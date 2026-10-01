Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Американский авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток
Al Jazeera: Авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток
Американский авианосец «Теодор Рузвельт» вместе со своей ударной группой покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток, сообщил телеканал Al Jazeera.
Корабли прибудут в район Ирана к концу ноября, сообщил американский чиновник Al Jazeera, передает РИА «Новости». По его словам, к этому времени вблизи Ирана будут развернуты три авианосца и две десантные группы США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.
Во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.
В пятницу Москва и Тегеран подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.