Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
В США убегавшие от полиции подростки устроили ДТП, пострадали 16 человек
В американском городе Балтимор 16 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем, который пытались угнать четверо подростков.
Сотрудники полиции попытались остановить числившуюся в угоне машину. Однако водитель проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Автомобиль на городском перекрестке врезался в пассажирский автобус.
В салоне угнанного транспортного средства находились четверо подростков, они получили множественные травмы. Всего в медицинские учреждения были доставлены 16 человек, включая пассажиров автобуса.
В полиции подчеркнули, что полученные пострадавшими травмы не представляют угрозы для их жизней. Расследованием обстоятельств аварии занимаются специализированные подразделения дорожной полиции.
В мае водитель в американском штате Техас при попытке побега протаранил шесть автомобилей.
В апреле 13 человек пострадали из-за наезда машины на толпу в Луизиане.
В прошлом году в Южной Каролине один человек погиб в результате аварии со школьным автобусом.