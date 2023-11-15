«Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ

Tекст: Андрей Резчиков

Истребитель пятого поколения Су-57 начнут оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30») уже в рамках текущей партии, производимой по контракту с Минобороны. По данным госкорпорации «Ростех», сейчас самолет проходит летные испытания с двигателем второго этапа – в машину внедряются самые современные технологии.

«Эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», – заявили в пресс-службе компании.

Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения с передовой электроникой, создан ОКБ имени П.О. Сухого на замену тяжелого истребителя Су-27 и способен маневрировать с большими перегрузками. В декабре 2020 года ВКС РФ получили первый серийный истребитель. В декабре 2022 года состоялся дебютный полет модернизированного Су-57, в том же году начались его серийные поставки. В рамках госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2027 года, ВКС РФ должны получить 76 истребителей пятого поколения.

В выпущенные на данный момент самолеты установлены промежуточные агрегаты первого этапа АЛ-41Ф1 («Изделие 117»), разработанные Опытно-конструкторским бюро имени А. Люльки. Этот двигатель полностью управляется цифровой системой на отечественной элементной базе. Двигатели серийно устанавливаются на Су-35С.

Первый наземный запуск двигателя-демонстратора «Изделие 30» состоялся в ноябре 2016 года на базе Лыткаринского машиностроительного завода (ЛМ3). ЛМЗ – это подразделение ОКБ имени А. Люльки. В декабре 2017 года самолет с новой силовой установкой совершил дебютный 17-минутный полет.

По сравнению с АЛ-41Ф1 у «Изделия 30» тяга увеличена с девяти (в бесфорсажном режиме) до 17,5-19,5 т., а сам двигатель отличается повышенной топливной эффективностью и сниженной стоимостью жизненного цикла. По словам генконструктора – директора ОКБ имени А. Люльки Евгения Марчукова, по показателю удельной тяги «Изделие 30» превзойдет все зарубежные аналоги.

Из технических особенностей также известно о том, что бескислородная система розжига на модернизированных форсунках обеспечивает воспламенение топлива сразу после его попадания в камеру сгорания, а новые сопла управляют вектором тяги. В экспертной среде сходятся во мнении, что

с двигателем второго этапа Су-57 получает целый ряд неоспоримых преимуществ. Кроме того, это достижение позволяет России оставаться в числе великих держав, лидирующих в двигателестроении.

«Этот двигатель улучшает удельные показания как с точки зрения тяги, так и по расходу топлива. Были сообщения о том, что могут измениться показатели заметности самолета. Но один из принципиальных вопросов – это обеспечение крейсерского сверхзвука без включения форсажной камеры, что позволит быстро и скрытно выходить на рубежи применения вооружения. Это особенно важно при выполнении миссий над обширными пространствами», – отмечает Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

Без включения форсажа, который на новом изделии тоже предусмотрен, расход топлива «будет ощутимо ниже, чем при форсажной работе двигателя». «При выполнении миссии не на максимальную дальность сниженный расход топлива даст возможность увеличить боезапас, но едва ли речь идет о серьезном пересмотре по этому параметру. На бесфорсажном режиме будет значительно ниже заметность в оптическом и тепловом диапазонах», – подчеркивает Пантелеев.

Новый двигатель – более мощный и экономичный за счет автоматической системы регулирования подачи топлива. Она учитывает самые разные параметры, в том числе атмосферное давление, влажность и высоту полета. «Тонкие настройки двигателя второго этапа – это главное. Бесфорсажный режим предусматривает возможность пилотировать Су-57 во всем диапазоне высот и скоростей», – считает Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор.

Собеседник отметил усилия конструкторов и инженеров, которым удалось добиться снижения температуры выхлопных газов, что повышает незаметность истребителя для средств ПВО. «Двигатель работает удачно, он опробован на летающей лаборатории, прошел стендовые испытания, но пока не на всех режимах отвечает требованиям инфракрасной малозаметности. Эти параметры нужно стабилизировать», – подчеркнул генерал-майор.

Попов допускает, что экономия на топливе не будет означать обязательного увеличения грузоподъемности самолета: баки и бомболюки останутся те же. Он напомнил, что размещение вооружений на Су-57 должно быть в основном скрытное, в определенных нишах. Таковых на Су-57 четыре.

«Если использовать внешнюю подвеску, то гарантированно теряется малозаметность. Поэтому боезапас, видимо, останется тем же, но гарантированно увеличится дальность и продолжительность полета, появится возможность более эффективно уходить от действий систем ПВО противника, больше маневрировать», – уверен спикер.

По мнению Пантелеева, даже с двигателем первого этапа Су-57 можно смело причислять к пятому поколению истребителей. «Деление на поколения – это довольно условное явление. В настоящее время на первый план выходят возможности интеграции самолета в системы вооружений, когда истребитель без включения своей РЛС получает в режиме молчания всю необходимую информацию об окружающей обстановке», – добавил специалист.

Попов согласен, что АЛ-41 и его модификации – это продвинутый двигатель, которым также пользуются ВВС Китая и ставят его на свой самый современный истребитель Chengdu J-20. В мире его относят к пятому поколению, хотя китайские военные считают его четвертым поколением. «Однако использование форсажа увеличивает расход ресурса двигателя. Термические нагрузки сокращают общий режим работы двигателя на 30% и более», – отметил эксперт. Собеседник указал на то, что

американцы пока еще продолжают доводить до ума свои современные истребители

– двухдвигательный F-22 Raptor («Хищник») и одномоторный F-35 Lightning II. «США говорят, что у них давно работают машины пятого поколения. Уже выпущено около тысячи таких самолетов. Но только 30-40% остаются боеспособными, в остальных случаях происходят задержки с эксплуатацией», – напомнил генерал.

«По факту самолеты не могли выполнять все то, что рекламно было заявлено», – указал Попов, добавив, что этим машинам часто требуется ремонт поверхностного рассеивающего радиолокационные волны слоя на фюзеляже и крыльях в случае хранения машин под открытым небом.

Пантелеев уточняет, что «по F-22 и F-35 продолжается постоянная работа по повышению основных характеристик». «Но главный вопрос заключается в том, сколько этих машин находится в войсках», – указал эксперт. Попов уточняет, что Россия не спешит «штамповать» Су-57, чтобы они не превратились в аналоги истребителей поколения 4++.

«Это должна быть действительно качественно новая машина. Поэтому мы делаем маленькие шажки, чтобы штаны не порвать. И надо учитывать, что в экономическом плане мы находимся в достаточно трудных условиях по сравнению с США, – подчеркнул генерал-майор. –

Мы сохранили потенциал советской боевой авиации и на этом багаже начинаем вставать на ноги».

По мнению автора Telegram-канала «Русский инженер» Алексея Васильева, благодаря двигателю второго этапа Су-57 все-таки станет полноценным самолетом пятого поколения, так как двигатель АЛ-41Ф1 «на первых партиях не имеет всех нужных параметров». Кроме того, в перспективе новый двигатель может быть использован и для легкого тактического самолета Су-75 (Checkmate).

«И такая машина чрезвычайно нужна», – добавляет эксперт, указывая на тенденцию удешевления и создания массовой военной техники, что особенно ярко проявилось в ходе СВО. «Ожидаю, что все мощности, выпускающие линейки на основе Су-27 и МиГ-29, переведут на выпуск Су-75, оставляя для Су-57 только существующее производство», – допускает аналитик.

По его словам, «это будет очень разумно», учитывая заинтересованность в машине не только ВКС России, но и зарубежных игроков. «А если на его платформе сделают самолет вертикального взлета и посадки (СВВП), то это станет отличным ответом американским F-35», поскольку у многих стран есть потребность в прикрытии своих экспедиционных сил подобными машинами. «То есть экспортный потенциал Су-75 с СВВП может быть дальше большим, чем у основной версии», – заключил Васильев.