Катар перехватил более 100 иранских ракет и 24 БПЛА
Системы ПВО Катара с конца февраля уничтожили значительное количество ракет и беспилотников, отражая массированные удары со стороны Ирана.
Системы противовоздушной обороны Катара с 28 февраля перехватили более 100 иранских ракет и уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, сообщает РИА «Новости».
По данным министерства обороны эмирата, Иран выпустил в сторону Катара 101 баллистическую ракету, три крылатые ракеты и 39 беспилотников.
В официальном заявлении говорится: «С начала агрессии Иран запустил 101 баллистическую ракету, три крылатые ракеты и 39 беспилотников. Из них успешно перехвачены 98 баллистических ракет и три крылатые ракеты, уничтожены 24 беспилотника, а также сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая объекты в Тегеране, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе на территории арабских стран Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Ирана сбили американский истребитель F-15 в небе над Кувейтом, а пилоты катапультировались и остались живы.
На западе Ирана силы ПВО сбили израильский разведывательный беспилотник Hermes в небе над административным центром Лурестана Хорремабадом.
Попытка атаки двух дронов на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре сорвалась, однако обломки аппаратов вызвали небольшое возгорание на объекте.