Иран атаковал объект рядом с портом Салман в Бахрейне
В районе порта Салман в Бахрейне возник пожар после атаки, силы гражданской обороны приступили к ликвидации возгорания.
Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило об атаке Ирана на один из объектов в районе порта Салман, передает РИА «Новости». В официальном заявлении ведомства отмечается: «Иран атаковал один из объектов в районе порта Салман. Служба гражданской обороны принимает меры по локализации пожара».
По данным МВД, в результате удара рядом с портом начался пожар, для ликвидации которого были привлечены силы гражданской обороны. Подробности о масштабе разрушений и возможных пострадавших пока не раскрываются.
Ситуация вокруг порта Салман остается напряженной, власти контролируют ход ликвидации последствий происшествия и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности в зоне атаки.
