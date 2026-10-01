Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

«Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.