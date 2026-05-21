Россия перебросила ядерные боеприпасы для «Искандеров» в Белоруссию
В рамках проходящих учений нестратегических ядерных сил российские военные успешно переместили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.
Вооруженные силы России в ходе тренировок по применению нестратегического ядерного оружия перебросили спецбоеприпасы в позиционный район базирования ракетной бригады в Белоруссии, передает ТАСС.
В Министерстве обороны России уточнили детали проводимых маневров. «В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республики Беларусь», – отметили в военном ведомстве.
Белорусские военнослужащие ракетного соединения сейчас отрабатывают учебно-боевые задачи. Они получают специальные боеприпасы, предназначенные для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», снаряжают ими ракеты-носители и скрытно выдвигаются в заданные районы для подготовки к учебным пускам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское Министерство обороны сообщило о начале масштабных учений ядерных сил.
Военнослужащие отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности в Белоруссии.
В этих маневрах приняли участие более 64 тысяч человек.