Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.6 комментариев
Диспансеризация в 2026 году: кому положена, какие обследования входят, как записаться
Каждый совершеннолетний гражданин России имеет право бесплатно пройти масштабную проверку состояния своего здоровья – диспансеризацию. Каковы цели этой программы, как записаться на участие в ней, кто имеет право на диспансеризацию в 2026 году – и какие конкретно обследования проводятся в ее рамках?
Что такое диспансеризация
Диспансеризация – это комплекс медицинских обследований и консультаций, направленный на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Программа регламентирована приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 года № 404н (с последующими изменениями).
Основные цели диспансеризации:
- выявление сердечно–сосудистых заболеваний;
- диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях («онкологических патологий» – стилистически неудачная формулировка);
- обнаружение сахарного диабета 2–го типа;
- выявление хронических заболеваний органов дыхания;
- определение факторов риска (избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, нерациональное питание, низкая физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем).
Кто имеет право на диспансеризацию в 2026 году
Бесплатная диспансеризация доступна всем гражданам РФ, застрахованным в системе ОМС. Периодичность прохождения зависит от возраста.
Граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года. В 2026 году право на обследование имеют лица следующих годов рождения: 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987.
Граждане в возрасте 40 лет и старше проходят диспансеризацию ежегодно. В 2026 году это лица 1986 года рождения и ранее.
Отдельные категории граждан имеют право на ежегодную диспансеризацию вне зависимости от возраста:
- инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;
- лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- работающие граждане предпенсионного возраста (за пять лет до назначения пенсии по старости);
- работающие пенсионеры.
Как записаться на диспансеризацию
Запись на диспансеризацию осуществляется несколькими способами.
Через портал «Госуслуги»:
- Авторизоваться на портале gosuslugi.ru.
- Перейти в раздел «Здоровье».
- Выбрать услугу «Запись на диспансеризацию» (формулировка может отличаться в интерфейсе портала; фактически услуга оформляется через запись к врачу–терапевту).
- Указать медицинскую организацию, дату и время посещения.
- Подтвердить запись.
Через личный кабинет на сайте страховой медицинской организации, указанной в полисе ОМС.
Через регистратуру поликлиники по месту прикрепления – лично или по телефону.
Через терминалы электронной очереди, установленные в медицинских учреждениях.
При записи необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС (предъявление документов требуется при обращении в медицинскую организацию; при онлайн–записи они не предоставляются физически).
Первый этап диспансеризации: перечень обследований
Первый этап включает скрининговые исследования, направленные на выявление признаков заболеваний и факторов риска. Объём обследований зависит от возраста и пола пациента.
Для всех возрастных групп (18 лет и старше):
- анкетирование для выявления жалоб и факторов риска;
- антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии, расчёт индекса массы тела);
- измерение артериального давления;
- определение уровня общего холестерина в крови;
- определение уровня глюкозы в крови натощак;
- определение относительного сердечно–сосудистого риска (для лиц 18–39 лет);
- определение абсолютного сердечно–сосудистого риска (для лиц 40–64 лет);
- флюорография или рентгенография лёгких (один раз в два года);
- электрокардиография в покое (при первом прохождении, далее – с 35 лет ежегодно);
- измерение внутриглазного давления (при первом прохождении, далее – с 40 лет ежегодно);
- приём врача–терапевта.
Для женщин:
- осмотр фельдшером (акушеркой) или акушером–гинекологом (с 18 лет ежегодно);
- взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование (с 18 до 64 лет – один раз в три года);
- маммография обеих молочных желёз (с 40 до 75 лет – один раз в два года).
Для мужчин:
- определение простат–специфического антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 60 и 64 года).
Исследования на онкологические заболевания:
- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (с 40 до 64 лет – один раз в два года, с 65 до 75 лет – ежегодно);
- эзофагогастродуоденоскопия (в 45 лет однократно).
Второй этап диспансеризации: углублённое обследование
Второй этап проводится при выявлении отклонений на первом этапе. Направление выдаёт врач–терапевт по результатам первичного осмотра.
Перечень возможных обследований второго этапа:
- осмотр врачом–неврологом (при подозрении на перенесённое острое нарушение мозгового кровообращения);
- дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (для мужчин 45–72 лет и женщин 54–72 лет при наличии факторов риска);
- осмотр врачом–хирургом или врачом–урологом (для мужчин при повышенном уровне ПСА);
- осмотр врачом–хирургом или врачом–колопроктологом (при положительном анализе кала на скрытую кровь);
- колоноскопия (при подозрении на онкологическое заболевание толстой кишки);
- спирометрия (при подозрении на хроническую обструктивную болезнь лёгких);
- осмотр врачом – акушером–гинекологом (при выявлении патологических изменений по результатам цитологического исследования или маммографии);
- осмотр врачом–оториноларингологом (для граждан 65 лет и старше при наличии показаний);
- осмотр врачом–офтальмологом (при повышенном внутриглазном давлении);
- индивидуальное или групповое углублённое профилактическое консультирование.
По итогам второго этапа врач–терапевт определяет группу здоровья пациента и при необходимости составляет план диспансерного наблюдения.
Права работника при прохождении диспансеризации
Трудовой кодекс РФ (статья 185.1) гарантирует работникам освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка.
Количество оплачиваемых дней:
- работники до 40 лет – один рабочий день один раз в три года;
- работники 40 лет и старше – один рабочий день ежегодно;
- работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры – два рабочих дня ежегодно.
Для получения освобождения работник обязан:
- Подать письменное заявление работодателю.
- Согласовать дату прохождения диспансеризации.
- Предоставить справку из медицинской организации, подтверждающую прохождение обследования.
Работодатель не вправе отказать в предоставлении дня для прохождения диспансеризации.
Углублённая диспансеризация для переболевших COVID–19
Граждане, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию, имеют право на углублённую диспансеризацию. Программа включает дополнительные исследования:
- измерение сатурации (насыщения крови кислородом);
- тест с шестиминутной ходьбой;
- спирометрию;
- общий и биохимический анализ крови (включая определение концентрации Д–димера);
- рентгенографию органов грудной клетки (если не выполнялась ранее);
- при наличии показаний – эхокардиографию, КТ лёгких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Записаться на углублённую диспансеризацию можно теми же способами, что и на стандартную диспансеризацию.
С 2024 года в программу диспансеризации включён скрининг репродуктивного здоровья для граждан 18–49 лет.
Для женщин скрининг репродуктивного здоровья включает:
- осмотр акушером–гинекологом;
- пальпацию молочных желёз;
- УЗИ органов малого таза и молочных желёз (по показаниям).
Для мужчин:
- осмотр врачом-урологом;
- УЗИ предстательной железы и органов мошонки (по показаниям).
При выявлении отклонений пациент направляется в специализированные медицинские организации для дополнительного обследования и лечения.