Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Axios: Вэнс решит вопрос об участии в выборах президента США не раньше 2027 года
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может отложить окончательное решение о выдвижении на президентские выборы до конца весны 2027 года, сообщил портал Axios.
Окончательное решение по поводу участия в президентских выборах 2028 года Вэнс вряд ли примет раньше, чем после Нового года, пишет Axios.
Политик может подождать до конца весны, чтобы публично объявить о своих намерениях. Источники портала уточнили, что Вэнс все еще не принял решение и обсуждает этот вопрос с семьей, включая супругу Ушу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс задумался об отказе от участия в президентской гонке на фоне поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.
В начале месяца Вэнс начал выстраивать альянс с разочарованными избирателями Дональда Трампа в преддверии выборов 2028 года.
В прошлом месяце политик заявил о возможности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.