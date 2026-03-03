  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    Дипломат указал Мелании Трамп на смертельный удар США по иранской школе
    Публицист Колясников высмеял «страдания» в пятизвездочных отелях Дубая
    Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
    Большинство американцев выступило против ударов по Ирану
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны на Ближнем Востоке
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 12:19 • Новости дня

    Financial Times: Израиль взломал камеры в Тегеране ради слежки за Хаменеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные узнали местоположение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, взломав камеры дорожного движения и наблюдая за работай охраняемого комплекса на протяжении нескольких лет, сообщила газета Financial Times.

    Израильские военные смогли узнать местоположение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, взломав почти все дорожные камеры в Тегеране, передает РИА «Новости».

    Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, изображения с камер были зашифрованы и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

    Одна из камер оказалась особенно ценной благодаря удачному углу обзора. Она позволила наблюдать за парковкой автомобилей и дала представление о повседневной жизни охраняемого комплекса, где находился Хаменеи.

    Издание отмечает, что израильтяне также вывели из строя несколько телефонных вышек на улице, где располагался комплекс. Это создало ощущение занятости линий, не дав охране Хаменеи получить своевременные предупреждения об угрозе.

    Один из сотрудников израильской разведки заявил: «Задолго до атаки мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране сообщили о смерти жены Али Хаменеи. Россия осудила убийство иранского лидера и атаку на Иран. Предательство из ближнего круга помогло США организовать убийство Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран осуществил запуск сверхтяжелой ракеты в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке.

    Агентство NourNews опубликовало видеозапись запуска, подчеркнув, что атака была направлена на американские объекты в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле.

    Между тем военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Операция США против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    3 марта 2026, 00:57 • Новости дня
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    3 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что США располагают «почти неограниченными запасами» боеприпасов, однако этот уровень его не устраивает.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы боеприпасов среднего и большого калибра в стране «никогда не были такими большими и качественными», передает РИА «Новости».

    По его словам, Соединенные Штаты располагают практически неограниченными запасами оружия, достаточными для ведения войн «вечно» и с успехом. Трамп отметил: «Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

    «В конечном счете, наши запасы на хорошем уровне, но они не на том уровне, на котором хотелось бы», – написал президент в соцсети Truth Social.

    В другой публикации Трамп сообщил, что значительная часть американских боеприпасов хранится в странах, расположенных далеко за пределами США. Он написал в соцсети Truth Social, что «в отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения».

    Ранее Трамп пообещал увеличить темпы производства вооружений.

    The Washington Post писала, что гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что скажется на конфликте на Украине.

    Высшее военное руководство США выразило опасения из-за возможной атаки на Иран на фоне исчерпания запасов ракет и отсутствия широкой поддержки союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.

    3 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном

    Уиткофф сообщил об отказе Ирана идти на уступки во время переговоров

    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская делегация обсуждала с Тегераном возможность десятилетнего отказа от обогащения урана в обмен на оплату топлива, но Иран отверг предложение, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    Делегация США предлагала Ирану приостановить обогащение урана на десять лет, однако Тегеран полностью отверг эту инициативу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    В интервью каналу Fox News он заявил: «Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо».

    Уиткофф отметил, что отказ иранской стороны сразу дал понять американской делегации, что Тегеран не собирается идти ни на какие уступки. По его словам, позиция Ирана свидетельствовала о намерении продолжать ядерную программу с возможной целью создания оружия.

    Американский спецпосланник рассказал, что уже во время второго раунда переговоров стало ясно – добиться соглашения не удастся. Он добавил, что США попытались заключить с Ираном «честную сделку», но к концу второй встречи было понятно, что договоренность невозможна. Несмотря на это, делегация вернулась для третьей встречи, чтобы «дать им последний шанс», отметил Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран исключает возможность любых уступок в вопросах обогащения ядерного топлива и развития средств самообороны.

    Новый этап американо-израильской агрессии начался с комбинированного удара по Тегерану и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские беспилотники нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля и американским объектам.

    2 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана

    Пентагон: Операция США против Ирана «Эпическая ярость» является воздушной

    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана
    @ Sra Julia Lebens/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    «Два дня назад по прямому приказу президента Дональда Трампа военное министерство начало операцию «Эпическая ярость» – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории», – заявил он, передает ТАСС.

    При этом Хегсет не упомянул о возможном участии сухопутных сил.

    Напомним, Пентагон официально присвоил военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM дальностью 500 км. Также при ударе по Ирану использовали новый вариант крылатой ракеты Tomahawk.

    2 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Сенатор Грэм назвал следующую после Ирана цель США

    Сенатор Грэм назвал Кубу следующей целью США

    Сенатор Грэм назвал следующую после Ирана цель США
    @ Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Куба станет следующей целью США после Ирана и выразил уверенность в скором падении власти в Гаване.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News заявил, что после Ирана следующей целью Вашингтона станет Куба, передает РИА «Новости».

    По словам политика, нынешний режим в Гаване вскоре падет, а его дни сочтены.

    «Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены. Иранский режим вот-вот развалится», – заявил Грэм в эфире телеканала.

    Сенатор связал ожидаемое падение власти на Кубе с событиями на Ближнем Востоке, подчеркнув, что иранское руководство, по его мнению, теряет контроль над ситуацией. Грэм отметил, что считает власть в Иране неустойчивой и находящейся под угрозой распада.

    Журнал The Atlantic сообщал, что американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность «дружественного захвата Кубы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    3 марта 2026, 08:50 • Новости дня
    @ REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари выступил с жестким предупреждением, передает РИА «Новости».

    «Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», – подчеркнул военный.

    Интенсивность судоходства в этой акватории уже заметно снизилась после серии ударов США и Израиля по иранской территории. Страховые компании начали повышать военные премии и пересматривать условия покрытия рисков из-за растущей угрозы безопасности.

    Хотя формально морская блокада не объявлена, рынок перевозок фактически парализован. Судовладельцы опасаются отправлять танкеры в опасную зону на фоне эскалации конфликта.

    Танкер под флагом Палау после ракетного удара начал тонуть в акватории региона.

    Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk приостановил движение своих судов по данному маршруту.

    Власти США призвали все суда покинуть Ормузский пролив, а также воды Персидского и Оманского заливов.

    Страховые компании заявили о намерении повысить цены страхования судов, следующих через Персидский залив.

    Между тем, американские военные не фиксируют признаков минирования вод Ормузского пролива.

    2 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе

    Захарова обвинила фон дер Ляйен в сатанизме за слова о «новой надежде» для Ирана

    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о появлении «новой надежды» у иранского народа.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила о трагедии в Минабе, где были убиты полторы сотни учениц начальной школы, и выразила возмущение, что на фоне этого говорится о «новой надежде» для народа Ирана.

    «Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»?», – написала дипломат.

    Дипломат охарактеризовала позицию главы Еврокомиссии как «сатанизм во всей красе». Захарова подчеркнула, что прокляты будут как совершившие преступление, так и те, кто видит в этом «новую надежду».

    Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    Ранее не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране. Удары Израиля и США по Ирану привели к гибели 35 человек в провинции Фарс.

    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи

    Al Alam: Жена Хаменеи умерла от полученных во время атак Израиля и США ранений

    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи скончалась от ранений, полученных в результате ударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана, сообщил иранский телеканал Al Alam.

    По информации NourNews, она находилась в состоянии комы после атаки 28 февраля, передает ТАСС.

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права

    В ходе встречи заместителя главы МИД России Георгия Борисенко с послом Ирана Каземом Джалали российская сторона выразила категорическое осуждение убийства Хаменеи и других иранских представителей.

    2 марта 2026, 23:02 • Новости дня
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране

    Экс-глава МИ-6 Сойерс назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считает, что надежды на смену режима в Иране после ударов США и Израиля не оправданы и выглядят нереалистично.

    Смена власти в Иране из-за ударов США и Израиля маловероятна, заявил бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Сойерс в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС. Экс-глава МИ-6 подчеркнул, что текущий военный конфликт не приведет к ожидаемым многими изменениям режима в Тегеране.

    Сойерс отметил: «Это война по собственному желанию, в которую вступили Соединенные Штаты и Израиль. Она вызвала реакцию Ирана, вероятно, более масштабную, чем многие ожидали, против наших друзей и партнеров в Персидском заливе, а также против Израиля и американских баз». По словам бывшего главы МИ-6, конфликт выходит за рамки прежних ожиданий, и вся ситуация становится всё более опасной.

    Он подчеркнул, что применение военной силы всегда чревато последствиями, когда не определены четкие цели. Сойерс также заметил, что решение президента США Дональда Трампа поставило регион перед неизвестностью и усилило уровень нестабильности.

    По мнению экс-главы МИ-6, предполагать смену власти в Иране и приход к управлению либеральных сил – это «далеко от реальности и выглядит фантастично».

    Сойерс убежден, что ожидания появления либеральной демократии в стране крайне наивны, а сама военная операция – «высокорискованная и лишняя».

    В результате авиаудара США и Израиля по Ирану погиб аятолла Али Хаменеи, что привело к усилению мер безопасности и консолидации власти в стране.

    Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана, что вызвало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    3 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Арсеналы ракет Ирана оказались неуязвимы для ударов США и Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Значительная часть иранского арсенала скрыта в укрепленных подземных сооружениях, это сильно осложняет его полное уничтожение для Вашингтона и Тель-Авива, пишут СМИ.

    Президент США Дональд Трамп назвал ликвидацию ракетного потенциала Тегерана одной из главных целей атак, пишет New York Times.

    Однако обнаружение и уничтожение всего арсенала, а также производственных площадок, представляет серьезную проблему для военных США и Израиля.

    Иран научился быстро восстанавливать производственные линии, размещая их в укрепленных подземных бункерах. Кроме того, ракеты могут разбираться на части для скрытной транспортировки и последующей сборки, что значительно затрудняет их отслеживание с воздуха.

    «Военные делают все возможное, чтобы поразить эти объекты», – заявил директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

    Ранее Центральное командование США сообщило об использовании стелс-бомбардировщиков B-2 с боеприпасами весом более 900 килограммов для ударов по укрепленным позициям.

    Тегеран обладает самым большим арсеналом на Ближнем Востоке, включая ракеты средней дальности, способные поражать цели на расстоянии около 1,9 тыс. километров.

    Разведка отмечает, что стремление Ирана к развитию ракетной программы обусловлено отсутствием у страны современных военно-воздушных сил.

    Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников. В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей.

    3 марта 2026, 01:30 • Новости дня
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные сосредоточились на уничтожении иранских баллистических ракет, не планируя наземную операцию против Ирана, уточнил Рубио.

    Как передает РИА «Новости», госсекретарь США Марко Рубио заявил о действиях американских военных, направленных на уничтожение запасов баллистических ракет Ирана. Рубио подчеркнул, что в данный момент не предпринимается развертывание наземных войск, а решение о такой операции остается за президентом Дональдом Трампом.

    «На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа – ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота», – заявил Рубио журналистам.

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное военное командование США заявило, что после их операции в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считал, что надежды на смену власти в Иране после ударов США и Израиля выглядят нереалистично.

    2 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Танкер Stena Imperative под флагом США получил повреждения в порту Бахрейна

    Танкер Stena Imperative под флагом США пострадал от двух боеприпасов в порту в Бахрейне

    Tекст: Ольга Иванова

    В порту Бахрейна произошел инцидент с американским танкером Stena Imperative, который получил повреждения после попадания двух боеприпасов.

    Танкер Stena Imperative, который ходит под флагом США, был поврежден двумя боеприпасами в порту Бахрейна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters и источники в сфере грузоперевозок. Инцидент произошёл, когда судно находилось на стоянке.

    В публикации агентства отмечается прямая цитата: «Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами на стоянке в порту в Бахрейне». Другие детали происшествия, включая возможные причины атаки и информацию о пострадавших, пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал ракетами и дронами танкер-заправщик авианосной группы США.

    Центр морской безопасности Омана сообщил об атаке на нефтяной танкер MKD VYOM у берегов страны, в результате которой погиб член экипажа.

    3 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьба европейской экономики зависит от того, удастся ли завершить военное противостояние на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном в течение ближайших четырех недель.

    Ближайший месяц определит, столкнется ли Евросоюз с новым кризисом или лишь с временными трудностями восстановления, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его удары по Ирану, в ходе которых погиб аятолла Али Хаменеи, продлятся именно столько.

    Затяжная кампания грозит подорвать восстановление еврозоны и разогнать инфляцию, с которой борется ЕЦБ. «Если конфликт будет недолгим, а цены на энергоносители вырастут лишь кратковременно, ущерб будет ограничен», – отметили экономисты в материале.

    Аналитики предупредили, что длительная война заставит правительства увеличить расходы для защиты граждан от роста цен. Нефть уже превысила 80 долларов за баррель, а при перекрытии Ормузского пролива котировки могут взлететь до 100 долларов.

    Китай, являясь наряду с Россией ключевым партнером Тегерана, зависит от поставок нефти и попытается не допустить блокировки маршрута. В Европейском центробанке пока считают преждевременным оценивать последствия атак, но готовы пересмотреть прогнозы при ухудшении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после начала военной операции против Тегерана провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций. Иранские беспилотники в рамках ответных действий нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля на севере Ирака. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне обострения ситуации предрек значительный рост цен на нефть и газ.

    2 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану

    El Pais: Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану

    Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану
    @ Gons/wikipedia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не будут предоставляться для операций США против Ирана, пока отсутствует соответствующее решение международных структур, сообщает El Pais со ссылкой на официальные лица Испании.

    Власти Испании запретили Соединенным Штатам использовать базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера для нанесения ударов по Ирану, передает «Вести».

    Как сообщила министр обороны Маргарита Роблес, соглашение между Мадридом и Вашингтоном допускает использование военных объектов только «в рамках международной законности».

    Роблес подчеркнула: «Самолеты-заправщики, которые были в Мороне или Роте, не проводили и не будут проводить никаких работ по обслуживанию или поддержке [вооруженных сил США]. Базы будут оказывать поддержку только в том случае, если это будет необходимо с гуманитарной точки зрения. Пока не будет резолюции, договор не будет применяться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля. Президент США Дональд Трамп озвучил возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться четыре недели или завершиться раньше.

    Напомним, США и Израиль нанесли совместный удар по Ирану, атаковав правительственные здания, штаб-квартиры спецслужб и объекты, связанные с ядерной программой Тегерана. В ответ Иран осуществил масштабный удар по Израилю и американским базам в регионе. Эксперты отметили, что речь идет о начале полномасштабной войны, целью которой является падение режима аятолл.

    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер
    Спутники сняли масштабный пожар на базе ВМС Ирана
    NYT: Арсеналы ракет Ирана оказались неуязвимы для ударов США и Израиля
    TWZ напомнило случаи уничтожения самолетов США «дружественным огнем»
    Сумма замороженных активов россиян в Германии сократилась на треть
    Годовой экспорт российского шоколада приблизился к 1 млрд долларов

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине

    Сразу несколько новых или модифицированных систем вооружений использовали Соединенные Штаты в своей агрессии против Ирана. О каких системах идет речь, какие новые ударные возможности они дают американским войскам – и почему при их рассмотрении сразу вспоминается опыт боевых действий на Украине? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

