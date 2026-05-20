Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

Tекст: Борис Джерелиевский

Первый полет двухместной версии истребителя пятого поколения Су-57 был осуществлен шефом-пилотом «ОКБ Сухого», Героем России, летчиком-испытателем Сергеем Богданом, традиционно пилотирующем все новинки данной платформы. Полет прошел штатно, в соответствии с условиями полетного задания. Как сообщили представители Объединенной авиастроительной корпорации, новая версия истребителя получила обозначение Су-57Д («Д», вероятно, двухместная).

Строго говоря, перед нами итог многолетних работ российских авиаинженеров, и этот полет является не совсем сюрпризом. Еще в 2021 году сообщалось о решении создать двухместный Су-57 – для того, чтобы штурман-оператор мог управлять тяжелым БПЛА «Охотник». О планах по разработке двухместного варианта Су-57, но на этот раз с целью экспорта, сообщалось в правительстве также в 2021-м.

Более того, еще гораздо раньше, в 2010-х годах активно обсуждались планы совместного российско-индийского производства самолета пятого поколения на базе Су-57. Указывалось, что «индийская версия истребителя пятого поколения будет для двух пилотов».

То есть Су-57 изначально проектировался с вариантом для двух членов экипажа, и только затем был сделан выбор в пользу одноместной компоновки. Проект российского-индийского варианта Су-57 на данный момент заморожен, но наработки явно были сохранены и использованы с целью создания машины уже для ВВС России.

Каков функционал нового самолета? Прежде всего такой вариант наводит на мысль об учебно-боевом использовании машины, когда в одном из кресел кабины размещается пилот-инструктор, контролирующий действия обучаемого и готовый в случае необходимости принять управление на себя.

На приоритетности именно такого применения настаивает Defence24, исходя в том числе и из того, что «тандемная кабина напоминает кабину Як-130 (российский учебно-боевой самолет)». Издание предполагает, что Су-57Д создается прежде всего для стран, которые приобретут Су-57Э, но не будут иметь доступа к «передовой российской учебной инфраструктуре, в том числе к авиационному симулятору».

По словам авторов публикации, американские истребители пятого поколения не имеют двухместных версий: «F-22 из-за того, что не имеет экспортной версии и полностью адаптирован для "американской учебной экосистемы", а F-35 уже имеет настолько продвинутые системы помощи пилоту и учебные симуляторы, что двухместная версия не нужна даже зарубежным клиентам».

Тут, конечно, можно поспорить, поскольку даже самый продвинутый тренажер-симулятор не исключает целесообразности полетов с инструктором. И американские пилоты в процессе подготовки тоже летают на двухместных машинах, но других моделей, оттачивая навыки пилотирования, которые затем адаптируют к F-22 и F-35.

В то же время наличие двухместных учебно-боевых версий значительно упрощает и удешевляет крайне дорогой процесс обучения боевого летчика. Однако если вспомнить, как шла разработка и внедрение F-35, и, главное, какие средства на это ушли, можно предположить, что такая модификация, предполагающая внесение серьезных изменений в конструкцию, не является для ВВС США приоритетом.

Напомним, что согласно расчетам Счетной палаты США, суммарная стоимость жизненного цикла F-35 к 2070 году может превысить 1,7 триллиона долларов в текущих ценах. В свете чего Пентагон сейчас, вероятно, просто не может позволить себе программы по созданию двухместного истребителя пятого поколения.



Между тем, тот факт, что новая версия российского истребителя получила обозначение Су-57Д, а не Су-57УБ (учебно-боевой), указывает на то, что его учебное применение не является ни исчерпывающим, ни даже приоритетным. Двухместная кабина позволяет усилить экипаж машины штурманом-оператором вооружений.

Собственно, о том, что данный истребитель является универсальной, многоцелевой машиной, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, двухместный Су-57 «помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления».

А управлять воистину есть чем. Сегодня, помимо работы с ракетами и корректируемыми бомбами, перед штурманом-оператором вооружений встанет задача по управлению беспилотниками. Прежде всего – уже входящим в систему вооружения Су-57 С-70 «Охотником», а в перспективе – и роями дронов, превращая истребитель в летающий командный пункт БПЛА. В паре с «Охотником» Су-57 впервые взлетел еще в 2019 году.

Несмотря на автоматизацию управления современными машинами, наличие двух членов экипажа позволяет снизить на них нагрузку,

которая в критические моменты становится чрезвычайной, и распределить ее более равномерно. Командир экипажа, летчик осуществляет управление самолетом, штурман-оператор вооружения отслеживает обстановку, работает с РЛС и системами электронно-оптического наблюдения, применяет высокоточное оружие и беспилотные системы. Благодаря такому разделению экипаж в боевой обстановке действует более эффективно, а при дальних полетах и длительных миссиях попеременное управление самолетом снижает усталость экипажа и повышает его готовность к боевому реагированию.

Таким образом, ВКС, а также наши зарубежные партнеры по военно-техническому сотрудничеству смогут получить в лице Су-57Д по-настоящему многоцелевую, универсальную платформу, способную решать как боевые, так и учебные задачи. И система эта имеет значительный модернизационный ресурс: не так давно Су-57 получил новый двигатель, новые сопла, регулярно получает новые системы вооружений – и вот теперь еще дополнительное кресло в кабину.