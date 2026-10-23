Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Мендель раскрыла план Киева по перемирию
Мендель: Киев обманывает Запад объяснением о перемирии
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.
Бывший пресс-секретарь обратила внимание на объяснение необходимости прекращения огня ради организации выборов. Мендель напомнила, что глава киевского режима заявлял о необходимости такого шага для внесения соответствующих законодательных инициатив, передает РИА «Новости».
«Почему же тогда Зеленскому для этого нужно 60-дневное прекращение огня? Парламент полностью функционирует и может голосовать по таким законопроектам прямо сейчас. Их принятие продемонстрировало бы искреннее намерение провести выборы», – написала Мендель.
Бывшая помощница добавила, что прикрываясь парламентом, руководитель страны пускает пыль в глаза западной аудитории, которая не знакома с деталями избирательной системы на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости достижения окончательного мира на Украине.
В прошлом месяце бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала политику главы киевского режима самоубийственной из-за дефицита бюджета.
Бывшая помощница предложила отстранить руководителя государства от власти по состоянию здоровья.