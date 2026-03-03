Катар перехватил более 100 иранских ракет и 24 БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

Системы противовоздушной обороны Катара с 28 февраля перехватили более 100 иранских ракет и уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, сообщает РИА «Новости».

По данным министерства обороны эмирата, Иран выпустил в сторону Катара 101 баллистическую ракету, три крылатые ракеты и 39 беспилотников.

В официальном заявлении говорится: «С начала агрессии Иран запустил 101 баллистическую ракету, три крылатые ракеты и 39 беспилотников. Из них успешно перехвачены 98 баллистических ракет и три крылатые ракеты, уничтожены 24 беспилотника, а также сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая объекты в Тегеране, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе на территории арабских стран Персидского залива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Ирана сбили американский истребитель F-15 в небе над Кувейтом, а пилоты катапультировались и остались живы.

На западе Ирана силы ПВО сбили израильский разведывательный беспилотник Hermes в небе над административным центром Лурестана Хорремабадом.

Попытка атаки двух дронов на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре сорвалась, однако обломки аппаратов вызвали небольшое возгорание на объекте.