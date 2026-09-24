Какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35

Tекст: Борис Джерелиевский

Согласно сообщению агентства Bloomberg, которое ссылается на свои источники в американском истеблишменте, произошло следующее. В конце мая текущего года ВВС Австралии отправили в США неисправные узлы истребителя F-35 для их экспертизы и дальнейшего ремонта или утилизации. Для их транспортировки была привлечена американская транспортная компания United Parcel Service (UPS). Груз был доставлен в логистический хаб UPS в Южной Корее.

Затем – по невыясненной пока причине – груз был отправлен не в США, а в Гонконг (КНР), где данные узлы истребителя были якобы изъяты китайскими властями. Согласно подтвержденным данным, в распоряжении китайских специалистов оказался как минимум фонарь кабины истребителя – узел с покрытием, содержащим элементы технологии малозаметности. А эта технология – одна из ключевых особенностей машины. По другим сообщениям, в составе груза были и другие элементы покрытия истребителя.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что тщательно изучает «все, что произошло на австралийской стороне», дав при этом понять, что заранее убежден: австралийцы ни при чем, поскольку «действовали через главного подрядчика США – Lockheed», в соответствии с его указаниями. Отдельно Марлз заверил: «Есть определенное чувство спокойствия, поскольку речь не идет о чувствительном оборудовании или чувствительных деталях». В том же духе высказался и один из отраслевых аналитиков, назвавший часть утраченных компонентов «рутинными» деталями, встречающимися на любом военном самолете.

Стоит, впрочем, иметь в виду: подобные заверения – это позиция стороны, объективно заинтересованной в том, чтобы масштаб проблемы выглядел для публики минимальным. Конгресс США этим заявлениям, похоже, не очень верит, поскольку уже начал расследование по данному поводу.

В словах министра обороны Австралии стоит усомниться хотя бы потому, что в любом случае

технология создания покрытия для фонаря кабины F-35 – совершенно секретна.

Lockheed Martin, в свою очередь, не стала называть, кто именно выбирал маршрут и способ доставки, ограничившись словами о том, что компания «соблюдает все нормативные требования США» и что ее команды «обрабатывают каждую отправку с максимальной тщательностью». От обсуждения деталей отправки компания отказалась, сославшись на соображения безопасности.

В свою очередь Пентагон заверил, что работает над возвращением деталей. «Мы активно сотрудничаем с американскими властями и отраслевыми партнерами, чтобы изъять эти компоненты, расследовать инцидент и ввести меры безопасности для предотвращения будущих подобных случаев», – гласит заявление Пентагона.

Однако стоит признать, что никакого практического значения эти усилия военного ведомства США не имеют. С момента отправки груза прошло около четырех месяцев. Можно не сомневаться, что если китайские специалисты добрались до данных деталей, они уже получили благодаря этому всю интересующую их информацию и теперь могут даже вернуть американцам фонарь для утилизации.

Пока же об этом речи нет. В МИД КНР заявили, что не в курсе происходящего. То есть исследователи Авиационной корпорации Китая (AVIC), которые, скорее всего, изучают неожиданный сюрприз, могут пока не торопиться.

Как такое вообще могло произойти? Пентагон зачастую пользуется услугами коммерческих подрядчиков, причем не всегда даже американских. Но одно дело отправлять транспортной компанией сухие пайки или горючее, и совсем другое – материалы, имеющие статус Top secret, которые следует перевозить исключительно армейскими бортами. И уж во всяком случае маршрут доставки должен был быть прямым и исключать транзит через третьи страны.

Так что даже если разведка КНР и приложила руку к происшедшему, в основе пропажи секретного элемента самолета – американо-австралийская халатность и вопиющее головотяпство.

Представитель Lockheed Martin в Австралии заявил, что «компоненты, о которых идет речь, непригодны к эксплуатации и считаются небезопасными для использования». Вероятно, акцент на неисправности узлов должен был убедить аудиторию, что ситуация не столь серьезна. Однако ценность развединформации, которую можно получить благодаря этому узлу, заключается вовсе не в его конструкции, а в одной из самых главных «изюминок» F-35 – его малозаметности, в так называемых стелс-технологиях, которые включают в себя комплекс инженерных решений, сводящих к минимуму заметность для радаров и других средств обнаружения.

Прежде всего, это форма и геометрия самолета и радиопоглощающие материалы, нанесенные на внешние поверхности конструкции. Если обводы фюзеляжа, крыльев и прочих внешних элементов самолета прекрасно изучены и проанализированы по снимкам, то состав покрытия F-35 по сей день оставался загадкой.

В США убеждены, что КНР целенаправленно охотится за ним. Опасения, что секретные разработки в конструкции этого истребителя могут попасть в руки китайской разведки, были одной из причин, по которой намерение продать F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, согласованное в январе 2021 года в последние дни первого президентского срока Трампа, в итоге не реализовалось.

Сделка была приостановлена уже при администрации Байдена в декабре 2021 года. Причем китайский фактор (прежде всего использование ОАЭ инфраструктуры Huawei) был не единственной причиной – параллельно на переговоры влияли требования сохранить качественное военное превосходство Израиля и ряд других условий, которые Абу-Даби сочли неприемлемыми.

А несколько дней назад американские СМИ сообщили об опасениях американского разведсообщества и ряда конгрессменов, что готовящаяся продажа истребителей F-35 Саудовской Аравии может открыть Китаю, тесно сотрудничающему с королевством в военно-технической сфере, доступ к секретным военным технологиям, реализованным в этом самолете.

Впрочем, вернемся к вопросу малозаметности. Одной из самых уязвимых с точки зрения радиолокационного обнаружения частей самолета является именно фонарь кабины, который специалисты даже сравнивают с уголковым отражателем. Радиоволна, пройдя через стекло обычного фонаря, многократно отражается от обилия металла в кабине и возвращается на антенну РЛС ЗРК, значительно увеличив площадь эффективного рассеивания.

Чтобы купировать этот эффект, разработчики самолета использовали особое напыление из оксида индия-олова (ITO) и тончайших пленок золота. Причем главной тайной являются не материалы, а то, как они нанесены – толщина слоев в тех или иных местах фонаря, которые должны обеспечить не отражение луча радара, а его увод в сторону, а также обеспечение устойчивости напыления к температурным перепадам и механическим воздействиям. Но у любой защиты есть уязвимые места, и «частотные окна прозрачности», то есть те частоты, при которых эффективность стелс-технологий снижается, – это самый важный секрет.

Получив фонарь кабины F-35, китайские специалисты проведут тщательный спектральный анализ изделия. Это даст возможность выяснить не только его состав, но и послойную структуру, толщину и плотность напыления, и все другие значимые аспекты.

Изучение подходов американских конструкторов позволит китайским разработчикам серьезно продвинуться в своих аналогичных программах. В частности, использовать полученный опыт при усовершенствовании своих малозаметных истребителей пятого поколения Shenyang J-35 и J-20. Причем речь идет необязательно о копировании: американские решения могут быть доработаны или, наоборот, китайцы будут действовать от противного. Но в любом случае полученная информация позволит сохранить деньги и время.

Другой, не менее важный гипотетический аспект: получив спектральную диаграмму ЭПР фонаря кабины F-35, китайские военные теоретически смогут настроить РЛС своих ЗРК и головки самонаведения зенитных ракет на те диапазоны частот, где фонарь F-35 дает максимальное отражение. Полученными данными можно поделиться, например, с иранцами. Если бы зенитчики ИРИ в результате смогли успешно работать по новейшему самолету США, это, помимо всего прочего, снизило бы его конкурентоспособность на мировом рынке и гипотетически облегчило бы КНР продвижение своих машин пятого поколения – впрочем, это уже цепочка предположений.

Происшедшее нанесло немалый урон не только самим США, но и Японии, Южной Корее, Австралии и Сингапуру – странам, которые используют F-35 и могут рассматриваться как потенциальные противники КНР (Сингапур – с большой натяжкой). Если сведения об уязвимости самолета будут переданы Ирану, то к числу «потерпевших» добавится Израиль. Данный инцидент несет Вашингтону еще и репутационные потери, ставя под сомнение его статус надежного партнера.

Но логичен вопрос: а насколько «невидимы» F-35 для ПВО Китая сейчас? Российские военные эксперты заявляют, что РЛС даже С-300 (ПМУ/ПМУ1/ПМУ2, ПМ1/ПМ-2), не говоря уж о С-400, уверенно обнаруживают F-35, что подтвердили их полеты в Сирии и вблизи наших границ. В распоряжении КНР есть закупленные у России комплексы С-300 разных модификаций, а также созданный на основе реверс-инжиниринга этих систем Hongqi-9 (HQ-9) и его модернизированная версия HQ-15 (также ведущая происхождение от С-300ПМУ-1).

Так что, скорее всего, неразрешимой проблемой для китайских зенитчиков американский истребитель пятого поколения не являлся и раньше. Но теперь, после того как китайцы получили доступ к стелс-технологиям компании Lockheed Martin, отрицать данный факт будет труднее.