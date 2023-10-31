Военный эксперт: Новые ракеты для Су-57 повысят скрытность истребителей

Военный эксперт Кнутов: Новые ракеты большой дальности сделают Су-57 еще менее заметными для противника

Tекст: Илья Абрамов

«Ракеты изготовлены в соответствии со стелс-технологией. Они имеют квадратную форму со складывающимися крыльями, что позволяет разместить сразу несколько боеприпасов. Кроме того, при их создании использовались композитные материалы», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

«Эту разработку можно назвать новым технологическим словом для военной промышленности России. Ракеты имеют большую точность и скорость, чем боеприпасы предыдущего поколения. Кроме того, ранее произведенные модели обладали достаточно крупным размером», – отмечает собеседник.

«Проблема считалась крайне существенной, поскольку на тех же Су-57 ракеты приходилось размещать на внешней части. Тем самым истребители теряли возможность оставаться полностью незаметными для радиолокационных систем противника. Таким образом, российская авиация получила еще одно преимущество в воздухе», – подчеркивает эксперт.

«При этом не исключаю, что для разработок был частично использован западный опыт. Ведь многие вооружения, попавшие в руки ВС РФ в качестве трофеев, пристально изучаются. Если удается заметить что-либо интересное, свежие знания пытаются применить и в наших разработках», – отмечает он.

«На мой взгляд, использование новых ракет в рамках текущего конфликта на Украине вполне возможно. Это позволит испытать образец на практике. К тому же их применение открывает качественно новые возможности в рамках подавления ключевых сил противника. Стелс-технологии позволяют уничтожать хорошо защищенные комплексы ПВО. Боеприпасы трудно обнаружить, а если ВСУ все-таки удастся засечь российские ракеты, то из-за большой скорости и низкой высоты полета сбить их вряд ли получится», – резюмирует Кнутов.

Ранее для российского истребителя Су-57 была создана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник. Отмечается, что при меньших размерах новый боеприпас имеет сопоставимые характеристики с теми изделиями, которые применяются на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

Как сообщает агентство, существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

Напомним, к крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся боеприпасы, способные поразить цель на расстоянии 600 и более километров. По данным открытых источников, в настоящий момент ВКС обладают образцами, способными поражать цель на расстоянии от 1 тыс. до 6,5 тыс. километров.

В конце сентября объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала министерству обороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С. Поставка осуществлялась в соответствии с планом исполнения гособоронзаказа текущего года. Остальные машины находятся в цеху окончательной сборки и проходят отработку на испытательной станции.