Главком ВМФ отметил значительное усиление морской пехоты России

Tекст: Вера Басилая

Морская пехота России значительно увеличила свои возможности в составе всех флотов в 2025 году, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, сообщает «Звезда».

По словам адмирала, идет уверенное наращивание потенциала этого рода войск.

Моисеев отметил, что «по итогам 2025 года будет значительное наращивание в составе всех флотов». Он выразил уверенность, что морская пехота сможет внести весомый вклад в победу в СВО.

Главнокомандующий подчеркнул, что развитие морской пехоты продолжается, и ее роль в обеспечении боеспособности флота остается крайне важной.

В четверг, 27 ноября, в России отмечают День морской пехоты.