Трамп пообещал заняться Кубой после Ирана

Трамп заявил о переключении внимания США на Кубу после Ирана

Tекст: Вера Басилая

По словам американского лидера, Кубу ожидает «замечательная новая жизнь», а нынешнее положение острова Трамп охарактеризовал как катастрофу, подчеркнув, что страна переживает «последние моменты» своего существования в прежнем виде, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что внимание США пока сосредоточено на Иране, однако после завершения операции американская администрация планирует переключиться на Кубу. Трамп добавил, что сделка с Кубой может быть легко заключена.

Кроме того, Трамп объявил, что США официально признали нынешнее правительство Венесуэлы.

«Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы. Мы юридически признали их», – заявил Трамп.

Куба не получала официального запроса от США о переговорах после заявления Трампа о планах направить на остров госсекретаря Марко Рубио.

Трамп ранее заявлял, что намерен направить государственного секретаря на Кубу для обсуждения возможных соглашений с местным руководством.

Глава МИД России Сергей Лавров высказал предположение, что США могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США рассчитывают подчинить Кубу.