Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

«Воспоминания о будущем» – так назывались и книга, и фильм известного фантазёра и, наверное, авантюриста Эриха фон Деникена. Он утверждал и излишне ловко доказывал, что инопланетяне неоднократно посещали Землю и оказали большое влияние на развитие человечества. Глядя на то, что происходит на Земле, хочется поверить фактически однофамильцу русского белого генерала Деникина и надеяться, что инопланетяне скоро опять прилетят и как-то помогут нам разобраться с тем, что у нас тут происходит.

События конца 2024 и начала 2025 годов, как кажется, привели к очень серьезным сдвигам в мировой политической повестке. Новый глава Белого дома Дональда Трамп и его команда, мягко говоря, произвели сильное впечатление на мировое сообщество, причем, прежде всего весьма откровенной риторикой и стремительными действиями, которые, впрочем, столь же решительно и стремительно отменялись или откладывались.

Многие почему-то приписывают это деловым привычкам американского президента и его окружения. На мой же взгляд, «деловой» подход в случае Трампа только маскирует довольно продуманную логику, своего рода идеологию, в отдельных элементах схожую с протестантской манерой вести дела. Трамп знает, что такое хорошо и что такое плохо, но знает и то, что далеко не всегда прямой подход является кратчайшим и наиболее эффективным путем к цели. Такой подход не требует прямого обмана, например, но вовсе не запрещает манипуляцию, подчас весьма изощренную.

В общем, удалось как следует встряхнуть мировой истеблишмент, и эта встряска, увы, многое показала. Так выяснилось, что, например, в политической элите Западной Европы (хотя и не только в ней) есть немало людей, настроенных, мягко говоря, кровожадно, а то и просто злодейски. Я, впрочем, и прежде был уверен, что есть зло и что есть плохие люди, но все же каждый раз видя это воочию, и изумляешься, и ужасаешься.

Судьба любого человека печальна, никто не вечен на этой земле, но все же так настойчиво желать преждевременной смерти многих жителей Европы – проявление крайнего безразличия к людям вообще. И ведь ничем иным упорный отказ ряда западных политиков от переговоров о мире, от стремления спасти как можно больше людей, назвать нельзя. А это перебор, причем по любым меркам.

Но я все же больше не о политических близорукости и крайнем упрямстве, просто последние события поставили практически все человечество перед совершенно экзистенциальным выбором, точнее, прояснили это предельно четко. Или мы каким-то образом так реорганизуем мировой порядок, что сможем в нем существовать, строить планы, добиваться желаемого, или же мы все окажемся во все ускоряющемся водовороте возрастающего мирового беспорядка, выживание и смерть в котором станут уделом случая, стечения обстоятельств.

Беспорядка в самом что ни на есть жутком виде, что предстал у нас перед глазами, когда разразилась, буквально, чудовищная полемика о теле женщины, несчастной израильской заложницы, передаваемом «Хамас» Израилю. Премьер Израиля заявил, что это не то тело, что это какая-то жительница Газы, и передача ее тела вместо тела израильтянки – жестокая подлость. Спору нет, родственники в Израиле, безусловно, ждали погибшую женщину и ее погибших детей. Их страдания невыразимы. Но вот мертвая и безымянная жительница Газы – не ответчик премьеру, да и родственникам израильтянки тоже. И какая-то дикая игра, своего рода danse macabre, развернувшаяся вокруг погибших, кажется чем-то совершенно инфернальным. Нет никакого оправдания «Хамасу» за его жертвы и издевательства над заложниками. Но есть ужас и в том, что «решительные меры», которые пообещал премьер Израиля, могут, в частности, означать и новые трупы, пока еще живых людей.

Это, конечно, все же частный случай. Войны ожесточают людей. Но если не удастся нащупать путь к какой-то новой системе, позволяющей более или менее мирно улаживать споры, создать систему безопасности, в которой защита одних не означает угрозы другим, то, повторю, страшно подумать о будущем, что нас ждет.

«Экзистенциальный выбор» в данном контексте – вовсе не фигура речи, это только констатация факта, что те действия, что предстоит совершить для преобразования современного мира, будут экстраординарными. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

Каждый момент истории уникален, но, возможно, в чем-то происходящее сейчас в Европе (да и не только в ней) напоминает Вестфальский мир, который завершил в 1648 году не только Тридцатилетнюю войну, но и многие другие войны, шедшие тогда в Европе. Заключение этого договора, точнее, нескольких договоров, которые в какой-то мере установили «порядок» в международных отношениях, потребовало много времени и много усилий политических лидеров той поры. Им пришлось признать, что прежний тип лидерства в Европе невозможен, что одного гегемона быть не может, что надо договариваться, что надо отличать свои внутренние дела от внутренних дел соседей. Интересно и то, что лидеры тогдашних стран переосмыслили отношения правителей и подданных. И это, кстати, самым благоприятным образом сказалось на качестве жизни обществ и прогрессе в целом.

Повторю, прямой аналогии с Вестфальским миром конечно же быть не может. Хотя бы потому, что сегодня мы говорим о мире в целом. Конфликты сегодня могут быть локализованы только относительно. Понятно же, что Ближний Восток никак не исчерпывается Ближним Востоком, а конфликт на Украине – Украиной. Поэтому и новый, приемлемый для всех мировой порядок может возникнуть только при участии всего мира, как минимум, для начала, ведущих стран.

Впрочем, понятно и другое, где-то должны существовать точки прорыва, где-то дело может пойти легче и тем самым помочь там, где процессы идут медленно и сопротивление сильнее. Это ровно как при замерзании или закипании: всегда есть точки, которые формируют процесс в целом.

Сейчас, конечно и рано, и неосторожно, и даже в чем-то неразумно слишком много говорить о прямых контактах России и США и по поводу положения дел в мире, и по поводу конфликта на Украине. Дело пока (в феврале 2025 года) в самом начале, и трудно прогнозировать его исход. Но, в том, что эти контакты сильно катализировали процесс поиска решений, сомневаться не приходится.

Но не обязательно, чтобы единственным источником новой инициативы были российско-американские переговоры. Напротив, очевидно, что процесс создания нового мира идет во всех регионах мира. Евразия как крупнейший материк непосредственно включена в этот процесс. Ведь именно в ней происходят конфликты, приковывающие внимание всего мира. И Ближний Восток, и Украина, как известно, расположены в Евразии.

Кстати, на последней «Двадцатке» в Южной Африке китайский министр иностранных дел продолжил продвижение идеи сотрудничества всех стран, прежде всего входящих в G20, для того чтобы создать пространство, в котором можно будет жить и развиваться миру в целом. Это давняя китайская идея, которая, на мой взгляд, заслуживает самого внимательного рассмотрения. Без глобального процесса не будет глобального решения, хотя в самом глобальном процессе есть свои стадии, и он идет с разной скоростью в разных местах Земли.

В той же Евразии есть регионы, которые могут послужить и примером, в целом, очень конструктивного взаимодействия в интересах построения комфортного будущего – например, Центральная Азия. Более того, при известных допущениях Центральная Азия может послужить примером очень эффективного сотрудничества и даже послужить одной из моделей возможного будущего миропорядка.

Я, естественно, далек от каких-либо излишне оптимистичных иллюзий: проблем в Центральной Азии немало и назвать безоблачными отношения между странами региона было бы затруднительным. Но не видеть потенциал роста, перспективы формирования системы отношений, адекватных потенциальному возникающему миропорядку, было бы тоже глупо. Во всяком случае, тут есть что обсудить и о чем подумать.

4-5 марта в Иркутске пройдет V Центральноазиатская конференция Валдайского клуба «Россия и Центральная Азия: сотрудничество в многополярном мире». И понятно, что именно контуры необходимого нам всем мирового порядка будут обсуждаться на этой конференции. И не страшно, если что-либо будет выглядеть или звучать фантастично. Воображение необходимо для достижения желаемого.

Я начал этот текст с упоминания фантаста и фантазера Эриха Фон Деникена, человека противоречивого, конечно, но яркого. Он писал книги и снимал фильмы о благотворном влиянии инопланетян на историю человечества. Если верить Деникену, инопланетяне придали некоторый импульс человечеству, который, увы, видимо, выдохся. «Воспоминания о будущем» по Деникену означали и обращение в прошлое, для извлечение ценного опыта, и надежду на будущее, на возвращение инопланетян, которые помогут нам разобраться с текущими проблемами, в которых мы жутко запутались.

Похоже, кое в чем нам придется разочароваться, а кое в чем – обнадёжить друг друга. Дело в том, что единственные инопланетяне на Земле – это мы. Придется разбираться самим. А для этого надо довольно много говорить и думать, думать и говорить. Чтобы договориться. А это, увы будет нелегко и не всегда приятно.