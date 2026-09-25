Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

Tекст: Андрей Резчиков

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в этом году партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили «новый технический облик», сообщили в Ростехе. Из-за строгой секретности гособоронзаказа точное количество самолетов в одной партии и даты поставок не публикуются. Первая в этом году партия обновленных машин «нового технического облика» была сдана в феврале. В среднем ВКС России получают новые партии Су-57 два-три раза в год.

«Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Отдельно отмечаются перспективные возможности комплекса авиационного вооружения, позволяющие применять новые образцы авиационных средств поражения.

Сегодняшние серийные Су-57 отличаются от самолетов, поступавших в войска в начале специальной военной операции. Истребитель модернизируется с учетом опыта его реального боевого применения. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Этот опыт, по данным Ростеха и ОАК, оперативно учитывается непосредственно при серийном производстве. В частности, истребители получили усовершенствованные системы управления, улучшенные пилотажные индикаторы, новые инфракрасные датчики прицельного комплекса и доработанную архитектуру бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО).

Модернизация затрагивает не только отдельные системы самолета, но и способы его применения. В рамках этой работы активно тестируется и дорабатывается сетецентрическое взаимодействие. На недавней военной выставке в Египте была показана концепция Су-57 не только как классического истребителя завоевания господства в воздухе, но и как распределительного хаба. Самолет трансформируется в платформу-носитель для целого семейства малозаметных средств поражения большой дальности и беспилотных аппаратов. Таким образом, Су-57 готовят к роли «матки» для управления роем малозаметных скоростных дронов, которые запускаются как с самого самолета, так и действуют совместно с ним для прорыва эшелонированной ПВО.

Именно в Египте Ростех и «Рособоронэкспорт» впервые публично показали экспортную модификацию Су-57Э вместе с новейшими высокоточными средствами поражения, включая управляемые ракеты С-71М и С-71К, которые до этого момента не демонстрировались ни в России, ни за рубежом.

Параллельно продолжается работа над силовой установкой. Помимо создания полноценного штатного двигателя 2-го этапа (АЛ-51Ф1), в последнее время активно обсуждаются испытания нового промежуточного силового агрегата («Изделие 177»). Этот двигатель создается с использованием технологий платформ пятого поколения и призван повысить тяговооруженность не только экспортных версий Су-57Э, но и стать основой для ремоторизации других самолетов оперативно-тактической авиации – Су-30, Су-34 и Су-35.

«Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, очередная модернизация машины проведена с учетом задач специальной военной операции и полученного в ходе нее боевого опыта.

«Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

Расширение возможностей самолета потребовало и обновления его вооружения,

продолжает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов. «Речь идет о ракетах класса «воздух – воздух» средней и большой дальности, гиперзвуковых ракетах, корректируемых и планирующих бомбах. Габариты некоторых ракет уменьшили, а люки и внутренние отсеки вооружения модернизировали. Это ключевая особенность самолетов пятого поколения: вооружение размещается во внутренних отсеках, чтобы снизить радиолокационную заметность. Внешняя подвеска возможна, но она сводит на нет преимущество малозаметности», – рассказал Попов.

По оценке эксперта, изменения в конструкции отсеков были локальными и не затронули силовой каркас планера. «Это позволило избежать длительных прочностных и стендовых испытаний, которые затянули бы сроки. Главное же – модернизация начинки: прицельно-навигационного комплекса, систем управления оружием, бортовой электроники. Скорость обработки информации выросла, объемы памяти увеличились, программное обеспечение усовершенствовано. По оценке, боевой потенциал самолета в части применения средств поражения вырос примерно на 17–25%», – рассказал спикер.

Новое оборудование расширяет и возможности применения авиационных средств поражения,

добавляет Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

Дополнительные возможности обеспечивают и новые средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

При этом нынешний технический облик Су-57 нельзя считать окончательным, считает Липовой. По его словам, машина продолжает совершенствоваться непосредственно в ходе эксплуатации. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

Попов также связывает нынешние изменения с опытом применения Су-57 в ходе СВО. По его словам, хотя этот опыт пока ограничен (серийных машин насчитывается около полка), он уже позволил выявить сильные и слабые стороны самолета.

«Строевые летчики, в отличие от испытателей, быстрее находят недостатки в работе аппаратуры. Эти замечания были оперативно учтены конструкторами и инженерами.

Модернизация коснулась не только вооружения, но и систем радиоэлектронной борьбы, а также автоматизации управления. Это делает машину проще в освоении для летчиков, переходящих с Су-35 и других самолетов поколения 4+», – пояснил эксперт.

При этом, по словам Попова, переход на штатные двигатели второго этапа («Изделие 30») не является критичным условием дальнейшего развития Су-57. Изменения коснутся в основном экономичности и автоматики управления топливом, а не газодинамической схемы. «Главное для Су-57 – высокая маневренность и эффективное применение всего спектра вооружений. Глобального роста тактико-технических характеристик не ожидается», – подчеркнул спикер.

Именно такой подход, по словам Попова, отражает российскую философию создания самолетов пятого поколения, которая изначально отличалась от американской. США делали ставку на малозаметность как приоритет номер один, затем на боевой потенциал и лишь потом на аэродинамику.

«У нас приоритеты иные: высокая маневренность, универсальность по средствам поражения (воздух–воздух, воздух–земля, воздух–море), и только затем малозаметность – но не в ущерб аэродинамике. Компенсация заметности достигается мощными средствами РЭБ, которые, по признанию самих американских аналитиков, на российских самолетах на порядок эффективнее», – отметил собеседник.

Такой подход позволяет постепенно переходить от четвертого поколения к пятому без резкого изменения требований к технике и подготовке летчиков.

«Американцы, пересевшие с F-15/F-16 сразу на F-35, столкнулись с высокой аварийностью и сложностью освоения. У нас же Су-35, Су-34 и другие машины поколения 4+ по боевому потенциалу сопоставимы с пятым поколением, что дает время и возможность развивать Су-57 без спешки», – уточнил Попов.

При этом модернизация существующих платформ сочетается с внедрением новых технологий. По словам Попова, в российском авиастроении доминирует тенденция адаптации существующих платформ под массовое и дешевое высокоточное оружие. «Цифровизация и элементы искусственного интеллекта внедряются, но без эйфории: полноценного ИИ нет ни у кого в мире, есть лишь отдельные элементы, базы данных и рост скорости обработки. Главное – сделать эффективно, качественно, быстро и дешево. Эффект от массового применения проверенных решений важнее погони за «облачными» концепциями», – рассуждает Попов.

Наконец, наработки, полученные при модернизации Су-57, планируется использовать и в других проектах. По словам Попова, опыт развития истребителя интегрируется в сетецентрические системы управления, которые разрабатывались в России еще 20 лет назад. «Все эти наработки найдут применение в Су-75 Checkmate и модернизации Су-35С. Это системное развитие, а не изолированный проект», – резюмировал генерал-майор.