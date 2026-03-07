В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.0 комментариев
Российские авиакомпании остановили продажу билетов на Ближний Восток до 14 марта
Продажа билетов на Ближний Восток временно приостановлена для российских авиаперевозчиков из-за продолжающихся ограничений в воздушном пространстве, а рейсы ряда компаний отменены до конца марта, сообщает Минтранс.
Министерство транспорта России сообщило, что российские авиакомпании временно приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно. Это связано с продолжающимся действием ограничений на использование воздушного пространства в данном регионе.
Согласно информации Минтранса, до конца марта отменены рейсы в аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов компаниями «Аэрофлот» (с 12 марта) и «Победа» (с 9 марта).
В ведомстве сообщили, что за первую неделю марта российские и зарубежные авиакомпании осуществили 139 рейсов, на которых в Россию из стран Ближнего Востока прибыли 28,6 тыс. пассажиров. Сегодня из ОАЭ и Омана планируется перевезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок из-за работы ПВО.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в ОАЭ, начиная с 12 марта. До этого Минтранс заявил, что вывоз россиян с Ближнего Востока планируется завершить до конца недели. А МИД России рекомендовал гражданам не ездить в страны Персидского залива.