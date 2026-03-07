Российские авиакомпании остановили продажу билетов на Ближний Восток до 14 марта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство транспорта России сообщило, что российские авиакомпании временно приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно. Это связано с продолжающимся действием ограничений на использование воздушного пространства в данном регионе.

Согласно информации Минтранса, до конца марта отменены рейсы в аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов компаниями «Аэрофлот» (с 12 марта) и «Победа» (с 9 марта).

В ведомстве сообщили, что за первую неделю марта российские и зарубежные авиакомпании осуществили 139 рейсов, на которых в Россию из стран Ближнего Востока прибыли 28,6 тыс. пассажиров. Сегодня из ОАЭ и Омана планируется перевезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок из-за работы ПВО.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в ОАЭ, начиная с 12 марта. До этого Минтранс заявил, что вывоз россиян с Ближнего Востока планируется завершить до конца недели. А МИД России рекомендовал гражданам не ездить в страны Персидского залива.



