Главный финансист Рады заявил о политическом кризисе на Украине

Депутат Рады Гетманцев заявил о политическом кризисе на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Депутат Рады и глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что страна находится в состоянии политического кризиса. Он отметил, что кризис не ограничивается только парламентом, а охватывает всю власть и оппозицию, что создает серьезные препятствия для принятия важных решений, передает РИА «Новости».

«Вряд ли переговоры с МВФ решат парламентский кризис. Мы должны услышать позицию МВФ в связи с парламентским кризисом, и будут ли корректироваться те или иные позиции МВФ в связи с, опять же, парламентским кризисом. Кстати говоря, я не согласен, что он парламентский – он политический», - подчеркнул Гетманцев.

По словам депутата, затянувшийся кризис мешает не только вопросам сотрудничества с МВФ, но и реализации евроинтеграционных инициатив, а также принятию даже простых законопроектов. Гетманцев указал, что отсутствие согласия между властью и оппозицией негативно влияет на функционирование всех ветвей власти.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей правящей партии «Слуга народа» сообщало, что Верховная рада IX созыва фактически прекратила эффективную работу, комитеты разваливаются, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот» против Владимира Зеленского, а задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховной рады.

В свою очередь сам Зеленский заявил, что если депутаты не будут работать, может быть рассмотрен вопрос об их мобилизации на фронт.

До этого Рада на фоне низкой явки депутатов смогла одобрить только один закон и несколько ратификаций за два часа заседания.



