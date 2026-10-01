Американский авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток

Al Jazeera: Авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток

Tекст: Валерия Городецкая

Корабли прибудут в район Ирана к концу ноября, сообщил американский чиновник Al Jazeera, передает РИА «Новости». По его словам, к этому времени вблизи Ирана будут развернуты три авианосца и две десантные группы США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

Во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

В пятницу Москва и Тегеран подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.