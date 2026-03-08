Иран атаковал объект рядом с портом Салман в Бахрейне

Tекст: Денис Тельманов

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило об атаке Ирана на один из объектов в районе порта Салман, передает РИА «Новости». В официальном заявлении ведомства отмечается: «Иран атаковал один из объектов в районе порта Салман. Служба гражданской обороны принимает меры по локализации пожара».

По данным МВД, в результате удара рядом с портом начался пожар, для ликвидации которого были привлечены силы гражданской обороны. Подробности о масштабе разрушений и возможных пострадавших пока не раскрываются.

Ситуация вокруг порта Салман остается напряженной, власти контролируют ход ликвидации последствий происшествия и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности в зоне атаки.

