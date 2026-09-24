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Власти Польши начали снос памятника красноармейцам в Жешуве
Посольство выразило протест против демонтажа памятника красноармейцам в Жешуве
В польском городе Жешув начался демонтаж памятника благодарности советским воинам, сообщило российское посольство в Варшаве.
Польские власти приступили к сносу памятника благодарности советским воинам в городе Жешув, передает ТАСС. Российское посольство в Варшаве сообщило, что демонтаж начался 23 сентября 2026 года вопреки двусторонним соглашениям об охране мемориального наследия.
«23 сентября 2026 г. в г. Жешув (Подкарпатское воеводство) по решению властей Польши и в нарушение российско-польских документов, касающихся охраны объектов мемориального наследия, был начат процесс демонтажа памятника благодарности воинам Красной армии», – отметили в дипмиссии. Посольство добавило, что местные чиновники не предупредили о своих планах.
Дипломаты выразили протест и направили обращения в Министерство культуры, МИД Польши и руководству Подкарпатского воеводства с призывом остановить работы. В ведомстве подчеркнули, что политика уничтожения свидетельств подвига Красной армии продолжается ускоренными темпами. Город Жешув был освобожден 2 августа 1944 года, в боях за него погибли 2,2 тыс. красноармейцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября власти Польши снесли шестиметровый мемориал на месте захоронения бойцов Красной армии в Бытоме.
В августе российское посольство выразило решительный протест Варшаве из-за демонтажа памятника советским воинам в Пыжицах.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об активизации кампании по уничтожению мемориального наследия в этой стране.