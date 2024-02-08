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    Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    @ Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    8 февраля 2024, 12:00 Мнение

    Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий

    Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай»

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    Весь современный мир пришел в движение. Все регионы, все страны в какой-то мере участвуют в создании нового мирового порядка. Стремясь решить свои собственные проблемы, сделать свое развитие устойчивым и быстрым, а границы безопасными, они создают новую ткань связей, союзов, договоров, отношений, обязательств, правил поведения на международной арене и многого другого – того, из чего складывается мировой порядок, система регулирования поведения различных субъектов на мировой арене.

    Но все же Ближний Восток остается уникальным регионом, в котором пересекаются интересы большей части мира. США, Китай, Западная Европа, Россия, Индия, весь мусульманский мир, многие африканские и даже латиноамериканские страны, да и не только они, в той или иной степени вовлечены в проблемы региона. Поэтому принимаемые здесь решения, способные снизить остроту региональных проблем, в дальнейшем могут стать в известном смысле модельными, а подходы к упомянутым решениям могут использоваться и в других регионах.

    Обстановка на Ближнем Востоке, как известно, резко обострилась осенью прошлого года и, что наиболее печально, продолжает обостряться. Безусловно, идет эскалация насилия, все новые силы втягиваются в нее. Понятно, растет и число жертв. Вместе с тем остаются и надежды на урегулирование, на то, что разум, чувство политической ответственности возобладает и будут предприняты шаги, которые позволят снизить уровень напряженности в регионе.

    Надежда эта опирается на качество современной элиты стран Ближнего Востока и на то, что современный мир и, соответственно, Ближний Восток стал куда более информационно связанным, погруженным в интенсивную коммуникацию практически всех со всеми. Последнее обстоятельство может, увы, играть двоякую роль: не только способствовать рациональному подходу к конфликтам, но всячески разжигать рознь, сеять ненависть, дезинформировать людей.

    Во многих странах Ближнего Востока сейчас у власти молодая и образованная элита, полная чувства собственного достоинства и, судя по всему, понимающая свою ответственность за развитие своей страны и региона в целом. Подтверждает такой взгляд продолжавшееся до недавнего времени постепенное улучшение отношений между странами региона. Например, Саудовской Аравии и Ирана или Израиля и ОАЭ.

    Как представляется, элиты региона выбрали довольно независимый, хотя и осторожный путь. Они, очевидно, никак не хотят с кем-либо ссориться, но при этом не собираются и заискивать, например, перед теми же США или странами Западной Европы.

    Увы, у всякого маневрирования есть свои пределы, поскольку есть такие проблемы, которые не решить без масштабных и тяжелых шагов, без умения пойти на компромиссы, подчас очень болезненные. К такого рода проблемам относится, безусловно, палестинский вопрос, без урегулирования которого устойчивый мир на Ближнем Востоке невозможен. Надо заметить, что именно этот вопрос самым роковым образом сорвал многие попытки найти согласие между враждующими сторонами. За его решение даже Нобелевские премии давали, но, в общем, ни к чему особенно хорошему это не привело.

    Хуситская история также добавляет красок и элементов в общую мозаику проблем региона и весьма внятно показывает, что информационный океан, в который погружен мир в целом и Ближний Восток в частности, полон опасных рифов.

    Дело в том, что влияние того, что называется общественным мнением, на политику стран растет. Конечно, роль масс всегда была велика, они в считаные дни смели многие великие державы, казавшиеся до того незыблемыми. За примерами далеко ходить не надо: Российская империя, как писал Василий Розанов, слиняла в три дня. Конечно, массами всегда манипулировали, натравливали людей друг на друга, но сегодня ситуация беспрецедентная.

    Новые информационно-коммуникационные технологии увеличили возможности манипулирования кратно, более того, создали удивительную ситуацию, когда манипулируемый и манипулирующий, в общем, один и тот же человек. Повторю, новые технологии и новые коммуникационные возможности нельзя красить одним цветом. В них и много пользы, они делают людей более активными, во многих случаях более грамотными и в целом приводят к тому, что влияние «простого» человека на политику, на принятие решений растет. Хотя это и нелинейный процесс.


    Так что на Ближнем Востоке сейчас действуют и новые элиты, и новые массы. И те и другие не любят колониальное прошлое (там, где оно было), совершенно не желают терпеть привычку многих западных деятелей поучать и командовать и хотят строить то будущее, какое им нравится. При этом, что очень важно, по большей части они готовы уживаться, сосуществовать рядом с другими странами, с другими народами, представления о будущем которых может и отличаться от их собственного. Уже упомянутое улучшение отношений между хотя бы Саудовской Аравией и Ираном тому подтверждение.

    Конечно, есть разногласия между странами Ближнего Востока, есть непомерная активность западных стран, которые во многих случая способствуют разжиганию конфликтов, есть активные и очень агрессивные группы и сообщества. Но именно поэтому, именно из-за исключительной сложности устройства региона всякий успех урегулирования можно считать важной вехой на пути к построению будущего, приемлемого для всех.

    Можно ожидать, что 13–14 февраля в Москве ХIII Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» и Института Востоковедения РАН «Время решительных действий: всеобъемлющее урегулирование во имя стабильности в регионе» пройдет интересно, тем более что время для выработки действенных решений стремительно утекает. Как уже говорилось, пока мы видим, скорее, эскалацию конфликтов, рост риска большой войны.

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