Зачем нам одежда, «говорящая» на иностранном

В Томской области чиновники в сфере образования обнаружили новую проблему, над которой прежде мало кто задумывался. Оказывается, дети носят одежду с надписями на иностранных языках, и это может поставить под угрозу как благополучие общества, так и судьбу самих детей. А вдруг непонятная надпись на свитере или футболке – это призыв к чему-то нехорошему? И тогда школьник, сам того не желая, окажется носителем экстремистской идеологии?

В самом деле, в наше время лучше подстраховаться. Хорошо еще, когда это надпись на английском; все-таки многие его знают, и провокационный смысл, который складывается из иностранных слов, будет быстро разоблачен.

Но что если на одежде имеются слова на менее распространенном языке, таком как венгерский, финский, хинди или бенгали? А если это будут иероглифы? Так ведь можно годами проходить, даже не подозревая, что ты экстремист. А в случае чего виноват будет кто? Конечно, педагоги. Поэтому раз проблема поставлена, надо с ней что-то делать. И вот тут-то история становится довольно туманной.

На сайтах сразу двух учебных заведений области появились приказы, запрещающие ученикам носить одежду с иноязычными надписями (кроме зарегистрированных брендов производителя). А позже эти приказы были убраны. Есть версия, что директора просто не так поняли указание департамента образования, который вовсе не требовал никакого запрета, а всего лишь прорабатывал «вопросы повышения культуры внешнего вида обучающихся». И слава богу, что каталог запретов, и без того уже довольно обширный, на данный момент не пополнился еще одним пунктом.

И всё же признаемся друг другу: ведь раздражает эта иностранщина на шмотках, правда? Даже если это логотип престижного бренда, всё равно не дело, когда идет молодой человек, а у него во всю грудь огромная надпись XXX. А рядом с ним, скажем, девушка с такой же надписью YYY. Есть что-то неправильное в том, чтобы забесплатно превращать себя в рекламный щит для чужого дяди. Хотя слишком крупные камни в таких людей я бы кидать не стал, у меня тоже есть вещь с латинскими буквами, которую я ношу весьма охотно и с благодарностью – свитер с некрупной надписью PUTIN TEAM, подарок Дмитрия Анатольевича Медведева. Но это, согласитесь, особый случай. Поэтому тут случай случаю рознь, да и любые суждения и осуждения в этой области должны быть ограничены чувством меры.

Интереснее другое: а почему вообще молодые люди носят одежду, пестрящую иностранными фразами? В самом ли деле таков непреодолимый зов моды?

Полагаю, что в первую очередь такая одежда наиболее доступна, в том числе по цене. Почему-то производители в массовом сегменте очень любят делать одежду с надписями. На деловом костюме, конечно, никогда не будет ни слоганов, ни названий рок-групп или футбольных команд. Но у такого костюма и цели другие, и потребители посолиднее. Зато повседневную одежду сплошь и рядом «украшают» дурацким текстом.

Поскольку производители иностранные, слова тоже оказываются иностранными. Так что, когда вы видите молодого человека, несущего на себе слова, которых он явно не понимает, не нужно сразу подозревать его в недостатке патриотизма, а тем более в том, что он записался в зарубежную секту или в фан-клуб какого-нибудь эпатажного рокера. Вполне возможно, у него и выбора-то особого не было: что в магазине было, то и купил. Конечно, сейчас появляется всё больше отечественных молодежных брендов, но и они зачастую тоже работают под заграницу и шлепают на свои изделия латиницу. А впрочем, случается, что и у состоятельного покупателя недвижимости нет выбора, если все понравившиеся ему квартиры находятся в жилых комплексах с англоязычными названиями.

В последнее время за иностранщину у нас взялись. Никакой больше латиницы не должно быть ни на вывесках, ни в названиях коттеджных поселков. А вот латиница на, так сказать, поверхности самих граждан осталась вне рамок регулирования, и томский случай показывает, что некоторых чиновников это обстоятельство напрягает.

Но, с другой стороны, с этими злосчастными надписями иной раз бывает, как с иноязычными песнями. Порой люди предпочитают слушать песни на языке, которого не знают, потому что в них хотя бы текст не раздражает, в отличие от продукции многих отечественных музыкантов. Вот и русскоязычные надписи на футболках часто вызывают чувство глубокого испанского стыда. Уж лучше бы то же самое, но по-китайски. Поэтому, наверное, одежда, демонстрирующая те или иные идеи «открытым текстом», в целом ассоциируется у меня с не самым высоким вкусом, независимо от языка этого текста.

Когда-то ведь такого не было. У аристократов средних веков на одежде мог быть вышит фамильный герб, но не словесное признание в любви к прекрасной даме. В салоне у Анны Шерер в «Войне и мире» говорили по-французски, но наряды дам ни французскими, ни русскими словами наверняка украшены не были. При этом костюм сам по себе всегда был говорящим – как у знати, так и у простых крестьян, которые по рисунку вышивки могли определить, из какой местности человек прибыл.

Надписи на одежде пришли к нам из Америки, где футболки с трафаретной печатью стали модными, начиная с 1950-х. Так что это в принципе не наша традиция, независимо от языка и содержания текста. Казалось бы, эта мода направлена на самовыражение: человек сразу предъявляет обществу то, что он хочет сказать. На самом деле демонстративный текст или рисунок неизбежно вводит нас в заблуждение, показывая то, чем человек не является. Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это, на мой взгляд, просто неуважение к себе.

Стало быть, в каком-то смысле томские педагоги правы, озаботившись этой темой, только дело тут, конечно, не в бдительном выискивании экстремизма там, где он встречается гораздо реже обычной глупости или пошлости, а в воспитании вкуса, основанного на наших традиционных ценностях. Запретами тут ничего не добьешься, остается лишь терпеливо пропагандировать красивую и достойную альтернативу.