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    1 ноября 2023, 14:00

    Су-57 получат дополнительную скрытность

    Новые ракеты поднимают боевые возможности Су-57 на иной уровень

    Су-57 получат дополнительную скрытность
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для истребителей пятого поколения Су-57 создана крылатая ракета большой дальности. Эту разработку называют новым технологическим словом в российской военной промышленности. В чем могут заключаться особенности этой ракеты, по каким целям она может применяться и какие преимущества она даст самому Су-57 в бою?

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. По данным источников РИА «Новости», при меньших размерах боеприпас имеет сопоставимые характеристики изделий для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

    Габариты ракеты удалось снизить за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

    Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 оборудован отсеками внутри фюзеляжа для размещения боеприпасов. Это необходимо для снижения радиолокационной заметности самолета. Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителя, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76.

    Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

    Истребитель получил доступ к широкому спектру классов крылатых ракет. Однако на Западе прежде всего обращали внимание на активную радиолокационную самонаводящуюся ракету класса «воздух – воздух» повышенной дальности Р-77М (аналог американской ракеты AIM-120 AMRAAM) и наиболее дальнодействующую управляемую ракету «воздух – воздух» в мире (более 300 км) Р-37М.

    Летом стало известно о создании ГосМКБ «Вымпел» для Су-57 ракет малой дальности РВВ-МД2 класса «воздух – воздух». Они тоже могут размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя.

    Отметим, что к крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся боеприпасы с поражением цели на расстоянии 600 и более километров. По данным открытых источников, в настоящий момент ВКС обладают образцами, способными поражать цель на расстоянии от тысячи до 6,5 тыс. километров.

    В экспертной среде уверены, что крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения серьезно расширяет огневые возможности истребителя. «Ракеты изготовлены в соответствии со стелс-технологией. Они имеют квадратную форму со складывающимися крыльями, что позволяет разместить сразу несколько боеприпасов. Кроме того, при их создании использовались композитные материалы», – отмечает Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Эту разработку можно назвать новым технологическим словом для военной промышленности России. Ракеты имеют большую точность и скорость, чем боеприпасы предыдущего поколения. Кроме того, ранее произведенные модели обладали достаточно крупным размером», – отмечает собеседник.

    «Проблема считалась крайне существенной, поскольку на тех же Су-57 ракеты приходилось размещать на внешней части. Тем самым истребители теряли возможность оставаться полностью незаметными для радиолокационных систем противника. Таким образом, российская авиация получила еще одно преимущество в воздухе», – подчеркивает эксперт.

    «При этом не исключаю, что для разработок был частично использован западный опыт. Ведь многие вооружения, попавшие в руки ВС РФ в качестве трофеев, пристально изучаются. Если удается заметить что-либо интересное, свежие знания пытаются применить и в наших разработках», – отмечает он.

    «На мой взгляд, использование новых ракет в рамках текущего конфликта на Украине вполне возможно. Это позволит испытать образец на практике. К тому же их применение открывает качественно новые возможности в рамках подавления ключевых сил противника. Стелс-технологии позволяют уничтожать хорошо защищенные комплексы ПВО. Боеприпасы трудно обнаружить, а если ВСУ все-таки удастся засечь российские ракеты, то из-за большой скорости и низкой высоты полета сбить их вряд ли получится», – полагает Кнутов.

    Ранее неоднократно сообщалось о том, что Россия применяет истребители Су-57 в ходе спецоперации на Украине. Самолеты показали высокую эффективность. По словам самих военных, в зоне боевых действий Су-57 решает «многоплановые задачи» по поражению воздушных и наземных целей.

    «Внутрифюзеляжная ракета позволяет сравнивать Су-57 по тактико-техническим характеристикам со стратегической авиацией. Соответственно, многофункциональный истребитель с таким боеприпасом становится на порядок мощнее», – считает Андрей Кошкин, военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

    По мнению собеседника, с учетом размещения ракеты, она относится к классу «воздух – поверхность». «С такой ракетой истребитель будет выполнять весьма сложные задачи – поражать сверхважные цели на высокой скорости. В перечне целей может быть командный центр или даже ядерный объект. Эта ракета предназначена для уничтожения определенного рода целей, бросать ее на передний край, чтобы поразить опорный пункт, будет опрометчиво и неправильно», – указал спикер.

    Кошкин уверен, что ракета создавалась с нуля по российским технологиям без заимствований на Западе. «Это наша ракета. У нас есть для ее создания прекрасная техническая база, опыт и соответствующие НИОКР», – считает эксперт.

    Однако есть мнение, что при разработке все-таки использовался западный опыт, потому что «физика одна, а технологические подходы разные», тем более в Россию могут попадать западные ракеты через третьи страны или в качестве трофеев. И ничего зазорного в этом нет, вероятные противники России тоже так делают.

    «Многое мы сами дорабатываем, даже имея аналог. Так сложилось исторически, что наши инженеры способны усовершенствовать заимствованные технологии так, что потом об этом никто не догадывался на Западе», – отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор.

    Собеседник предположил, что у новой ракеты, если она будет предназначена для уничтожения авиации, может быть небольшая боевая часть – в пределах 50-70 килограммов. «Если работать по наземным объектам – укрытиям, складам ГСМ, арсеналам, командным пунктам, пунктам управления и связи, тогда боевая часть нужна побольше – до 100 кг. Это максимум, что может нести Су-57 и его ракета», – полагает спикер.

    Попов сомневается, что новая ракета обладает теми же характеристиками, что и изделия на стратегических бомбардировщиках. По его словам, сравнить новую ракету с изделием Х-101, конечно, нельзя. «Х-101 несет мощный заряд, масса боевой части – 400-430 кг, а максимальная дальность полета – 5500 км. Но преимущество новой ракеты может быть в том, что для выполнения боевой задачи летчику не нужно будет использовать данные с самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 или получать данные о цели с наземных РЛС. Новая ракета сама будет корректировать свой полет», – уверен Попов.

    Генерал-майор выразил предположение, что новые ракеты не будут использоваться в ходе спецоперации на Украине, потому что носителя в массовом количестве еще нет. «Скорее всего, пока прошли первые испытания, еще предстоит выпустить первую серию ракет. Необходимо набрать технологический опыт эксплуатации, летчики должны отработать тактические приемы по пускам. Процесс испытаний может затянуться, даже несмотря на то, что в нынешних условиях результат нужен «любой ценой». Минимум потребуется год интенсивных испытаний на полигонах. А вдруг отказы пойдут? Нужно будет проанализировать и устранить их. На все это требуется время», – пояснил собеседник.

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