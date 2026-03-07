  • Новость часаМинобороны сообщило о ночном перехвате 124 украинских БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 марта
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Российские бойцы обнаружили сеть пулеметных точек и тоннелей ВСУ
    Израильский десант в форме ливанских военных рассекретили
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    4 комментария
    7 марта 2026, 10:10 • В мире

    За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект

    За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект
    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конфликте на Ближнем Востоке появился новый фигурант – искусственный интеллект. Американские военные использовали его для определения целей в Иране, но, как сообщают СМИ, именно ошибки в работе компьютерного разума привели к ударам по гражданским объектам, включая школу с детьми в Минабе. Попытаются ли Штаты списать халатность на алгоритмы?

    В ходе боевых действий в Иране Пентагон активно использует системы искусственного интеллекта (ИИ) для определения целей. В частности, США опирались на цифровую платформу управления полетами Maven Smart System, созданную на основе алгоритма Claude и разработанную Palantir Technologies Inc. The Washington Post отмечает, что утилита помогла американцам наметить в качестве целей около тысячи объектов.

    Программа не только определяет координаты целей, но и расставляет полученные точки в порядке приоритетности. После нанесения удара система приступает к анализу достигнутых результатов. По заверениям анонимного собеседника газеты, ИИ позволил США значительно нарастить темп конфликта.

    С этим согласен и Тимоти Хокинс, представитель центрального командования. В частности, он отметил, что программа принимает решения быстрее человека, однако она не заменяет людей и не приступает к работе по целям самостоятельно, пишет Bloomberg. Кроме того, издание уточняет, что темп нанесения ударов благодаря нейросети вдвое превысил аналогичные показатели Пентагона в рамках операции «Шок и трепет» в Иране в 2003 году.

    Впрочем, не все американцы впечатлены успехами военного программного обеспечения (ПО). В материале подчеркивается: целый ряд правозащитников заявил, что применение данной технологии размывает грань между исполнением ударов и рекомендациями по их осуществлению. При этом их переживания, кажется, не безосновательны.

    Так, The New York Times сообщает, что удар по начальной школе в городе Минаб стал следствием ошибки Пентагона в определении целей. Подчеркивается, что попадание по зданию произошло в то же время, что и атака на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Из-за действий Вашингтона, напомним, погибли не менее 175 человек, многие из которых – дети.

    Эксперты по анализу спутниковых снимков, в том числе бывший советник Пентагона по гражданским потерям Уэс Брайант, пришли к выводу, что все здания, включая школу, были поражены точечными ударами. Его мнение: наиболее вероятно, что школа стала жертвой ошибки в идентификации цели, поскольку ранее она входила в состав базы КСИР, а с 2016 года на спутниковых снимках видна как отдельное здание, типичное для школы.

    При этом на прошлой неделе Белый дом счел разработавшую Claude компанию Anthropic угрозой национальной безопасности и запретила всем американским федеральным ведомствам, включая Пентагон, использовать ее технологии. Ранее фирма крайне тесно взаимодействовала со структурами американского правительства.

    Тем не менее, «трещину» в кооперации заложил отказ Anthropic выполнить требования о снятии некоторых ограничений на применение их ИИ. Пентагон добивается от сотрудничающих с ним компаний, специализирующихся в сфере нейросетей, чтобы их разработки можно было применять во всех законных целях. К ним ведомство, в частности, относит и сбор разведывательных сведений. Фирма на выдвинутые условия не согласилась.

    «Пентагон попал в крайне сложную ситуацию.

    Военное ведомство США обладает лишь одним подрядчиком в сфере искусственного интеллекта – это компания Anthropic. Сейчас фирма вступила в конфликт с Белым домом: новые контракты в военной сфере она получать не может. Но статуса монополиста это не отменяет», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Параллельно компания инициирует суды для того, чтобы пересмотреть решения Вашингтона. Однако важно понимать, что конкурентов у нее пока нет. Даже Palantir Technologies, на чью разработку и сбрасывают вину за удар по иранской школе, в собственном ПО применяет непосредственно алгоритмы Anthropic», – акцентирует он.

    «Конечно, после скандала фирме придется «пересобрать» уже отлаженные принципы действия программы. Это займет достаточно много времени. Тем не менее, к конфликту между Белым домом и разработчиками ИИ стоит относиться крайне внимательно, ведь он имеет под собой достаточно серьезный фундамент противоречий.

    Например, Anthropic неоднократно заявляла, что правительство США якобы пытается вынудить их нарушить закон и организовать слежку за гражданами.

    С другой стороны, обострить противоречия с Белым домом компания могла самостоятельно. Вполне вероятно, что ее руководство догадывалось о начале операции в Иране», – говорит эксперт.

    «Суть их действий проста: фирма попыталась снять с себя ответственность за будущие ошибки Пентагона при ведении боевых действий. То есть теперь представители Anthropic могут заявить, что Вашингтон сам разорвал сотрудничество с ними, соответственно, повлиять каким-либо образом на ситуацию они попросту не могут», – пояснил он.

    «Впрочем, есть здесь и доля лукавства: продукция компании будет использоваться военными еще по меньшей мере полгода. Но и команда Дональда Трампа начнет придерживаться похожей тактики. Вина за ошибку будет перекладываться на ИИ и фирму Anthropic, чья несговорчивость и привела к проблемам в ПО.

    Любопытно и то, что в скором времени демократы могут отобрать большинство в Палате представителей. Тогда они смогут инициировать процедуру импичмента, в рамках которой также будет рассматриваться дело об ударе по иранской школе.

    В этот момент они «затаскают» сторонников Трампа на слушания, а те будет наперебой заявлять о вине за произошедшее со стороны ИИ и их производителей», – предполагает Дудаков.

    Однако достоверно неизвестно, как именно выглядит система принятия секретных решений в американской армии и какое место в ней занимает искусственный интеллект, уточняет военный эксперт Алексей Анпилогов. «Скорее всего, схема заключается в следующем: программа анализирует среду, предлагает наиболее приемлемые, по ее мнению, цели для нанесения ударов, а затем передает собранную информацию высшему руководству», – описывает он.

    «И это логично, ведь полностью полагаться на алгоритм при отборе объектов для поражения безрассудно. Мы видим, как ИИ проявляет себя в гражданской сфере. Безусловно, за последние несколько лет эта разработка шагнула далеко вперед. Но все же даже при бытовых генерациях часто возникают ошибки и неточности. Что говорить о более чувствительных сферах.

    А в зоне боевых действий работа ИИ усложняется в разы.

    Информационный шум, который распространяется по интернету, мешает определять цели даже человеку. Для искусственного интеллекта это и вовсе становится колоссальной проблемой, ведь он не может с точностью определить, насколько корректна информация о том, что то или иное здание заняли военные противоположной стороны», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, системы распознавания периодически дают сбой, противник ставит помехи, погода искажает сигналы – все это создает колоссальную нагрузку и многократно увеличивает риск ошибок. Именно поэтому, на мой взгляд, итоговое решение по использованию полученных с помощью ИИ координат принимает именно человек», – добавляет он.

    «Соответственно, ответственность за произошедшее в Иране также должна лечь на плечи конкретного генерала, утвердившего сгенерированные данные. Конечно, его могут покрывать, исходя из целого ряда политических предпосылок. Но все же сваливать вину исключительно на программу и ее разработчиков – неправильно», – акцентирует собеседник.

    «Впрочем, ничего нового в этой ситуации нет. Мы и раньше неоднократно слышали заявления о том, что та или иная «умная ракета» внезапно сошла с курса. Просто в одну ногу с прогрессом шагают и отговорки со стороны правительств. Искусственный интеллект – это ведь обезличенный объект, который сложно наказать или лишить свободы», – заключил Анпилогов.

    Главное
    Сборная России прошла с флагом на открытии Паралимпиады в Италии
    Стало известно о многолетней перевозке денег и золота Киевом через Венгрию
    Израиль попытался высадить десант в Ливане
    Трамп решил лично встретить тела погибших в Иране американских военных
    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    При атаке на судно у Омана погибли четыре моряка

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект

    В конфликте на Ближнем Востоке появился новый фигурант – искусственный интеллект. Американские военные использовали его для определения целей в Иране, но, как сообщают СМИ, именно ошибки в работе компьютерного разума привели к ударам по гражданским объектам, включая школу с детьми в Минабе. Попытаются ли Штаты списать халатность на алгоритмы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на 8 Марта: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Международный женский день – один из тех праздников, когда внимание к деталям значит особенно много. Красивая открытка способна передать то тепло и искренность, которые порой сложно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для своих читателей готовые красивые открытки, которые можно скачать бесплатно и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В нашей подборке – ностальгические ретро-открытки СССР, а также трогательные современные картинки с весенними цветами.

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации