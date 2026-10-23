Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч

ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

Tекст: Вера Басилая

Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».