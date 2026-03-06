Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

Глеб Простаков
Кого заменит ИИ
Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?
Борис Джерелиевский
Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ
План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.
Дмитрий Родионов
Кто последний в очереди в «ядерный клуб»
О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.