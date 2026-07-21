Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

Манипуляции сознанием как отдельного человека, так и общества в целом – не редкость. Примеров таких манипуляций огромное количество, а начались они еще в незапамятные времена. Очень часто битвы выигрывались до начала собственно боя, путем психологического воздействия на противника. Паника, к примеру, часто эффективнее стрел и копий.

Поэтому ничего удивительного в том, что враги России прикладывают немалые усилия для ослабления духа наших граждан, нет. Новизна нынешней ситуации в том, что мы живем в мире невероятного информационного изобилия. Нас окружает новая, доселе неведомая информационно-коммуникационная среда. И навигация в этом океане новостей – дело непростое.

И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей, но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально. В последнее время стали появляться курсы, образовательные программы, задача которых – укрепить медиа-грамотность, научить критически подходить к информационным сообщениям. И, нет сомнений, это дело полезное. Но, полагаю, полностью решить проблему с помощью просвещения все же не удастся. Дело в том, что уже упомянутая новая информационно-коммуникационная среда полностью искусственная, она создана людьми и построена исключительно на электромагнитных колебаниях. В ней возможно создать полностью сфальсифицированный мир. Тот, кто туда попадет, должен сильно постараться, чтобы оттуда выбраться.

Цель недругов России – затянуть как можно большую часть нашего населения в этот специально созданный мир. Или даже миры: поскольку люди в России живут разные, то к различным социально-демографическим группам нужен разный подход. Тех, кто, к примеру, постарше или победнее, можно стращать дефицитом сахара, а тех, кто помоложе – введением выездных виз или безработицей в высокотехнологичных отраслях экономики.

Так уж получается, что я вижу множество фейковых новостей – а также то, как они распространяются и воспринимаются. И, надо сказать, это пугает. На днях один мой знакомый был несказанно удивлен, когда ему сообщили, что он на разных мировых языках рассказывает о России, о каких-то событиях в нашей стране. Его даже кто-то из западных журналистов похвалил за «смелые» комментарии, мол, вот еще один на их «буржуинской» стороне. Но дело в том, что мой знакомый вообще не делал таких комментариев. Это был натуральный «дипфейк», но сделанный крайне искусно.

Вообще, многие крупные исторические события были вызваны целенаправленным психологическим воздействием на население. Так, к примеру, крушение российской империи в 1917 году в известной степени произошло именно из-за старательного «раскачивания» населения. Людям внушали, что генералы бездарные, что промышленники и чиновники воры, что вот-вот грядет голод, а раздетая армия в сапогах с «картонной подошвой» лишена самого необходимого, в том числе и вооружений. Конечно, трудности были и в самом деле. Но такого катастрофического кошмара, который рисовали разного рода подрывные источники информации – не было. В результате Россия пала на пороге победы в Первой мировой и несколько лет провела в чудовищной гражданской войне, куда более гибельной, чем сражения с германцами.

Но вернемся к тому, как противостоять попыткам посеять панику и рознь в российском обществе. Про важность повышения медиаграмотности я уже сказал. Но этого мало. Не менее важно вести активную, наступательную информационную политику.

Нужна собственная повестка дня. Просто реакции, просто разоблачения недостоверной информации недостаточно. Да, многие негативные новости люди быстро забывают – но осадок остается. Упомянутый мой знакомый, конечно же, многим сообщил, что его так называемые комментарии – подделка. Но едва ли его опровержение дошло до всех, кто услышал его фейковые комментарии. Да, сообщение о выездных визах дезавуировали, но какой-то следок, скорее всего, остался. Со временем он, конечно, рассеется, но противник не дремлет – и добавляет новую ложь к старой.

В общем, победить в информационной войне можно только за счет наступления, а не обороны. Как, впрочем, и в любой другой войне. Но еще важнее осознать, что эта война, повторю, ведется в новом информационно-коммуникационном пространстве. А это означает, что именно в нем необходимо создать те же институты, что действуют в обычном мире. И, прежде всего, в цифровом мире нужно воссоздать иерархию источников информации.

До появления цифрового мира в любой стране были центральные СМИ: газеты и журналы, радио, телевидение. На эти СМИ люди более или менее полагались, а журналисты, может, и не всегда говорили всю правду, но, в общем, говорили. Я не хочу идеализировать доцифровой мир, но информационная иерархия в нем все же была. Возникновение кибернетического мира все перевернуло с ног на голову, иерархия оказалась разрушена.

Полоумный и безграмотный блогер становится более популярным, чем профессиональное СМИ с выверенными новостями. В результате и СМИ может вульгаризироваться в погоне за зрителями или слушателями. И это страшно запутывает аудиторию, порождает информационный хаос. Люди теряются и становятся жертвами как мошенников, так и враждебных провокаторов.

Растерянность аудитории, неспособной освоить миллионы источников информации, рождает спрос и на различные агрегаторы, что дает дополнительные возможности для манипуляции.

В общем, ситуация сложная, но все же не безнадежная. Многие люди, как показывает практика, проявляют здоровую критичность, пытаются разобраться в происходящем. Нам, конечно, нужно очень серьезно и вдумчиво подойти ко всей совокупности проблем нового цифрового мира. То, о чем я написал в этой заметке, всего лишь малая часть сложностей, порожденных новыми технологиями.

Мы только в начале освоения новой информационно-коммуникационной среды и нам предстоит огромная работа.