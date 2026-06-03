Зачем нам одежда, «говорящая» на иностранном

В Томской области чиновники в сфере образования обнаружили новую проблему, над которой прежде мало кто задумывался. Оказывается, дети носят одежду с надписями на иностранных языках, и это может поставить под угрозу как благополучие общества, так и судьбу самих детей. А вдруг непонятная надпись на свитере или футболке – это призыв к чему-то нехорошему? И тогда школьник, сам того не желая, окажется носителем экстремистской идеологии?
В самом деле, в наше время лучше подстраховаться. Хорошо еще, когда это надпись на английском; все-таки многие его знают, и провокационный смысл, который складывается из иностранных слов, будет быстро разоблачен.
Но что если на одежде имеются слова на менее распространенном языке, таком как венгерский, финский, хинди или бенгали? А если это будут иероглифы? Так ведь можно годами проходить, даже не подозревая, что ты экстремист. А в случае чего виноват будет кто? Конечно, педагоги. Поэтому раз проблема поставлена, надо с ней что-то делать. И вот тут-то история становится довольно туманной.
На сайтах сразу двух учебных заведений области появились приказы, запрещающие ученикам носить одежду с иноязычными надписями (кроме зарегистрированных брендов производителя). А позже эти приказы были убраны. Есть версия, что директора просто не так поняли указание департамента образования, который вовсе не требовал никакого запрета, а всего лишь прорабатывал «вопросы повышения культуры внешнего вида обучающихся». И слава богу, что каталог запретов, и без того уже довольно обширный, на данный момент не пополнился еще одним пунктом.
И всё же признаемся друг другу: ведь раздражает эта иностранщина на шмотках, правда? Даже если это логотип престижного бренда, всё равно не дело, когда идет молодой человек, а у него во всю грудь огромная надпись XXX. А рядом с ним, скажем, девушка с такой же надписью YYY. Есть что-то неправильное в том, чтобы забесплатно превращать себя в рекламный щит для чужого дяди. Хотя слишком крупные камни в таких людей я бы кидать не стал, у меня тоже есть вещь с латинскими буквами, которую я ношу весьма охотно и с благодарностью – свитер с некрупной надписью PUTIN TEAM, подарок Дмитрия Анатольевича Медведева. Но это, согласитесь, особый случай. Поэтому тут случай случаю рознь, да и любые суждения и осуждения в этой области должны быть ограничены чувством меры.
Интереснее другое: а почему вообще молодые люди носят одежду, пестрящую иностранными фразами? В самом ли деле таков непреодолимый зов моды?
Полагаю, что в первую очередь такая одежда наиболее доступна, в том числе по цене. Почему-то производители в массовом сегменте очень любят делать одежду с надписями. На деловом костюме, конечно, никогда не будет ни слоганов, ни названий рок-групп или футбольных команд. Но у такого костюма и цели другие, и потребители посолиднее. Зато повседневную одежду сплошь и рядом «украшают» дурацким текстом.
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Поскольку производители иностранные, слова тоже оказываются иностранными. Так что, когда вы видите молодого человека, несущего на себе слова, которых он явно не понимает, не нужно сразу подозревать его в недостатке патриотизма, а тем более в том, что он записался в зарубежную секту или в фан-клуб какого-нибудь эпатажного рокера. Вполне возможно, у него и выбора-то особого не было: что в магазине было, то и купил. Конечно, сейчас появляется всё больше отечественных молодежных брендов, но и они зачастую тоже работают под заграницу и шлепают на свои изделия латиницу. А впрочем, случается, что и у состоятельного покупателя недвижимости нет выбора, если все понравившиеся ему квартиры находятся в жилых комплексах с англоязычными названиями.
В последнее время за иностранщину у нас взялись. Никакой больше латиницы не должно быть ни на вывесках, ни в названиях коттеджных поселков. А вот латиница на, так сказать, поверхности самих граждан осталась вне рамок регулирования, и томский случай показывает, что некоторых чиновников это обстоятельство напрягает.
Но, с другой стороны, с этими злосчастными надписями иной раз бывает, как с иноязычными песнями. Порой люди предпочитают слушать песни на языке, которого не знают, потому что в них хотя бы текст не раздражает, в отличие от продукции многих отечественных музыкантов. Вот и русскоязычные надписи на футболках часто вызывают чувство глубокого испанского стыда. Уж лучше бы то же самое, но по-китайски. Поэтому, наверное, одежда, демонстрирующая те или иные идеи «открытым текстом», в целом ассоциируется у меня с не самым высоким вкусом, независимо от языка этого текста.
Когда-то ведь такого не было. У аристократов средних веков на одежде мог быть вышит фамильный герб, но не словесное признание в любви к прекрасной даме. В салоне у Анны Шерер в «Войне и мире» говорили по-французски, но наряды дам ни французскими, ни русскими словами наверняка украшены не были. При этом костюм сам по себе всегда был говорящим – как у знати, так и у простых крестьян, которые по рисунку вышивки могли определить, из какой местности человек прибыл.
Надписи на одежде пришли к нам из Америки, где футболки с трафаретной печатью стали модными, начиная с 1950-х. Так что это в принципе не наша традиция, независимо от языка и содержания текста. Казалось бы, эта мода направлена на самовыражение: человек сразу предъявляет обществу то, что он хочет сказать. На самом деле демонстративный текст или рисунок неизбежно вводит нас в заблуждение, показывая то, чем человек не является. Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это, на мой взгляд, просто неуважение к себе.
Стало быть, в каком-то смысле томские педагоги правы, озаботившись этой темой, только дело тут, конечно, не в бдительном выискивании экстремизма там, где он встречается гораздо реже обычной глупости или пошлости, а в воспитании вкуса, основанного на наших традиционных ценностях. Запретами тут ничего не добьешься, остается лишь терпеливо пропагандировать красивую и достойную альтернативу.