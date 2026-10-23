Уроженец Украины получил 12 лет колонии за слежку за военными в Геленджике

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина приехал из ДНР. В 2025 году он установил контакт с представителем СБУ через мессенджер и по его заданию снял на видео автомобили на стоянке отеля «Бригантина» в Геленджике, передав данные куратору, пишет ТАСС.

Злоумышленника выявили сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. После выполнения задания он получил 100 USDT на криптовалютный кошелек. Кураторы также обещали помочь ему выехать за рубеж.

Уроженец города Зугрэс признан виновным по статье о государственной измене. Полученные им средства конфискованы в доход государства, мобильный телефон изъят.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Второй Восточный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима завербованному спецслужбами Украины для организации диверсий жителю Читы. Летом суд приговорил жителя Ялты к 18 годам исправительной колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам данных о местах дислокации российских правоохранителей. В мае пресс-служба Верховного суда России сообщила о вынесении российскими судами более 200 приговоров по уголовным делам о госизмене в 2025 году.