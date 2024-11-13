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    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    26 комментариев
    13 ноября 2024, 03:22 • Новости дня

    Китай проявил интерес к высокотехнологичным образцам российского оружия

    Tекст: Максим Попов

    Китай проявляет активный интерес к российским высокотехнологичным системам ПВО, радиолокации и боевым самолетам, заявили в Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России на фоне открывшегося в Джухае авиакосмического салона Airshow China 2024.

    В ФСВТС также подчеркнули, что существуют хорошие перспективы для развития сотрудничества между Россией и Китаем в области авиационного двигателестроения и космических технологий. Эти направления могут стать ключевыми в дальнейшем военном сотрудничестве двух стран, сообщает ТАСС.

    Напомним, накануне замдиректора ФСВТС Михаил Бабич сообщил, что Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ.

    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

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    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 04:12 • Новости дня
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных

    Снайпер спецназа «Днепр» нейтрализовал группу украинских военных из винтовки 12,7 мм

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер войскового спецназа «Днепр» одним выстрелом поразил группу украинских военных из тяжелой винтовки калибра 12,7 мм.

    Как сообщает РИА «Новости», снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным «Черный» уничтожил группу украинских военных одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров. По его словам, в момент выстрела группа военных находилась возле машины, и сразу несколько человек были поражены.

    В интервью «Черный» отметил значительный прогресс в вооружении российских снайперов за время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно благодаря своей мощности и улучшенным прицелам. «Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», – рассказал он.

    Также снайпер отметил, что эффективная дальность работы новой винтовки составляет до 2,5 километров. Он добавил, что его собственная работа на расстояниях до 1,5 километра проводится уверенно и без нареканий по точности.

    До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

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    12 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» выполнил годовой контракт на винтовки Чукавина

    Концерн «Калашников» завершил выполнение контракта на поставку винтовок Чукавина в войска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» завершил поставки новой снайперской винтовки Чукавина в рамках контракта текущего года, подчеркнув ее активное применение в зоне специальной военной операции.

    Концерн «Калашников» выполнил обязательства по контракту текущего года, завершив поставку снайперских винтовок Чукавина, пишет ТАСС. По информации пресс-службы компании, новая винтовка активно используется в зоне специальной военной операции.

    Как подчеркнули в пресс-службе, «Калашников» полностью отгрузил заказчику снайперские винтовки Чукавина, которые представляют собой новое поколение российского снайперского вооружения. Президент компании Алан Лушников отметил, что винтовка отличается улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, а также может использовать прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.

    При этом, по словам Лушникова, новая винтовка сохранила надежность знаменитой снайперской винтовки Драгунова, которая также продолжает выпускаться концерном в больших объемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы, а ее принятие на вооружение, как сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, ожидается скоро и является строго регламентируемой процедурой.

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    12 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага

    Американский сенатор Табервилль заявил о неспособности армии США одолеть противника

    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор-республиканец Томми Табервилль заявил, что армия США не в состоянии победить ни одного врага, назвав ее «абсолютной катастрофой».

    Американская армия оказалась в центре внимания после заявления сенатора-республиканца от Алабамы Томми Табервилля, сообщает РИА «Новости». В эфире телеканала Fox News сенатор подчеркнул, что вооруженные силы США находятся в критическом состоянии и не способны одолеть ни одного противника.

    «Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас... наша армия – это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», – сказал Табервилль. Это заявление подчеркивает растущую обеспокоенность в американском обществе относительно готовности вооруженных сил США к возможным конфликтам.

    В июле в США был опубликован доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, который также указал на недостаточное оснащение американской армии. В документе отмечается, что вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения. Доклад был подготовлен по заказу конгрессменов для анализа и рекомендаций в области обороны страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированный с подконтрольной Киеву территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что США пытаются сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, снижая шансы Украины на успех в этих регионах.

    На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством на Украине доля дезертиров среди военнослужащих достигает 20%, что осложняет восполнение потерь новобранцами и может привести к острой нехватке ресурсов через полгода.

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    12 ноября 2024, 13:32 • Новости дня
    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

    Американист Ярыгин: От госсекретаря США Рубио не стоит ждать конструктивной политики в отношениях с Россией

    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США
    @ Anna Rose Layden/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марко Рубио не имеет особого опыта в международных отношениях. Он не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику. Его политика будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее стало известно, что Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио.

    «Марко Рубио – противоречивый, самый настоящий американский политик. Его взгляды менялись кардинально: сегодня он поддерживает одного кандидата, а завтра – другого. Так, политик критиковал Дональда Трампа, тот отвечал тем же», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    Он напомнил, что в 2016 году Рубио боролся с Трампом за номинацию от Республиканской партии на должность президента США. Их чувства тогда были взаимными: например, Трамп давал Рубио уничижительные прозвища, в частности, называл его «маленьким Марко». «Я не исключаю, что избранный американский президент недолюбливает сенатора от Флориды и сейчас», – добавил собеседник.

    Тем не менее Рубио в 2024 году перешел в лагерь сторонников Трампа и активно поддержал его избирательную кампанию, уточнил политолог. По мнению аналитика, произошло это неслучайно. «На мой взгляд, переориентация оценок Марко Рубио связана с тем, что ему в случае победы республиканца была обещана должность в Белом доме», – пояснил Ярыгин.

    На этом фоне он указал на слухи, которые поддерживаются американскими СМИ, о том, что Трамп может предложить Рубио пост госсекретаря США. «Чиновник, возможно, питает амбиции на определенном этапе снова баллотироваться в президенты. Ведь Трамп вернулся на четыре года, а потом развернется очередная борьба», – считает эксперт.

    Мотивы же Дональда Трампа в этом вопросе тоже вполне объяснимы: он «раздает определенные должности тем группам элит, которые его поддержали и кому он благодарен», добавил собеседник. И одна из этих групп, по всей видимости, стоит за Марко Рубио. Несмотря на то что политик не имеет особого опыта в международных отношениях, его кандидатура, скорее всего, будет одобрена Сенатом, который контролируется республиканцами, прогнозирует американист.

    «Нельзя говорить, что Марко Рубио станет министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику. Она будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать», – считает Ярыгин. Внешняя политика этого кандидата будет связана в первую очередь с латиноамериканским направлением, а именно – с противостоянием Кубе, полагает собеседник.

    Рубио также поддержит линию Трампа на противостояние с Китаем, продолжил спикер. «По версии претендента на пост госсекретаря, политический режим КНР является конкурентом Соединенных Штатов», – уточнил эксперт. Политолог напомнил, что Рубио осуждал и Россию. «Это политик с антироссийскими взглядами. Причем связаны они не только с электоральными установками, когда в Соединенных Штатах было принято критиковать Москву, но и с его личным убеждением, что Москва, Гавана, Пекин – это оппоненты, которые противостоят Вашингтону», – детализировал Ярыгин.

    «То есть и в отношениях с Россией ждать конструктивной, осмысленной и долгосрочной политики от Рубио не стоит. Его взгляды говорят о том, что для нас это будет сложный министр иностранных дел Соединенных Штатов, формат работы которого понятен. Насколько он договороспособен и самостоятелен – вопрос открытый. Но Дональд Трамп во внешней политике прежде действовал самостоятельно, так, вероятно, будет и сейчас. Поэтому на тех направлениях, которые избранный президент курирует сам, он вряд ли даст свободу действий госсекретарю и советнику по национальной безопасности», – полагает политолог.

    Кроме того, Трамп все же не тот человек, который доверяет всем, кто быстро переформатировался и вдруг стал его сторонником. Марко Рубио – ему не друг», – добавил спикер. На этом фоне Ярыгин также обратил внимание на кандидатуру советника по национальной безопасности – Майка Уолца. «Эти двое – Уолц и Рубио – никак не пересекались в профессиональном плане, у них нет общего внешнеполитического опыта. Уолц имеет активную позицию по сдерживанию Китая и по противостоянию с Россией», – напомнил собеседник.

    «Для нового госсекретаря такой активный, сильный советник по нацбезопасности – это осложняющий фактор, который будет сковывать его работу. Возможно, мы будем наблюдать в очередной раз противостояние между министром иностранных дел и советником по национальной безопасности в борьбе за влияние на Дональда Трампа, который сам очень самостоятелен в вопросах внешней политики», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря. Об этом, в частности, сообщили источники The New York Times. Собеседники газеты подчеркнули, что Трамп «все еще может передумать в последнюю минуту», однако, по их мнению, он все же остановился на Рубио.

    Телеканал CNN отмечает, что сам сенатор заинтересован в потенциальном присоединении к кабинету будущего президента, если ему будет предложена соответствующая должность. С учетом его богатого опыта в области внешней политики и того, что он является членом сенатского комитета по разведке и комитета по международным отношениям, Госдепартамент «показался ему подходящим ведомством».

    Марко Рубио 53 года. Он входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

    Рубио зарекомендовал себя «ястребом» во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая и Ирана. В контексте украинского вопроса он является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт. В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, кто может войти в новую администрацию Дональда Трампа и, в частности, кто возглавит его внешнюю политику – то есть займет посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и главы Пентагона.

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    12 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю в ЕС

    Кандидат в главы дипломатии ЕС Каллас заявила о противостоянии России и поддержке Украины

    Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю в ЕС
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину, сосредоточившись на укреплении сотрудничества с союзниками.

    Так, на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента Каллас заявила о своих приоритетах, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такие игроки, как Россия и Китай, стремятся изменить международный порядок, и подчеркнула необходимость осознавать угрозы, которые они представляют.

    Каллас выразила намерение сотрудничать с Андрюсом Кубилюсом, который претендует на пост еврокомиссара по обороне. Кубилюс известен своими антироссийскими настроениями и желанием «готовиться к войне с Россией». Каллас подчеркнула важность налаживания тесного сотрудничества в этой сфере.

    Кроме того, она заявила, что поддержка Украины является приоритетом для ЕС.

    «Победа Украины важна для всех нас. Мы должны продолжать оказывать военно-финансовую и гуманитарную помощь столько, сколько потребуется», – сказала она. Каллас подчеркнула, что ЕС отстаивает на Украине европейскую безопасность и принципы, что требует постоянной поддержки со стороны стран ЕС.

    Ранее Каллас заявляла, что страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Также она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией».

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    12 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    Московский суд приговорил педиатра Буянову за фейки о ВС России

    Педиатр Буянова получила пять с половиной лет колонии за фейки о Вооруженных силах РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к пяти с половиной годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

    Как передает ТАСС, судья огласил приговор, назначив пять лет и шесть месяцев лишения свободы по статье 207.3 УК РФ.

    Обвинение утверждало, что Буянова, используя служебное положение, на приеме в детской больнице сделала некорректное заявление об отце одного из пациентов, участвовавшем в специальной военной операции. Как сообщалось, прокурор требовал для подсудимой шесть лет колонии.

    Дело получило огласку после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Вскоре после начала расследования Буянова была уволена из больницы, однако впоследствии Тушинский суд Москвы восстановил ее на рабочем месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова воина, погибшего на СВО, заявила в полицию, что врач Надежда Буянова назвала Россию «агрессором, который напал на Украину», и попросила привлечь ее к ответственности за эти слова и проверить на спонсирование ВСУ.

    Тушинский суд Москвы избрал для Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ходе дела ей ужесточили обвинение, переквалифицировав его на статью о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по политическим и идеологическим мотивам. Буянова не признала себя виновной и считает, что ее оговорили.

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    12 ноября 2024, 05:07 • Новости дня
    ВСУ выжигали дома в Курской области дронами «Баба-яга» с напалмом

    ВСУ применяли дроны «Баба-яга» для ударов зажигательной жидкостью по жилым домам в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их, рассказал начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот.

    По его словам, беспилотники сбрасывают контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, что приводит к их полному уничтожению.

    «Здесь останки «Бабы-яги», которые летают каждую ночь там, где живут мирные жители. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом сбрасывает контейнер с зажигательной жидкостью, типа напалм, фосфор или еще что-то. После чего дом выгорает просто до пепла. Не горит только то, что не горит в принципе», – приводит ТАСС цитату военного.

    Молот также уточнил, что бойцам удалось сбить один из дронов электрического типа, который обладает высокой маневренностью и может развивать скорость до 300 км в час.

    Напомним, в начале сентября боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    12 ноября 2024, 09:20 • Новости дня
    «Русские витязи» выступили на Airshow China под песню «Я русский»

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне в Китае Airshow China под песню «Я русский»

    Tекст: Мария Иванова

    Пилотажная группа «Русские витязи» на шести истребителях выступила в первый день Airshow China в Чжухае с фигурами высшего пилотажа под песню «Я русский».

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China в китайском Чжухае, сообщает ТАСС. Их выступление на шести истребителях сопровождалось песней «Я русский» и композицией «Матушка Земля». Показательный вылет состоялся после дебюта российского истребителя пятого поколения Су-57, вызвавшего огромный интерес у зрителей.

    Летчики «Русских витязей» прилетели на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. На Airshow China они демонстрируют новую программу, включая одиночные и групповые фигуры высшего пилотажа. Среди них – групповая петля Нестерова и перестроение в стрелу. Выступления группы станут яркой частью выставки, которая продлится до 17 ноября.

    Экспортная версия Су-57, представленного на авиасалоне, привлекла внимание благодаря своим характеристикам. Истребитель оснащен стелс-технологиями и способен выполнять сложные маневры.

    В «Ростехе» отметили, что Су-57Э сочетает высокую живучесть с малой заметностью и современным бортовым оборудованием, включая интеллектуальные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

    Перед началом выставки отмечалось, что Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ.

    Между тем Китай сообщил, что покажет свой стелс-истребитель J-35A на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

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    12 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    Рособоронэкспорт сообщил о конкурентных преимуществах Су-57Э

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевой опыт истребителя Су-57Э, представленного на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, выделяет его среди аналогов пятого поколения благодаря мощному вооружению и высокой живучести в воздухе, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.

    По его словам, российский истребитель пятого поколения Су-57Э благодаря своему боевому опыту выделяется среди аналогов, сообщает ТАСС.

    Михеев подчеркнул, что Су-57Э полностью отвечает всем требованиям современного истребителя пятого поколения. Главными преимуществами являются реальный опыт боевого применения, мощный комплекс вооружений и высокая живучесть благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны.

    В рамках международного аэрокосмического салона Airshow China 2024 в Чжухае Рособоронэкспорт впервые демонстрирует Су-57Э в летной программе. Кроме того, на салоне представлены новейшие авиационные средства поражения, в том числе противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69. Эти разработки привлекли особый интерес со стороны специалистов.

    Вместе с этим Рособоронэкспорт активно занимается продвижением комплекса «Ланцет-Э», который вызывает высокий интерес у стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Компания ведет переговоры о технологическом партнерстве, включая создание производства на территории заказчика. Также высоко оценивается спрос на разведывательные БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые доказали свою эффективность в боевых условиях.

    Михеев отметил, что «Орланы» успешно эксплуатируются более чем в 20 странах мира, и «Рособоронэкспорт» продолжает их активное продвижение на мировом рынке. Интерес к этим комплексам проявляют партнеры из различных регионов, включая страны СНГ. Ожидается подписание новых контрактов, что подчеркивает востребованность российской военной техники на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China под песню «Я русский», Сергей Чемезов заявил об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Рособоронэкспорт заключил экспортные контракты на сумму около 600 млн долларов.

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    12 ноября 2024, 07:41 • Новости дня
    В ФСВТС сообщили о готовности России к совместному производству оружия с Китаем

    Tекст: Александра Юдина

    Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ, заявил в ходе авиасалона Airshow China в Чжухае замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.

    По его словам, Россия стремится к активной кооперации с китайскими партнерами, передает ТАСС.

    Бабич подчеркнул важность внедрения современных форм сотрудничества, которые могут повысить уровень взаимодействия между странами. В частности, речь идет о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения и создании совместных предприятий.

    Также предлагается строительство сервисных центров для обслуживания военной продукции и выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

    Ранее ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование, а ВВС Народно-освободительной армии Китая перехватили канадский разведывательный самолет CP-140 Aurora, который без разрешения вошел в воздушное пространство Китая.

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    12 ноября 2024, 17:16 • Новости дня
    СК предъявил обвинение за хищение 50 млн рублей по гособоронзаказу

    СК предъявил обвинение руководителям компаний за хищение 50 млн рублей при оборонзаказе

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве трем фигурантам дела о хищении крупной суммы в рамках гособоронзаказа.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) генеральному директору АО «31-й государственный проектный институт специального строительства» Александру Молодченко, генеральному директору ОАО НПП «Химмаш-старт» Евгению Сундукову и гражданке Ольге Павловой. Все трое обвиняются в хищении 50 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа.

    Дело возбуждено в отношении не только указанных лиц, но и генерального директора ООО «Эльбро» Ивана Мальцева. В рамках следственных действий выясняются все обстоятельства и детали совершенного преступления. В настоящее время обвиняемые находятся под следствием, суд решит вопрос об их возможной мере пресечения.

    Дело находится на контроле у центрального аппарата СК, что подчеркивает его значимость и серьезность. Ведомство намерено привлечь всех причастных к ответственным за содеянное и до конца разобраться в махинациях с государственными контрактами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко и нескольких его соратников по обвинению в мошенничестве с государственными контрактами.

    В другом деле Следственный комитет выявил хищение нескольких десятков млн рублей в рамках государственного оборонного заказа, в котором участвовал директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

    Также сообщалось, что бывший руководитель компании «Спецтехника» Олег Иванов заявил о своей невиновности в деле о коррупции при исполнении контрактов по гособоронзаказу.

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    12 ноября 2024, 18:33 • Новости дня
    Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным и Баренцевым морями

    Российские бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС совершили плановые полеты над водами Черного и Баренцева морей

    Tекст: Денис Тельманов

    Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российской авиации провели плановый полет над Черным морем, сопровождаемые истребителями Су-30СМ и Су-27, общая продолжительность полета составила около пяти часов.

    Как сообщает ТАСС, два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 ВКС России. Полет длился около пяти часов.

    Помимо этого, два стратегических ракетоносца Ту-95МС также выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Полет длился более четырех часов и сопровождался истребителями МиГ-31 ВКС России.

    В Минобороны России подчеркнули, что такие полеты являются регулярными и выполняются над разными участками нейтральных вод, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан и Балтийское море. Все операции проводят в строгом соответствии с международными правилами воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» и отработали учебные авиаудары по критически важным объектам условного противника.

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отследило полет двух военных самолетов Ту-142 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски, подчеркнув, что они не пересекали границу США или Канады.

    Истребители ВВС ФРГ Eurofighter были подняты по тревоге в небо над Балтийским морем из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-30, которые якобы летели без плана полета и сигнала транспондера.

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