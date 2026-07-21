Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью

Tекст: Евгений Крутиков

В даркнете на продажу выставлен электронный архив размером в 170 Гб, полученный с рабочего компьютера сотрудника Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске. В опубликованных материалах содержатся расшифровки сообщений и звонков, а также фотографии, которые могут свидетельствовать о слежке за гражданами России в Японии. Утверждается, что агенты проникали в дома и гостиничные номера россиян, а также собирали информацию через японских операторов связи.

Подлинность опубликованных документов не подтверждена, хотя их продавцы называют материалы «официальными» и публикуют скриншоты в качестве доказательств. Подтвердить данные, однако, не составит большого труда, поскольку объектами слежки японских спецслужб стали обычные россияне, данные которых известны.

На находящихся в открытом доступе скриншотах официальные расшифровки телефонных СМС, а также переписки в популярных мессенджерах. Кроме того, публикуются фотографии наружного наблюдения, а также паспортов и авиабилетов граждан России, проживающих в Японии.

Обращает на себя внимание, что речь идет не о российских дипломатах или других официальных лицах, а о самых простых россиянах, формирующих основу российской диаспоры в Японии и работающих в торговле и сфере услуг. Характер публикуемой переписки также носит чисто бытовой характер (найм жилья, передача ключей от снимаемых квартир, рабочие вопросы и даже обычная семейная переписка с вопросами типа «где ты?», «еще на работе?» и смайликами).

Все это добро обнаружено некими хакерами на рабочем компьютере сотрудника Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске Рюити Акахори. Консульство в основном занимается оформлением виз и гуманитарными проектами, например, ухаживает за старыми японскими кладбищами. Генеральный консул в Южно-Сахалинске Ёкота Кэнити на сайте Генконсульства указывает, что «базовым аспектом взаимоотношений между Японией и Россией является межличностный обмен».

Человек с именем и фамилией Рюити Акахори и похожей внешностью ранее фигурировал в переговорах во Вьетнаме как второй лейтенант (старший лейтенант по-нашему) координационной группы отдела международной стратегии Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA).

Обычно такие должности замещаются сотрудниками разведывательных служб.

Есть основания предполагать, что массив материалов японской контрразведки был получен хакерами во многом случайно. На личном компьютере Акахори обнаружен большой набор фильмов для взрослых, в том числе, по некоторым данным, с участием несовершеннолетних. Скорее всего, именно это и создало уязвимость в системе.

Однако в любом случае перед нами признак крайнего непрофессионализма ряда сотрудников японской разведки. Начнем с того, что у Рюити Акахори был один компьютер, который он использовал и в сугубо личных целях, и для хранения секретных материалов. Сложно представить, что у японцев дефицит компьютеров или они перешли на режим строгой экономии. Перед нами грубое нарушение и правил конспирации, и режима секретности.

Зачем вообще понадобилось сотруднику консульства в Южно-Сахалинске обращаться к такого рода базе данных и, более того, хранить ее у себя? Скорее всего, он мог обращаться к этой базе при выдаче гражданам России японских виз или же в более широком понимании для предварительной проверки тех россиян, которых теоретически могли бы попытаться завербовать.

Если это утверждение верно (а другой логичной мотивации тут быть и не может), то скорее всего аналогичные базы данных могут находиться в распоряжении сотрудников других японских дипломатических учреждений на территории РФ, например, во Владивостоке и Хабаровске. Таким образом формируется база данных на граждан России, которые постоянно находятся в Японии, с целью поиска их слабых мест для их дальнейшей вербовки.

Несколько месяцев назад в Японии было принято решение о создании единой разведывательной службы по образу и подобию ЦРУ. С 1945 года в Японии по сути дела не существовало развитой разведывательной и контрразведывательной структуры, что был следствием тех условий, которые союзники навязали Токио после окончания Второй Мировой войны. Как следствие японская разведка и контрразведка развивались медленно и тяжело, и эти разрозненные структуры сильно отстали в оперативном смысле от мировых разведывательных систем. Результат этого отставания мы видим и в деле Акахори.

Составляя досье на россиян, проживающих в Японии, Токио пошел на самому простому пути. Популярные мессенджеры – механизмы сами по себе дырявые. И никакое пресловутое «двойное шифрование» от проникновения не спасает.



Помимо этого японская разведка, судя по всем, обратилась к японским провайдерам сотовой связи и получила доступ не только к материалам мессенджеров, но к обычной переписке по СМС и телефонным звонкам. Наглядное подтверждение такого доступа есть пока только по трем популярным мессенджерам и системе СМС, но можно предположить, что список «дырявых» средств связи гораздо шире.

Кроме того, за россиянами, проживающими в Японии, велась не только электронная слежка, но и самое обычное наружное наблюдение. Людей фотографировали на рабочих местах (например, за прилавком магазина) или просто на улице, фиксировали их передвижения, привычки и характер личных взаимоотношений. Делались скрины и российских паспортов и японских документов, удостоверяющих личность, и даже авиабилетов. Есть данные и о том, что японцы проникали в дома и гостиничные номера россиян.

Хранение такого массива информации могло быть и личной инициативой отдельно взятого сотрудника Рюити Акахори, но верится в это с трудом. Примечательно, что пока не поступало информации о том, что Рюити Акахори покинул Россию. Правда, в Токио такие решения принимаются довольно долго и сложно – и это при том, что для японской разведки это грандиозный провал. Тем более что база данных утекла из компьютера действующего сотрудника разведки, судя по всему, по его личной халатности.

Практика эта свидетельствует о трех вещах. Во-первых - об отсталости японской разведки. Собирать такие детальные досье на всех подряд и технически сложно, и муторно, но главное - очень рискованно с точки зрения хранения этих данных и управления ими. Одно неосторожное движение и до последующего провала с намеком на харакири тут недалеко.

Во-вторых, набор этих документов демонстрирует арсенал методов, которые использует японская контрразведка на своей территории. Рано или поздно слежка привела бы к вербовочному подходу к кому-либо из проживающих в Японии россиян.

Любой представитель диаспоры уязвим. Даже если не делаешь ничего плохого и незаконного, путем такой тотальной слежки можно было бы найти к чему придраться. Дальше поступила бы просьба по возвращению в Россию сделать что-нибудь в интересах японских спецслужб – например, сфотографировать какой-нибудь объект или передать посылку. По факту это уже не только проникновение в частную жизнь россиян в Японии, но и потенциальная угроза национальной безопасности РФ.

И наконец, в-третьих, перед нами очередное свидетельство того, что миролюбие Японии – только миф. Токио уже несколько лет как взяло курс на милитаризацию, на повышение роли спецслужб. Буквально несколько дней назад министр обороны страны заявил, что следует открыть десятилетиями табуированную в стране дискуссию о ядерном оружии.

Нет сомнений, что эффективность японской разведки уже скоро вырастет, и проколы такого рода они вряд ли допустят снова. Как и нет сомнений в том, что проживающие в Японии российские граждане неизбежно столкнутся с попытками вербовки со стороны японских спецслужб.