Беспилотники-камикадзе США LUCAS сразу стали «незаменимыми» в войне против Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The War Zone, глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что дроны LUCAS, созданные на основе иранского Shahed-136, впервые были применены в бою всего шесть дней назад в ходе совместной операции Epic Fury США и Израиля против иранских объектов. С тех пор эти беспилотники неоднократно использовались для ударов по различным целям.

Адмирал Купер отметил: «LUCAS – незаменимы», подчеркивая их эффективность и низкую стоимость. Каждый дрон обходится примерно в 35 тыс. долларов, что значительно дешевле традиционных американских крылатых ракет, стоимость которых составляет от 2 до 2,5 млн долларов за единицу. LUCAS можно массово производить и использовать для ударов на дальние дистанции, снижая нагрузку на арсенал дорогих вооружений.

По словам представителей Центрального командования, дроны способны работать за пределами прямой видимости и оснащены средствами автономной координации, что позволяет применять их в рое и осуществлять сетевые удары. Некоторые из них оснащены терминалами Starlink, что открывает возможности для сложных кооперативных атак и динамического наведения.

Купер рассказал, что американцы захватили один из иранских Shahed, изучили и доработали конструкцию дрона, добавив американские компоненты и вернув его в зону конфликта уже в виде LUCAS. Видеозаписи демонстрируют, что один из таких дронов был найден почти целым в Ираке, где хорошо виден спутниковый канал управления.

Военные также подчеркнули, что благодаря дешевизне и массовости подобных беспилотников США легче справляются с угрозой со стороны Ирана, который, несмотря на разрушения, сохраняет значительный арсенал ракет и дронов. Спор о запасах вооружения и возможности их восполнения продолжается, но американское командование уверяет, что способно нарастить производство LUCAS в случае необходимости.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что иранские дроны-камикадзе «Шахед» преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов.