    Трамп запутался, где кровь, а где вода

    29 апреля 2026, 08:46 Мнение

    Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время визитов в Эр-Рияд и Баку
    Захарова назвала условия устойчивого урегулирования конфликта на Украине

    Самые преданные почитатели Дональда Трампа, похоже, перестают понимать, какой спектакль показывает им американский президент: комедию или трагедию. Сцена, разыгранная несколько дней назад, бьет в самое сердце бытового благополучия каждого американца – в бензобак его автомобиля и в чек на отопление его дома.

    Опрос Reuters/Ipsos показал, что 77% американцев возлагают вину за подорожание горючего лично на Дональда Трампа. Среди демократов этот показатель достигает почти статистического максимума в 95%. Но по-настоящему убийственным выглядит раскол в ядерном электорате президента США: среди сторонников республиканцев большинство (55%) считает Трампа виновным в подорожании топлива. А ведь среди этих 55% те самые люди, что надевали красные кепки MAGA и скандировали лозунги в поддержку действующего президента.

    Сам по себе рост цен – это только повод. Причина – стремительный отрыв администрации от реальности. Когда журналист задает президенту, казалось бы, риторический вопрос о перспективе нефти по двести долларов за баррель, ожидая услышать план спасения или хотя бы имитацию беспокойства, Трамп отвечает со спокойствием человека, живущего в параллельной экономической вселенной: «Ничего страшного, просто топливо станет немного дороже. Нет ничего хуже ядерного оружия».

    Президент страны, буквально построенной на двигателе внутреннего сгорания, страны, где дальнобойщик является культурным архетипом, а логистика – кровеносной системой, называет двукратное удорожание основы этой системы «немного более дорогим топливом».

    Американский избиратель всегда был эгоцентричен в самом здоровом смысле этого слова. Его всегда больше интересовало происходящее внутри страны, а события за пределами Штатов были размытым желтым пятном на глобусе, скорее фоном, нежели предметом живого интереса. Любая внешнеполитическая авантюра оправдана ровно до того момента, пока она не начинает душить внутреннего потребителя и малый бизнес. Сейчас этот базовый договор сломан. Внешняя политика Трампа перестала быть продолжением внутренней и стала ее прямым антагонистом.

    Почти все ключевые инициативы Трампа на внутреннем контуре провалились. Таможенная служба США готовится к возврату почти 160 мдрд долларов незаконно собранных пошлин. Тарифная война, которая подавалась как реиндустриализация и возврат величия, оказалась юридически ничтожным и финансово разорительным механизмом, по сути – дополнительным налогом на американцев, признанным таковым Верховным судом. Возвращать эти деньги сложнее, чем изымать. Ведь как известно, берешь чужое, а отдаешь свое.

    Не лучше обстоят дела и на фронте борьбы с нелегальной миграцией – еще одном краеугольном камне предвыборных обещаний Трампа. Масштабные рейды иммиграционной службы, демонстрация силы, столкнулись с мощным гражданским сопротивлением на местах, особенно в таких оплотах, как Миннеаполис. Вместо того чтобы продолжать давить, администрация дрогнула. Последовали увольнения виновных в чрезмерном усердии чиновников, количество депортаций резко просело, и вся машина, призванная вселять страх в нарушителей, сама испугалась электоральных последствий.

    Единственный очевидный триумф Трампа – пленение Николаса Мадуро. Но именно здесь был зарыт дьявол политической алхимии. Успешная операция по захвату Мадуро – фишка, которую Трампу нужно было сразу забирать со стола. Быстрый трейд, предполагающий снятие нефтяных санкций или выдачу лицензий американским компаниям на работу с венесуэльской нефтью в обмен на саму легитимность случившегося. Это дало бы немедленный эффект: благосклонность нефтяных спонсоров, открытие шлюзов для дополнительных объемов сырья на рынке, сдерживание роста цен на бензин внутри США и, как следствие, рост собственных рейтингов.

    Трамп продолжил эскалацию с Ираном, использовав венесуэльский кейс как доказательство своей решимости идти до конца. И просчитался. Вместо того чтобы вовремя остановиться, Трамп нарвался на реакцию загнанной в угол страны, которая неожиданно – возможно, для самой себя – показала ограниченные возможности гегемона, силящегося пугать остальной мир одним своим появлением.

    Тем самым Трамп сыграл на руку своим противникам. Демократы, даже не предлагая внятной альтернативы, просто за счет негативной реакции на действия оппонента догоняют республиканцев. И, судя по всему, Трамп продолжит закапывать и самого себя, и созданное им движение MAGA.

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции. Американцы начинают осознавать, что их лидер смотрит куда угодно – на Каракас, на Тегеран, на ядерную программу, – но только не на них.

    Дроны попытались атаковать заводы в Оренбургской области
    ВСУ ускорили строительство эшелонированной обороны у курского приграничья
    На Украине сформировались группы для расправы с ТЦК
    Карл III призвал к единству НАТО на фоне событий на Украине
    Двигатель ПД-8 для Superjet успешно прошел испытания ледяным градом
    Сын Захара Прилепина вступил в штурмовой отряд бригады «Пятнашка»
    Синоптики сообщили о надвигающихся на северо-запад России снегопадах

    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала три ключевых тренда в российской экономике через десять лет. И все они лежат в технологической области. В экономике уже сейчас происходят тектонические изменения, а через 10 лет они станут еще глубже и масштабнее. Как же будет выглядеть российская экономика будущего? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

