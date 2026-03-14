Диспансеризация в 2026 году: кому положена, какие обследования входят, как записаться

Что такое диспансеризация

Диспансеризация – это комплекс медицинских обследований и консультаций, направленный на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Программа регламентирована приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 года № 404н (с последующими изменениями).

Основные цели диспансеризации:

выявление сердечно–сосудистых заболеваний;

диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях («онкологических патологий» – стилистически неудачная формулировка);

обнаружение сахарного диабета 2–го типа;

выявление хронических заболеваний органов дыхания;

определение факторов риска (избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, нерациональное питание, низкая физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем).

Кто имеет право на диспансеризацию в 2026 году

Бесплатная диспансеризация доступна всем гражданам РФ, застрахованным в системе ОМС. Периодичность прохождения зависит от возраста.

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года. В 2026 году право на обследование имеют лица следующих годов рождения: 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987.

Граждане в возрасте 40 лет и старше проходят диспансеризацию ежегодно. В 2026 году это лица 1986 года рождения и ранее.

Отдельные категории граждан имеют право на ежегодную диспансеризацию вне зависимости от возраста:

инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;

лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

работающие граждане предпенсионного возраста (за пять лет до назначения пенсии по старости);

работающие пенсионеры.

Как записаться на диспансеризацию

Запись на диспансеризацию осуществляется несколькими способами.

Через портал «Госуслуги»:

Авторизоваться на портале gosuslugi.ru. Перейти в раздел «Здоровье». Выбрать услугу «Запись на диспансеризацию» (формулировка может отличаться в интерфейсе портала; фактически услуга оформляется через запись к врачу–терапевту). Указать медицинскую организацию, дату и время посещения. Подтвердить запись.

Через личный кабинет на сайте страховой медицинской организации, указанной в полисе ОМС.

Через регистратуру поликлиники по месту прикрепления – лично или по телефону.

Через терминалы электронной очереди, установленные в медицинских учреждениях.

При записи необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС (предъявление документов требуется при обращении в медицинскую организацию; при онлайн–записи они не предоставляются физически).

Первый этап диспансеризации: перечень обследований

Первый этап включает скрининговые исследования, направленные на выявление признаков заболеваний и факторов риска. Объём обследований зависит от возраста и пола пациента.

Для всех возрастных групп (18 лет и старше):

анкетирование для выявления жалоб и факторов риска;

антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии, расчёт индекса массы тела);

измерение артериального давления;

определение уровня общего холестерина в крови;

определение уровня глюкозы в крови натощак;

определение относительного сердечно–сосудистого риска (для лиц 18–39 лет);

определение абсолютного сердечно–сосудистого риска (для лиц 40–64 лет);

флюорография или рентгенография лёгких (один раз в два года);

электрокардиография в покое (при первом прохождении, далее – с 35 лет ежегодно);

измерение внутриглазного давления (при первом прохождении, далее – с 40 лет ежегодно);

приём врача–терапевта.

Для женщин:

осмотр фельдшером (акушеркой) или акушером–гинекологом (с 18 лет ежегодно);

взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование (с 18 до 64 лет – один раз в три года);

маммография обеих молочных желёз (с 40 до 75 лет – один раз в два года).

Для мужчин:

определение простат–специфического антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 60 и 64 года).

Исследования на онкологические заболевания:

исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (с 40 до 64 лет – один раз в два года, с 65 до 75 лет – ежегодно);

эзофагогастродуоденоскопия (в 45 лет однократно).

Второй этап диспансеризации: углублённое обследование

Второй этап проводится при выявлении отклонений на первом этапе. Направление выдаёт врач–терапевт по результатам первичного осмотра.

Перечень возможных обследований второго этапа:

осмотр врачом–неврологом (при подозрении на перенесённое острое нарушение мозгового кровообращения);

дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (для мужчин 45–72 лет и женщин 54–72 лет при наличии факторов риска);

осмотр врачом–хирургом или врачом–урологом (для мужчин при повышенном уровне ПСА);

осмотр врачом–хирургом или врачом–колопроктологом (при положительном анализе кала на скрытую кровь);

колоноскопия (при подозрении на онкологическое заболевание толстой кишки);

спирометрия (при подозрении на хроническую обструктивную болезнь лёгких);

осмотр врачом – акушером–гинекологом (при выявлении патологических изменений по результатам цитологического исследования или маммографии);

осмотр врачом–оториноларингологом (для граждан 65 лет и старше при наличии показаний);

осмотр врачом–офтальмологом (при повышенном внутриглазном давлении);

индивидуальное или групповое углублённое профилактическое консультирование.

По итогам второго этапа врач–терапевт определяет группу здоровья пациента и при необходимости составляет план диспансерного наблюдения.

Права работника при прохождении диспансеризации

Трудовой кодекс РФ (статья 185.1) гарантирует работникам освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка.

Количество оплачиваемых дней:

работники до 40 лет – один рабочий день один раз в три года;

работники 40 лет и старше – один рабочий день ежегодно;

работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры – два рабочих дня ежегодно.

Для получения освобождения работник обязан:

Подать письменное заявление работодателю. Согласовать дату прохождения диспансеризации. Предоставить справку из медицинской организации, подтверждающую прохождение обследования.

Работодатель не вправе отказать в предоставлении дня для прохождения диспансеризации.

Углублённая диспансеризация для переболевших COVID–19

Граждане, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию, имеют право на углублённую диспансеризацию. Программа включает дополнительные исследования:

измерение сатурации (насыщения крови кислородом);

тест с шестиминутной ходьбой;

спирометрию;

общий и биохимический анализ крови (включая определение концентрации Д–димера);

рентгенографию органов грудной клетки (если не выполнялась ранее);

при наличии показаний – эхокардиографию, КТ лёгких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Записаться на углублённую диспансеризацию можно теми же способами, что и на стандартную диспансеризацию.

С 2024 года в программу диспансеризации включён скрининг репродуктивного здоровья для граждан 18–49 лет.

Для женщин скрининг репродуктивного здоровья включает:

осмотр акушером–гинекологом;

пальпацию молочных желёз;

УЗИ органов малого таза и молочных желёз (по показаниям).

Для мужчин:

осмотр врачом-урологом;

УЗИ предстательной железы и органов мошонки (по показаниям).

При выявлении отклонений пациент направляется в специализированные медицинские организации для дополнительного обследования и лечения.