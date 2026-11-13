Путин, Си Цзиньпин и Трамп отнимут у ИИ ядерную бомбу

Tекст: Андрей Резчиков

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября. «Пока все в работе, все в процессе», – сказал Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что стороны активно обмениваются предложениями по повестке, и отметил, что «какие-то пункты предпочтительны для одной стороны и считаются нецелесообразными для другой». В начале недели госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

Сперва идея трехсторонней встречи обсуждалась в контексте урегулирования конфликта на Украине (эту идею лидеры РФ и США затрагивали еще в октябре), а сам Трамп также упоминал среди возможных тем ситуацию вокруг Ирана и сокращение ядерных вооружений.

Однако к середине ноября рабочие группы дипломатов сузили повестку до тем, где реально достичь согласия: по данным газеты South China Morning Post, из повестки «тройки» практически выпали украинский кризис и денуклеаризация Корейского полуострова.

Усилия же переговорщиков сосредоточились на ограничении использования искусственного интеллекта (ИИ) в системах ядерного командования и управления, а также на подготовке совместной декларации, подтверждающей базовый принцип о недопустимости ядерной войны.

Первые усилия в этом направлении предпринимались еще в конце 2024 года, когда США и Китай на уровне лидеров договорились сохранять контроль человека над решениями о применении ядерного оружия. В сентябре этого года Трамп и Си условились создать прямую линию связи для экстренного уведомления об инцидентах, связанных с искусственным интеллектом.

По мнению экспертов, для мировых лидеров предстоящая встреча – это хорошая возможность обсудить не только торговлю, но и стратегическую стабильность. ИИ в системах предупреждения о пуске, киберугрозы для ядерной инфраструктуры, автономные системы – все эти темы требуют многостороннего диалога. Эта трехсторонняя встреча может стать первым шагом к общим правилам, даже если прорыва ждать не стоит.

«Дискуссия об ИИ в ядерной сфере – это удобная программа-минимум. Каждая из стран сама для себя заинтересована в том, чтобы некая программа в условиях сбоя не нажала на кнопку за национальных лидеров, поэтому под обтекаемой декларацией об ответственном управлении готовы подписаться все», – считает Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам.

Но проблема в том, подчеркивает собеседник, что любые жесткие запреты требуют проверок. «Пускать американцев в свои системы ядерного командования ни мы, ни тем более Пекин не станем – к этой теме относятся крайне болезненно», – полагает эксперт. Тем не менее сформировать некую концептуальную рамку применения ИИ в сфере ядерных арсеналах могло бы быть полезно.

В свою очередь военный аналитик Юрий Лямин отмечает, что основной вопрос в том, какой уровень полномочий можно передать искусственному интеллекту в ядерном управлении.

«С одной стороны, в случае внезапного конфликта и угрозы уничтожения высшего руководства возникает соблазн поручить алгоритму нанесение ответного удара.

С другой – даже если ИИ выступает только как советник, в условиях дефицита времени на принятие решения существует риск, что человек пойдет на поводу у сухих расчетов машины. При этом полностью отказываться от таких технологий никто не будет: ИИ дает колоссальное преимущество в скорости анализа угроз, с которым не справится ни один человек», – пояснил эксперт.

По мнению Ермакова, на самом деле за стол переговоров всех толкают куда более острые проблемы. «Россия и США остались без базовых договоренностей об ограничениях арсеналов, а Китай активно наращивает свой потенциал, стремясь к паритету с Америкой. При этом Вашингтон опасается оказаться в ситуации, когда ему придется сдерживать одновременно и Россию, и Китай. Выстраивание правил игры в этом новом «ядерном треугольнике» – главная задача, а тема ИИ может послужить лишь первым шагом, от которого стороны смогут оттолкнуться для более серьезного диалога», – пояснил спикер. Напомним,

срок действия российско-американского договора ДСНВ истек в феврале этого года,

оставив ведущие ядерные державы без базовых соглашений об ограничениях. На этом фоне Вашингтон пытается втянуть Пекин в полноценные переговоры о сокращении арсеналов, но Китай отказывается, ссылаясь на то, что его запасы пока меньше.

Лямин согласен, что от первых переговоров не стоит ждать конкретных запретов – США и Китай как лидеры в развитии ИИ не готовы раскрывать свои военные разработки. «Вероятнее всего, мы увидим обтекаемое заявление без жестких обязательств. Но именно эта тема позволяет обойти тупик вокруг сокращения ядерных вооружений, от которого Пекин отбивается руками и ногами. Сам факт того, что лидеры сядут за стол втроем и запустят работу дипломатов и консультантов – это уже не пустая формальность, а задел на будущее», – заключил эксперт.