    Прибалтика и Польша вынуждены оправдываться за последствия иранской войны
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфаган 8 марта
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    Число долларовых миллиардеров в России побило исторический рекорд
    Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    8 комментариев
    Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    16 комментариев
    11 марта 2026, 08:27 • Новости дня

    Летевший из Красноярска в Якутск самолет направился в аэропорт отправления

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет, направлявшийся из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал, после чего полетел в сторону аэропорта отправления, следует из сервиса отслеживания полетных данных.

    Airbus A319, вылетевший из Красноярска, добрался до поселка Богучаны, а затем подал аварийный сигнал, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Flightradar24.

    После этого воздушное судно развернулось, оно направилось в сторону аэропорта отправления. Сейчас самолет готовится к посадке.

    Между тем в аэропорту пояснили, что экипаж самолета не запрашивал аварийную посадку, предположительно, возврат связан с сильным ветром.

    В январе самолет авиакомпании «Якутия», летевший из Новосибирска в Якутск, совершил посадку в Красноярске из-за предполагаемого обледенения клапана системы наддува.

    Тогда же воздушное судно авиакомпании «ИрАэро», летевшее из Иркутска в Бодайбо, вернулось в аэропорт отправления из-за технической неисправности.

    10 марта 2026, 14:36 • Новости дня
    В Max зарегистрировались 100 млн пользователей

    Tекст: Вера Басилая

    Количество пользователей национального мессенджера Max превысило 100 млн человек, а суточная аудитория сервиса достигла 70 млн человек.

    Национальный мессенджер Max зарегистрировал 100 млн пользователей. Ежедневно сервисом пользуются 70 млн человек. Каждый день пользователи отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков, сообщает VK.

    С момента запуска Max пользователи отправили 62 млрд сообщений и совершили свыше 3 млрд звонков. Также зафиксировано 470 млн видеокружков, записанных и отправленных через платформу, и 25,5 млн чатов.

    Авторы, блогеры, пользователи и компании создали 2,2 млн публичных и приватных каналов.

    Ранее мессенджер Max предоставил жителям стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки возможность регистрации с помощью местных sim-карт.

    Комментарии (7)
    10 марта 2026, 09:10 • Новости дня
    «Единая Россия» анонсировала форум по вопросам ЖКХ в Ростове-на-Дону

    «Единая Россия» анонсировала форум по вопросам ЖКХ в Ростове-на-Дону

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ростове-на-Дону 12 марта пройдет форум «Единой России», на котором особое внимание уделят итогам восстановления исторических регионов и проблемам ЖКХ.

    В четверг, 12 марта, в Ростове-на-Дону пройдет второй окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», посвященный вопросам ЖКХ и жилищного строительства, сообщает ТАСС.

    Мероприятие организует партия «Единая Россия», которая также планирует собрать инициативы для нового программного документа к предстоящим выборам в Госдуму. На форуме правительство представит итоги выполнения положений народной программы в сфере жилья и коммунального хозяйства.

    Ключевыми участниками форума станут секретарь генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ожидается присутствие ветеранов СВО, губернаторов регионов Южного федерального округа, координаторов партийных проектов, экспертов в сфере строительства и ЖКХ, инженеров и архитекторов.

    Якушев подчеркнул, что развитие жилищного строительства и городской среды – фундамент качества жизни и одно из основных направлений народной программы «Единой России».

    В рамках форума пройдут шесть тематических круглых столов, где будут обсуждаться вопросы благоустройства, развития дорожной инфраструктуры, восстановления исторических регионов, внедрения новых технологий в градостроительстве, адаптации ветеранов СВО, а также участие молодежи в развитии архитектуры и ЖКХ. Эти предложения войдут в новую партийную программу.

    Ростовский форум является вторым в серии окружных площадок, которые партия проводит по всей стране. На таких мероприятиях члены правительства отчитываются о выполнении народной программы и формируют предложения на ближайшие пять лет. Первый аналогичный форум прошел в Свердловской области, он был посвящен технологическому развитию.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук в Москве произошел взрыв, сообщают СМИ.

    Инцидент случился во время проведения научного эксперимента, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

    По словам источника телеканала, в результате взрыва пострадал один из сотрудников института. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

    Ранее в Ленобласти после взрыва обрушилось здание военной полиции.

    Комментарии (10)
    10 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    @ STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер Военно-космических сил России был отмечен редкими часами за успешный воздушный бой и уничтожение украинского истребителя.

    Летчик истребителя Су-35 ВКС России, сбивший украинский Су-27, получил свою первую награду за этот бой, передает «Российская газета».

    Как отмечается, уникальный подарок летчику передал подписчик телеграм-канала «Война. История. Оружие» из Казани. В качестве награды офицеру достались редкие часы, выпущенные ограниченным тиражом – всего 100 экземпляров, причем эта серия была распродана всего за сутки.

    Офицер ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» сообщил, что многофункциональный истребитель Су-35 сбил украинский Су-27, пилотируемый командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем, передает «Российская газета».

    Сообщается, что самолет вероятно был поражен ракетой класса «воздух – воздух» Р-37 с дальностью действия более 300 км. Эта ракета позволяет атаковать цели в глубоком тылу противника, не входя в зону действия украинских средств ПВО, что вызывает опасения у украинских летчиков.

    Согласно заявлению ВВС Украины, полковник Александр Довгач был сбит 9 марта при выполнении боевой задачи при значительном превосходстве авиации России в воздухе. Довгач имел звание героя Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России за последние сутки сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Комментарии (6)
    10 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    TWZ: Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    TWZ: Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серия иранских масштабных атак привела к уничтожению критически важных американских радиолокационных станций, включая гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов, пишут американские СМИ.

    Удары беспилотников-камикадзе позволили пробить эшелонированную защиту американских баз, пишет The War Zone.

    По данным издания, уничтожен радар AN/TPY-2 в Иордании, а также повреждена стратегическая станция AN/FPS-132 в Катаре. Аналогичные инциденты зафиксированы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

    Утрата таких систем создает серьезную брешь в противоракетном щите союзников Вашингтона. Производство мобильного радара оценивается в 300 млн долларов, тогда как стационарные объекты стоят миллиарды и требуют нескольких лет на восстановление.

    Отмечается парадоксальная уязвимость высокотехнологичной аппаратуры перед примитивными угрозами. «Проще говоря, «убийство лучника», в данном случае передовой системы противоракетной обороны, которая защищает самую стратегическую базу Америки во всем регионе, с помощью относительно дешевого дрона – это одновременно абсурдно очевидная и пугающе ироничная тактика», – подчеркивают авторы.

    Традиционные укрытия не спасают хрупкие антенные решетки от направленных взрывов. В связи с этим американские военные форсируют программы по переносу систем слежения за пусками ракет в космическое пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское военное командование заявило об уничтожении четырех радаров американской системы ПРО THAAD в трех странах Ближнего Востока. Западные СМИ на основе спутниковых снимков подтвердили повреждения систем связи и обнаружения ракет на семи базах Пентагона. Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Комментарии (10)
    10 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»

    Эксперт Исполинов назвал главную цель закона о применении армии для защиты россиян за рубежом

    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВАВТ Алексей Исполинов. Ранее в правительстве одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан России в случае их ареста судами иностранных государств.

    «Принятие закона об экстерриториальном применении Вооруженных сил для защиты россиян от исполнения решений иностранных судов назрело давно. Сейчас эта норма становится все более актуальной на фоне попыток преследований наших граждан», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «Придание юридической глубины возможности использования военной компоненты, безусловно, охладит пыл у ряда недружественно настроенных правительств. Думаю, именно превентивный эффект и является главной целью этого законодательного новшества. По сути, это официальное заявление о нашей готовности применить силу в случае недобросовестного отношения к соотечественникам», – продолжил он.

    По словам эксперта, актуальность меры продиктована и скрытыми процессами на международной арене. «Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Мы не знаем точно, кто там фигурирует, но подобные документы, вне всяких сомнений, имеются – и в немалом количестве. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры», – допустил спикер.

    При этом юрист призывает не воспринимать новеллу как угрозу немедленного военного вмешательства. «Реализация нормы, вероятно, останется в зоне ответственности главы государства. Действовать будут, скорее всего, ситуативно, исходя из обстоятельств каждого отдельного дела. Совсем необязательно грозить вводом дивизии ВДВ – существует множество более тонких инструментов для защиты граждан с помощью военных», – заметил Исполинов.

    Он также пояснил мотивы недружественных стран: «Нужно понимать, что для МУС и ряда правительств принципиально важно задерживать хоть каких-то россиян. Им нужен медийный эффект, шоу из этих процессов. Теперь мы им этого не позволим. Да и они сами крепко задумаются, учитывая появление у России юридических оснований для применения армии».

    Эксперт напомнил, что подобная практика существует в мире не первый год. «Эта законодательная модель не нова. Например, США еще в 2002 году приняли норму о защите своих военных от юрисдикции МУС. Это было сделано сразу после вступления в силу Римского статута. Тот американский закон даже получил неофициальное название «Закон о вторжении в Гаагу», – заключил Исполинов.

    Ранее в России одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан в случае их ареста судами иностранных государств. Соответствующую инициативу предложило Минобороны в качестве поправок к двум нормам – шестой статье Федерального закона «О гражданстве РФ» и десятой статье Федерального закона «Об обороне».

    «Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совбеза ООН», – пояснил «Коммерсанту» председатель правления ассоциации юристов Владимир Груздев.

    В настоящее время государство с законодательной точки зрения способно применять войска за рубежом лишь в четырех случаях: отражение нападения на отечественные войска, отражение атаки на государство, обратившееся за помощью к Москве, защита граждан от вооруженного нападения и борьба с пиратством.

    Комментарии (8)
    10 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе

    Эксперт Юшков: Россия может усугубить энергокризис в Европе, лишив СПГ

    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин рассказал о «новой устойчивой ценовой реальности» на рынке нефти и газа.

    «Говоря о неизбежности наступления новой устойчивой ценовой реальности, Владимир Путин, вероятно, имеет в виду нынешний статус-кво на рынке. Дестабилизация на Ближнем Востоке привела к меньшему поступлению из региона углеводородов на мировой рынок. Это вызывает рост цен во всем мире», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что с Ближнего Востока основные объемы нефти и СПГ шли на азиатские рынки. «Поэтому на фоне сокращения ближневосточного предложения начинается общемировой дефицит – цены растут в Европе, Азии и Америке. Что касается газа, то больше других между собой связаны азиатские и европейские рынки. Это как система сообщающихся сосудов – СПГ перетекает туда, где выше цена. В итоге же на втором рынке тоже приходится поднимать цены, чтобы достичь баланса и удержать энергоносители у себя», – пояснил спикер.

    «Судя по всему, дефицит на мировом рынке нефти и газа будет нарастать. В первую очередь будут окончательно истрачены запасы нефти, в том числе российской, хранящиеся в танкерах у побережья азиатских стран. Затем в ход пойдут стратегические резервы в странах-потребителях – они уже обсуждают этот вариант», – напомнил он.

    «В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 – если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения», – детализировал аналитик. Эксперт также обратил внимание на предложение Путина о направлении дополнительной выручки на снижение долговой нагрузки российских энергокомпаний.

    «Вероятно, президент указывает на то, что могут сделать сами компании – они зарабатывают больше, потому что дороже продают энергоносители. Глава государства предлагает эту сверхприбыль направить на снижение долговой нагрузки перед банками, чтобы в дальнейшем бизнес тратил меньше средств на обслуживание долга, а больше – на собственное функционирование и развитие. Предложение объясняется тем, что нынешняя ситуация может быть не очень продолжительной», – объяснил спикер.

    «Вероятно, это предложение относится к госкомпаниям, например, «Роснефти», «Газпром нефти». Для остальных предложение не носит обязательный характер, но явно тоже будет учитываться руководством», – предположил собеседник.

    Он также напомнил, что для государства в целом задача минимум – добрать те деньги, которые страна недополучила в январе-феврале нынешнего года. «Российский бюджет сверстан из цены на нефть в 59 долларов за баррель. А средняя цена в январе была около 40. Сейчас будет подсчитана средняя цена на нефть марки Urals за март и этот показатель заложат в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых за апрель», – объяснил он.

    Помимо этого, спикер отметил слова Путина о «целесообразности прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок». «Вероятно, президент имел в виду СПГ. Этот мобильный способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию. Летом же, когда Восточная часть Северного Морского пути будет открыта, у него будет возможность дойти до Китая», – заметил эксперт.

    Он напомнил, что ЕС запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля – после отопительного сезона. «Москва же может сейчас усугубить энергокризис в Европе, лишив ее российского СПГ. Тогда можно будет максимизировать цены на европейском газовом рынке и заработать за счет сохранения поставок трубопроводного газа. С СПГ у нас нет экспортной пошлины, а с трубопроводных поставок она составляет примерно 30% от рыночной цены», – отметил Юшков.

    Он заметил также, что для перенаправления трубопроводного газа сначала нужно заключить контракты на продажу в какую-то другую страну, потом построить сам газопровод. «Процесс может продолжаться годами, как это происходит с «Силой Сибири-2», – детализировал эксперт.

    «Что касается трубопроводных поставок, то Россия готова продолжать выполнять контрактные обязательства перед Венгрией и Словакией. Но из-за того, что Украина перекрыла нефтепровод «Дружба», нефть к двум нашим партнерам не доходит. Пока российская сторона может поставлять им только трубопроводный газ», – напомнил он.

    «В создавшейся ситуации Будапешт и Братислава пытаются добиться от Еврокомиссии разрешения импортировать российскую нефть морским транспортом. Схема предполагает доставку энергоносителей танкерами в Хорватию, разгрузку и отправку по прямому нефтепроводу в Венгрии и Словакии», – указал аналитик.

    Он напомнил, что морским транспортом в Евросоюз запрещено поставлять российскую нефть, но в этих же нормах предусмотрено исключение из-под санкций, если у какой-то из стран ЕС возникает угроза энергетической безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что «изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности». «Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – приводит Кремль его слова.

    Президент напомнил, что страны ЕС планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.

    «В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное», – сказал он.

    «Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения», – отметил Путин.

    Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает надежным поставщиком энергоносителей. «Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия», – напомнил глава государства.

    Стоит отметить, что в преддверии саммита Евросоюза лидеры нескольких стран во вторник обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии, к встрече приглашены более десяти глав государств. Организаторами выступают Германия, Бельгия и Италия. На мероприятие ожидается участие более десяти глав государств ЕС.

    В понедельник цена на нефть марки Brent на торгах поднималась выше $100 за баррель. На минувшей неделе она подорожала на 37%. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мир стоит на пороге перестройки глобального рынка углеводородов.

    Комментарии (7)
    10 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Венгрия решила конфисковать изъятые деньги и золото украинского банка

    Tекст: Мария Иванова

    Парламент Венгрии получил на рассмотрение законопроект, закрепляющий конфискацию 35 млн евро, 40 млн долларов и девяти килограммов золота украинского госбанка.

    Венгерские законодатели планируют в ускоренном режиме рассмотреть инициативу об удержании имущества украинского Oschadbank, передает Politico.

    Местные власти остановили транзитный транспорт на прошлой неделе для проверки возможных угроз национальной безопасности.

    Документ позволит заморозить 35 млн евро, 40 млн долларов и девять килограммов золота до завершения расследования. «Это скандальный украинский золотой конвой», – пояснил лидер парламентской фракции Мате Кочиш. Специалисты выясняют происхождение и целевое назначение обнаруженных средств.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети раскритиковал действия соседей, обвинив Будапешт в попытках узаконить захват имущества. Министр отметил, что подобные решения лишены правовых оснований и свидетельствуют о падении стандартов законности.

    Текущий инцидент стал очередным обострением давней напряженности между двумя странами. Премьер-министр Виктор Орбан последовательно выступает против интеграции Киева в Евросоюз, а также блокирует пакеты финансовой поддержки, включая выделение 90 млрд евро на фоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях миллионы долларов и девять килограммов золота. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о решении оставить изъятые средства в стране до выяснения их принадлежности. Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Будапешта вернуть изъятые ценности и инкассаторские машины.

    Комментарии (12)
    10 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили отключения связи требованиями безопасности
    В Кремле объяснили отключения связи требованиями безопасности
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В отдельных районах временно ограничена мобильная связь, поскольку такие меры реализуются ради безопасности и соответствуют действующим законам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Мобильная связь в ряде районов ограничивается по требованиям безопасности, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив: «Связано это все с главной необходимостью обеспечения безопасности».

    Песков также подчеркнул, что отключения мобильной связи проводятся строго в соответствии с действующим законодательством. По его словам, граждан заранее информировали о возможных ограничениях, а все соответствующие нормы были приняты совсем недавно.

    Комментарии (21)
    10 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    Комментарии (11)
    10 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Комментарии (8)
    10 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара по Брянску зафиксированы жертвы среди мирных жителей и пострадавшие, сообщает губернатор Александр Богомаз.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли несколько человек, а также есть раненые, сообщил в Telegram-канале Богомаз. По словам главы региона, атака была совершена преднамеренно по мирным жителям.

    Александр Богомаз отметил: «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта». Он добавил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.

    Ранее силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России.

    В поселке Климово в Брянской области беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадал мирный житель.

    Житель Белой Березки в Брянской области получил ранение после минометного удара со стороны ВСУ.

    Комментарии (15)
    10 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Пушилин попросил Путина наградить бойца, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию
    Пушилин попросил Путина наградить бойца, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава ДНР Денис Пушилин предложил президенту РФ Владимиру Путину наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подвиге 21-летнего бойца из Самары. Молодой военнослужащий после срочной службы подписал контракт и участвовал в штурмовых операциях, командовал штурмовыми группами на Красноармейском направлении, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Пушилин сообщил, что после того, как группа военнослужащего заняла позицию в районе Гришино, он остался один и в течение 68 дней удерживал рубеж, отражая многочисленные контратаки. По словам Пушилина, снабжение бойца боеприпасами и продовольствием обеспечивали с помощью коптеров, поскольку подойти к нему было невозможно.

    «68 дней, представляете, сколько было контратак противника? Они пытались выбить. Он умудрялся [держаться], ему передавали, невозможно было подойти туда», – рассказал Пушилин.

    В итоге военного удалось эвакуировать, он выполнил все поставленные задачи, однако из-за тяжелых ранений врачи были вынуждены ампутировать ему две ступни. Сейчас он находится в больнице. Пушилин подчеркнул особенность этой истории и попросил представить бойца к государственной награде совместно с Министерством обороны.

    Президент Путин пообещал обсудить вопрос представления к награде с командованием и отметил, что награда будет соответствовать героизму бойца.

    «Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.

    Комментарии (10)
    10 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев

    Командир отряда «Родня» Николаев с позывным «Гайдук» погиб в зоне СВО

    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир отряда «Родня» Евгений Николаев, известный как Гайдук, погиб в зоне СВО, где он сражался с первых дней как доброволец, сообщили в интербригаде «Пятнашка».

    О смерти офицера сообщили представители интербригады «Пятнашка», передает ТАСС. В подразделении отметили, что для «Дикой дивизии Донбасса» это событие стало днем большой скорби.

    «Погиб наш брат – Николаев Евгений Викторович – Гайдук. Для тех, кто знал, – он был писателем, интеллектуалом, человеком, для которого слово и дело никогда не расходились», – заявили сослуживцы.

    Военнослужащий находился в зоне спецоперации с самого начала конфликта и пошел на фронт добровольцем. В его отряде служили представители разных национальностей: русские, татары, венесуэльцы, колумбийцы, китайцы и испанцы.

    Николаев являлся соратником писателя Захара Прилепина. Сведения о гибели командира также подтвердили в окружении общественного деятеля.

    Ранее титулованный российский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне спецоперации на Украине.

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев ранее также погиб в зоне СВО.

    Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб, выполняя задание на спецоперации на Украине.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетной атаки на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по одному из предприятий в Брянске погибли шесть человек, еще 37 получили ранения, сообщил Богомаз в Telegram-канале .

    Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    На месте происшествия работает оперативный штаб, а для всех нуждающихся в поддержке действует телефон Единой дежурной диспетчерской службы – 112. Губернатор добавил, что прибыл на место происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан.

    Ранее сообщалось, что ВСУ по Брянску нанесли ракетный удар. В результате атаки зафиксированы жертвы среди мирных жителей.

    Комментарии (31)
    Перейти в раздел

