Иран нанес новые ракетные удары по Израилю

Tasnim: Иран осуществил новые ракетные удары по Израилю

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иран нанес новые удары по территории Израиля, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. По информации агентства, армия Ирана провела «очередную массированную атаку» по израильской территории.

Подробности о типе ракет, количестве выпущенных боеприпасов или пострадавших пока не приводятся. Иранские источники отмечают, что данные удары стали ответом на действия Израиля в регионе. Официальных комментариев от израильских властей по поводу новых атак пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4». А командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что ответ Ирана на атаки США и Израиля будет продолжаться до их полного поражения.

Ранее израильские военные зафиксировали массированный ракетный обстрел, в ходе которого 35 ракет достигли израильской территории и нанесли ущерб.



