35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
США и Израиль напали на Иран
США и Израиль начали полномасштабную военную операцию против Ирана, атаковав правительственные и военные здания по всей территории страны, удары также наносились по ядерным объектам (фото: AP/ТАСС)
Дым поднимается после взрыва в центре Тегерана (фото: Zuma/ТАСС)
Утром в субботу в Тегеране прогремела целая серия взрывов (фото: Zuma/ТАСС)
Американские и израильские ракеты ударили в том числе рядом с дворцом президента Ирана и резиденцией верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи (фото: AP/ТАСС)
Взрыв в Средиземном море возле Хайфы после запуска иранских ракет в сторону Израиля (фото: REUTERS/Rami Shlush)
Дым над Иерусалимом после запуска ракет из Ирана в сторону Израиля (фото: REUTERS/Ammar Awad)