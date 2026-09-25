Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!17 комментариев
Генсек НАТО заявил о неспособности Европы воевать без США
Генсек НАТО Рютте заявил о неспособности Европы воевать без США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте констатировал острую нехватку военных возможностей у европейских стран для самостоятельного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.
Европейским государствам по-прежнему требуется руководство Вашингтона для реагирования на кризисы, передает РИА «Новости».
«В настоящее время европейцы не располагают возможностями на достаточном для этого уровне, поэтому лидерство США все еще необходимо», – рассказал Марк Рютте в интервью агентству Bloomberg.
Глава альянса выразил надежду, что масштабные инвестиции в оборонную сферу изменят ситуацию в ближайшие годы. По его словам, Европа должна стать значительно сильнее и получить возможность самостоятельно проводить военные операции без участия американских сил.
Ранее генеральный секретарь признавал чрезмерную зависимость союзников от Соединенных Штатов. На июльском саммите в Анкаре он подчеркивал необходимость постепенного принятия европейцами большей ответственности за собственную безопасность при сохранении трансатлантического партнерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.
Ранее руководство Североатлантического альянса анонсировало масштабную перестройку структуры блока на фоне планов США по сокращению военного присутствия.
При этом в начале года Рютте указывал на неспособность Евросоюза обеспечить собственную безопасность без американской поддержки.