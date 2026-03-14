    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе
    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 16:45 • Справки

    Диспансеризация в 2026 году: кому положена, какие обследования входят, как записаться

    Каждый совершеннолетний гражданин России имеет право бесплатно пройти масштабную проверку состояния своего здоровья – диспансеризацию. Каковы цели этой программы, как записаться на участие в ней, кто имеет право на диспансеризацию в 2026 году – и какие конкретно обследования проводятся в ее рамках?

    Что такое диспансеризация

    Диспансеризация – это комплекс медицинских обследований и консультаций, направленный на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Программа регламентирована приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 года № 404н (с последующими изменениями).

    Основные цели диспансеризации:

    • выявление сердечно–сосудистых заболеваний;

    • диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях («онкологических патологий» – стилистически неудачная формулировка);

    • обнаружение сахарного диабета 2–го типа;

    • выявление хронических заболеваний органов дыхания;

    • определение факторов риска (избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, нерациональное питание, низкая физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем).

    Кто имеет право на диспансеризацию в 2026 году

    Бесплатная диспансеризация доступна всем гражданам РФ, застрахованным в системе ОМС. Периодичность прохождения зависит от возраста.

    Граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года. В 2026 году право на обследование имеют лица следующих годов рождения: 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987.

    Граждане в возрасте 40 лет и старше проходят диспансеризацию ежегодно. В 2026 году это лица 1986 года рождения и ранее.

    Отдельные категории граждан имеют право на ежегодную диспансеризацию вне зависимости от возраста:

    • инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;

    • лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

    • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

    • работающие граждане предпенсионного возраста (за пять лет до назначения пенсии по старости);

    • работающие пенсионеры.

    Как записаться на диспансеризацию

    Запись на диспансеризацию осуществляется несколькими способами.

    Через портал «Госуслуги»:

    1. Авторизоваться на портале gosuslugi.ru.

    2. Перейти в раздел «Здоровье».

    3. Выбрать услугу «Запись на диспансеризацию» (формулировка может отличаться в интерфейсе портала; фактически услуга оформляется через запись к врачу–терапевту).

    4. Указать медицинскую организацию, дату и время посещения.

    5. Подтвердить запись.

    Через личный кабинет на сайте страховой медицинской организации, указанной в полисе ОМС.

    Через регистратуру поликлиники по месту прикрепления – лично или по телефону.

    Через терминалы электронной очереди, установленные в медицинских учреждениях.

    При записи необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС (предъявление документов требуется при обращении в медицинскую организацию; при онлайн–записи они не предоставляются физически).

    Первый этап диспансеризации: перечень обследований

    Первый этап включает скрининговые исследования, направленные на выявление признаков заболеваний и факторов риска. Объём обследований зависит от возраста и пола пациента.

    Для всех возрастных групп (18 лет и старше):

    • анкетирование для выявления жалоб и факторов риска;

    • антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии, расчёт индекса массы тела);

    • измерение артериального давления;

    • определение уровня общего холестерина в крови;

    • определение уровня глюкозы в крови натощак;

    • определение относительного сердечно–сосудистого риска (для лиц 18–39 лет);

    • определение абсолютного сердечно–сосудистого риска (для лиц 40–64 лет);

    • флюорография или рентгенография лёгких (один раз в два года);

    • электрокардиография в покое (при первом прохождении, далее – с 35 лет ежегодно);

    • измерение внутриглазного давления (при первом прохождении, далее – с 40 лет ежегодно);

    • приём врача–терапевта.

    Для женщин:

    • осмотр фельдшером (акушеркой) или акушером–гинекологом (с 18 лет ежегодно);

    • взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование (с 18 до 64 лет – один раз в три года);

    • маммография обеих молочных желёз (с 40 до 75 лет – один раз в два года).

    Для мужчин:

    • определение простат–специфического антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 60 и 64 года).

    Исследования на онкологические заболевания:

    • исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (с 40 до 64 лет – один раз в два года, с 65 до 75 лет – ежегодно);

    • эзофагогастродуоденоскопия (в 45 лет однократно).

    Второй этап диспансеризации: углублённое обследование

    Второй этап проводится при выявлении отклонений на первом этапе. Направление выдаёт врач–терапевт по результатам первичного осмотра.

    Перечень возможных обследований второго этапа:

    • осмотр врачом–неврологом (при подозрении на перенесённое острое нарушение мозгового кровообращения);

    • дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (для мужчин 45–72 лет и женщин 54–72 лет при наличии факторов риска);

    • осмотр врачом–хирургом или врачом–урологом (для мужчин при повышенном уровне ПСА);

    • осмотр врачом–хирургом или врачом–колопроктологом (при положительном анализе кала на скрытую кровь);

    • колоноскопия (при подозрении на онкологическое заболевание толстой кишки);

    • спирометрия (при подозрении на хроническую обструктивную болезнь лёгких);

    • осмотр врачом – акушером–гинекологом (при выявлении патологических изменений по результатам цитологического исследования или маммографии);

    • осмотр врачом–оториноларингологом (для граждан 65 лет и старше при наличии показаний);

    • осмотр врачом–офтальмологом (при повышенном внутриглазном давлении);

    • индивидуальное или групповое углублённое профилактическое консультирование.

    По итогам второго этапа врач–терапевт определяет группу здоровья пациента и при необходимости составляет план диспансерного наблюдения.

    Права работника при прохождении диспансеризации

    Трудовой кодекс РФ (статья 185.1) гарантирует работникам освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка.

    Количество оплачиваемых дней:

    • работники до 40 лет – один рабочий день один раз в три года;

    • работники 40 лет и старше – один рабочий день ежегодно;

    • работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры – два рабочих дня ежегодно.

    Для получения освобождения работник обязан:

    1. Подать письменное заявление работодателю.

    2. Согласовать дату прохождения диспансеризации.

    3. Предоставить справку из медицинской организации, подтверждающую прохождение обследования.

    Работодатель не вправе отказать в предоставлении дня для прохождения диспансеризации.

    Углублённая диспансеризация для переболевших COVID–19

    Граждане, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию, имеют право на углублённую диспансеризацию. Программа включает дополнительные исследования:

    • измерение сатурации (насыщения крови кислородом);

    • тест с шестиминутной ходьбой;

    • спирометрию;

    • общий и биохимический анализ крови (включая определение концентрации Д–димера);

    • рентгенографию органов грудной клетки (если не выполнялась ранее);

    • при наличии показаний – эхокардиографию, КТ лёгких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

    Записаться на углублённую диспансеризацию можно теми же способами, что и на стандартную диспансеризацию.

    С 2024 года в программу диспансеризации включён скрининг репродуктивного здоровья для граждан 18–49 лет.

    Для женщин скрининг репродуктивного здоровья включает:

    • осмотр акушером–гинекологом;

    • пальпацию молочных желёз;

    • УЗИ органов малого таза и молочных желёз (по показаниям).

    Для мужчин:

    • осмотр врачом-урологом;

    • УЗИ предстательной железы и органов мошонки (по показаниям).

    При выявлении отклонений пациент направляется в специализированные медицинские организации для дополнительного обследования и лечения.

    Греческий танкер подвергся атаке неподалеку от Новороссийска
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО
    Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями
    ФСБ арестовала иностранца в Тамбовской области за призывы к терактам
    Володин призвал Минздрав отменить рекомендации о цвете одежды врачей
    Синоптик сообщил, когда в Москве растает весь снег

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

