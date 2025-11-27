Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.0 комментариев
Главком ВМФ отметил значительное усиление морской пехоты России
Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев заявил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов по итогам 2025 года.
Морская пехота России значительно увеличила свои возможности в составе всех флотов в 2025 году, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, сообщает «Звезда».
По словам адмирала, идет уверенное наращивание потенциала этого рода войск.
Моисеев отметил, что «по итогам 2025 года будет значительное наращивание в составе всех флотов». Он выразил уверенность, что морская пехота сможет внести весомый вклад в победу в СВО.
Главнокомандующий подчеркнул, что развитие морской пехоты продолжается, и ее роль в обеспечении боеспособности флота остается крайне важной.
В четверг, 27 ноября, в России отмечают День морской пехоты.