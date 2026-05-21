  Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    Москва решила вразумить Пашиняна цветами
    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    Заправщики НАТО приблизились к границам России у Калининграда
    Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию
    Путин: Мы все служим трудовому народу
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях
    Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС
    Песков: Русские готовы к переговорам с Европой
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 18:12 • Новости дня

    Песков: США пока не приняли идею России хранить иранский уран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон пока не согласился на российское предложение о вывозе обогащенного ядерного топлива из Исламской республики для последующего хранения на территории РФ, сообщили в Кремле.

    Американская сторона пока не поддерживает инициативу Москвы по перемещению обогащенного урана из Ирана в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров лидеров Китая и России Владимира Путина и Си Цзиньпина, передает РИА «Новости».

    «Это же тема, которую должны принять в Иране и в Америке, если это востребованное предложение. Вашингтон этого пока не принимает», – отметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Ранее в мае глава Белого дома Дональд Трамп говорил о готовности согласиться на 20-летнюю заморозку иранской ядерной программы. В ответ внешнеполитическое ведомство в Тегеране подчеркнуло нежелание отказываться от законных прав в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о намерении Москвы содействовать решению урановой проблемы. Однако верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вообще запретил экспорт высокообогащенного ядерного материала из страны.

    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    20 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США переключили внимание на Китай, оставив европейским странам разбираться с украинским кризисом на фоне отчаянных попыток Киева удержать поддержку Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG рассказал об изменении приоритетов Вашингтона, передают «Вести». По словам министра, администрация Дональда Трампа первой признала необходимость устранить первопричины текущего противостояния.

    «Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно», – сказал Лавров.

    Дипломат также добавил, что европейские лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский буквально повисли на руках американских политиков. Они безуспешно пытаются уговорить заокеанских партнеров изменить новую политическую линию.

    В январе глава МИД России Сергей Лавров отмечал готовность Вашингтона к устранению первопричин кризиса.

    До этого Лавров заявил об усталости США от украинского кризиса и желании оставить решение украинской проблемы европейцам.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    21 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Axios узнал о вставших дыбом волосах Нетаньяху при разговоре с Трампом об Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое мирное предложение по Ирану вызвало напряженный телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник, сообщили источники.

    «Президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном во время сложного телефонного разговора, сообщили три источника, при этом один из них отметил, что от этого разговора у Нетаньяху «волосы встали дыбом», – пишет Axios.

    По словам источников портала, Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, чтобы попытаться преодолеть разногласия между США и Ираном.

    Это происходит на фоне колебаний Трампа между приказом о массированном ударе по Ирану и его стремлением к заключению сделки.

    Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам и хочет возобновить войну, чтобы еще больше подорвать военный потенциал Ирана и ослабить режим, разрушив его критически важную инфраструктуру.

    «Вопрос только в том, пойдем ли мы до конца или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп в среду на выпускном в Академии береговой охраны.

    Позже в тот же день он заявил, что США и Иран «находятся на грани» между заключением сделки и возобновлением войны.

    Трамп также заявил, что Нетаньяху «сделает все, что я от него потребую» в отношении Ирана, хотя добавил.

    Иран подтвердил, что рассматривает обновленное предложение, но пока не проявил никаких признаков гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отвергли предыдущее предложение Ирана из-за разногласий по ядерной программе. В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие.

    21 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из старейших авианосцев USS Nimitz во главе авианосной ударной группы зашел в Карибское море, сообщило в соцсети Х Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц»!» – сказано в сообщении.

    Южное командование уточнило, что на авианосце USS Nimitz (CVN 68) находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

    «USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили американские военные.

    Напомним, американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро. До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро. Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы.



    21 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    AP: Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди взял под контроль формирование жесткой позиции Тегерана на переговорах о завершении конфликта с Вашингтоном, отмечает Associated Press.

    Генерал Ахмад Вахиди, возглавляющий иранские военизированные формирования, стал главным участником переговоров с Соединенными Штатами, передает Associated Press. Эксперты считают, что он входит в узкий круг лиц, имеющих прямой контакт с Верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.

    «Вахиди и члены его ближайшего окружения, вероятно, консолидировали контроль не только над военным ответом Ирана в конфликте, но и над переговорной политикой», – заявили в Институте изучения войны. Стратегия Тегерана заключается в блокировании Ормузского пролива, что вызывает глобальный энергетический кризис.

    На переговорах Иран отказывается выполнять требования США о сдаче запасов высокообогащенного урана. Тегеран рассчитывает, что сможет переждать противостояние, а президент Дональд Трамп не решится на возобновление полномасштабной войны. В апреле в Пакистане прошли переговоры между делегациями двух стран, но они завершились безрезультатно.

    Вахиди, назначенный командующим КСИР в 2026 году, известен своей жесткой позицией. Ранее он возглавлял спецподразделение «Кудс» и был министром внутренних дел Ирана. По мнению аналитиков, фигура Вахиди усложняет для Вашингтона достижение соглашения с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции. Командующий этой структурой генерал Ахмад Вахиди отверг многие условия мирного соглашения на переговорах в Исламабаде.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по исламской республике ради продолжения диалога.

    21 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Российские ядерные силы отработали пуски ракет на масштабных учениях
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия, сообщило Минобороны.

    Соединения Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Дальней авиации выполнили мероприятия по приведению в готовность к пускам ракет, указало ведомство в Max.

    В маневрах также задействованы силы Ленинградского и Центрального военных округов.

    Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения выведены на маршруты патрулирования и развернуты на полевых позициях. Одновременно с этим атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.

    Личный состав Воздушно-космических сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал». Авиация выполняет вылеты в назначенные районы для патрулирования воздушного пространства.

    19 мая в России и Белоруссии стартовали масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил. В ходе этих мероприятий Минобороны привело соединения в степень высшей боевой готовности.

    21 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    @ Us Navy/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исламская республика Иран зафиксировала четкие морские рубежи для надзора за судоходством, обозначив пределы своего влияния вплоть до побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

    Специальное ведомство по делам Персидского залива разместило схему подконтрольных акваторий в социальной сети X, передает агентство Anadolu. Данная структура была специально создана для тщательного контроля за навигацией в стратегически важном регионе.

    Восточная граница обозначенной территории проходит от иранской горы Мубарак до линии Южной Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах. Западный рубеж закреплен между островом Кешм и городом Умм-эль-Кувейн.

    Аналогичные координаты ранее уже фигурировали в официальных сообщениях военного руководства страны. Четвертого мая командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции показывало идентичную карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран десятикратно увеличил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Тегеран подготовил специальный маршрут для регулирования судоходства.

    Накануне более двух десятков торговых судов благополучно пересекли эту акваторию под контролем элитных подразделений иранских вооруженных сил.

    21 мая 2026, 07:00 • Новости дня
    Россия перебросила ядерные боеприпасы для «Искандеров» в Белоруссию
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках проходящих учений нестратегических ядерных сил российские военные успешно переместили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    Вооруженные силы России в ходе тренировок по применению нестратегического ядерного оружия перебросили спецбоеприпасы в позиционный район базирования ракетной бригады в Белоруссии, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны России уточнили детали проводимых маневров. «В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республики Беларусь», – отметили в военном ведомстве.

    Белорусские военнослужащие ракетного соединения сейчас отрабатывают учебно-боевые задачи. Они получают специальные боеприпасы, предназначенные для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», снаряжают ими ракеты-носители и скрытно выдвигаются в заданные районы для подготовки к учебным пускам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское Министерство обороны сообщило о начале масштабных учений ядерных сил.

    Военнослужащие отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности в Белоруссии.

    В этих маневрах приняли участие более 64 тысяч человек.

    21 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские и белорусские военные отработают задачи по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия в рамках совместной тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.

    Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоятся в ходе сегодняшних учений, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

    «В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», – отметил глава государства. Он добавил, что сегодня также будут проведены практические пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил.

    Военнослужащие привели ядерные силы в высшую степень боевой готовности.

    Российская армия перебросила специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    21 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие отечественной ядерной триады продолжится в строгом соответствии с намеченными десятилетия назад планами для поддержания сил на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер прокомментировал стратегию развития оборонного потенциала страны в ходе совместной с Белоруссией тренировки, передает ТАСС. Президент обратил внимание на то, что государство не намерено искусственно наращивать военную мощь.

    «Как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», – подчеркнул он.

    По словам главы государства, страна считает важным и дальше повышать уровень подготовки соответствующих подразделений, а также комплексно развивать все их составляющие. «Работаем в плановом режиме, четко, слаженно – и слава Богу, у нас все получается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные совместные учения.

    Российские военные отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на белорусской территории.

    20 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    Independent узнала о плане США и Израиля вернуть к власти в Иране Ахмадинежада

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты и Израиль вступили в войну с Ираном с целью привести к власти бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада, как минимум американский президент Дональд Трамп открыто говорил о плане США и Израиля инициировать «смену режима» в Иране, заменив сложившуюся власть «кем-то изнутри», пишет Independent.

    Американские чиновники, знакомые с ходом обсуждений, рассказывали New York Times, что план, разработанный израильтянами при участии Ахмадинежада, провалился после начала войны с Ираном.

    До настоящего момента оставалось неясным, кого рассматривали в качестве кандидата на пост главы Исламской Республики после смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    «Господин Ахмадинеджад не появлялся на публике с тех пор, как получил ранение в результате израильского удара по его дому в Тегеране в рамках попыток освободить его из-под домашнего ареста. В результате нападения погибли трое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивших его телохранителями», – пишет Independent.

    Его нынешнее местонахождение и состояние остаются неизвестными. Бывший президент возглавлял Иран с 2005 по 2013 год.

    «С самого начала президент Трамп ясно обозначил свои цели в рамках операции «Эпическая ярость»: уничтожить баллистические ракеты Ирана, демонтировать их производственные мощности, потопить их военно-морской флот и ослабить их марионеточных союзников», –  заявила зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью газете New York Times в ответ на запрос о комментарии по поводу плана смены режима и Ахмадинеджада.

    Independent напоминает, что Ахмадинеджад считается ярым противником Израиля и США и ранее призывал «стереть Израиль с карты мира». В годы после своего президентства он критиковал правительство аятоллы Хаменеи и поддержку Украины, предупреждая, что президент России Владимир Путин «не добьется никаких результатов».

    Его свобода передвижения была ограничена на фоне гражданских беспорядков в Иране. Он также пытался баллотироваться в президенты, но был дисквалифицирован властями.

    Близкие соратники Ахмадинеджада обвиняются в шпионаже в пользу западных стран и Израиля, в том числе его бывший глава администрации Эсфандиар Рахим Машай, который предстал перед судом в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис экс-президента Ирана Ахмадинежада летом 2025 года опроверг интернет-фейки о его гибели. В начале 2026 года агентство ILNA сообщило о предполагаемой гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время атаки на район Нармак. При этом Офис Ахмадинежада снова опроверг сообщения о его гибели.

    21 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран планирует задействовать ранее не применявшиеся в боевых условиях современные вооружения в случае эскалации конфликта с американскими и израильскими войсками, сообщил иранский военный источник.

    «Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», – сказал он РИА «Новости».

    Информатор подчеркнул, что Тегеран обладает достаточными ресурсами для обороны и в этот раз не намерен проявлять сдержанность. Ранее телеканал CNN сообщал о подготовке Пентагоном списка целей для возможных ударов по иранской территории, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

    В понедельник глава Белого дома подтвердил планы атаковать республику, однако наступление отложили по просьбе арабских стран ради мирного соглашения. При этом агентство Fars уточнило, что Вашингтон выдвинул пять неприемлемых для иранской стороны условий, отвергнув предложения о снятии санкций и прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала об усиленной подготовке президента США к продолжению войны с Ираном. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран.


    21 мая 2026, 05:40 • Новости дня
    Трамп назвал нелепым отставание США от России по ледоколам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона располагает лишь одним устаревшим ледоколом, тогда как у России есть несколько десятков таких судов.

    «У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

    По его мнению, текущее положение дел абсолютно недопустимо для Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Трамп назвал смехотворным соотношение ледоколов России и США. Месяцем ранее американский лидер заключил с Финляндией крупную сделку на строительство 11 новых судов.

    21 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Проект регионального самолета «Ладога» приостановили

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект российского самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен, весь научно-технический задел передается Министерству обороны, однако первый полет самолета должен состояться в 2026 году, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «УЗГА» (Уральский завод гражданской авиации) Сергей Меренков.

    Разработка пассажирского лайнера ТВРС-44 поставлена на паузу, передает ТАСС. Главный конструктор самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков на конференции об авиационном обеспечении Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востокауточнил, что первый полет опытного образца все же состоится в этом году.

    «Проект ТВРС-44 «Ладога» приостановлен. Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Но в интересах Минобороны. Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году», – заявил представитель предприятия.

    Региональный борт создавался для замены устаревших машин Ан-24, Ан-26 и Як-40. Базовая вместимость воздушного судна рассчитана на 44 человека. Ранее в Росавиации отмечали, что старт испытаний планировался на четвертый квартал текущего года, а сертификация ожидалась в 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг сообщил об изготовлении опытного экземпляра самолета «Ладога» на 44 пассажира.

    Уральский завод гражданской авиации планировал завершить сборку первого образца до конца прошлого года.

    Росавиация анонсировала старт испытаний нового воздушного судна в четвертом квартале текущего года.

    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
    Посольство: Жители Приднестровья могут обратиться за российским гражданством
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу
    Кравцов анонсировал введение трехуровневой оценки поведения в школах
    Флористы сказали, чем можно заменить армянские розы
    Прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    Пропавший в Таиланде российский криптоинвестор найден в братской могиле

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации