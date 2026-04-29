Трамп запутался, где кровь, а где вода

Самые преданные почитатели Дональда Трампа, похоже, перестают понимать, какой спектакль показывает им американский президент: комедию или трагедию. Сцена, разыгранная несколько дней назад, бьет в самое сердце бытового благополучия каждого американца – в бензобак его автомобиля и в чек на отопление его дома.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что 77% американцев возлагают вину за подорожание горючего лично на Дональда Трампа. Среди демократов этот показатель достигает почти статистического максимума в 95%. Но по-настоящему убийственным выглядит раскол в ядерном электорате президента США: среди сторонников республиканцев большинство (55%) считает Трампа виновным в подорожании топлива. А ведь среди этих 55% те самые люди, что надевали красные кепки MAGA и скандировали лозунги в поддержку действующего президента.

Сам по себе рост цен – это только повод. Причина – стремительный отрыв администрации от реальности. Когда журналист задает президенту, казалось бы, риторический вопрос о перспективе нефти по двести долларов за баррель, ожидая услышать план спасения или хотя бы имитацию беспокойства, Трамп отвечает со спокойствием человека, живущего в параллельной экономической вселенной: «Ничего страшного, просто топливо станет немного дороже. Нет ничего хуже ядерного оружия».

Президент страны, буквально построенной на двигателе внутреннего сгорания, страны, где дальнобойщик является культурным архетипом, а логистика – кровеносной системой, называет двукратное удорожание основы этой системы «немного более дорогим топливом».

Американский избиратель всегда был эгоцентричен в самом здоровом смысле этого слова. Его всегда больше интересовало происходящее внутри страны, а события за пределами Штатов были размытым желтым пятном на глобусе, скорее фоном, нежели предметом живого интереса. Любая внешнеполитическая авантюра оправдана ровно до того момента, пока она не начинает душить внутреннего потребителя и малый бизнес. Сейчас этот базовый договор сломан. Внешняя политика Трампа перестала быть продолжением внутренней и стала ее прямым антагонистом.

Почти все ключевые инициативы Трампа на внутреннем контуре провалились. Таможенная служба США готовится к возврату почти 160 мдрд долларов незаконно собранных пошлин. Тарифная война, которая подавалась как реиндустриализация и возврат величия, оказалась юридически ничтожным и финансово разорительным механизмом, по сути – дополнительным налогом на американцев, признанным таковым Верховным судом. Возвращать эти деньги сложнее, чем изымать. Ведь как известно, берешь чужое, а отдаешь свое.

Не лучше обстоят дела и на фронте борьбы с нелегальной миграцией – еще одном краеугольном камне предвыборных обещаний Трампа. Масштабные рейды иммиграционной службы, демонстрация силы, столкнулись с мощным гражданским сопротивлением на местах, особенно в таких оплотах, как Миннеаполис. Вместо того чтобы продолжать давить, администрация дрогнула. Последовали увольнения виновных в чрезмерном усердии чиновников, количество депортаций резко просело, и вся машина, призванная вселять страх в нарушителей, сама испугалась электоральных последствий.

Единственный очевидный триумф Трампа – пленение Николаса Мадуро. Но именно здесь был зарыт дьявол политической алхимии. Успешная операция по захвату Мадуро – фишка, которую Трампу нужно было сразу забирать со стола. Быстрый трейд, предполагающий снятие нефтяных санкций или выдачу лицензий американским компаниям на работу с венесуэльской нефтью в обмен на саму легитимность случившегося. Это дало бы немедленный эффект: благосклонность нефтяных спонсоров, открытие шлюзов для дополнительных объемов сырья на рынке, сдерживание роста цен на бензин внутри США и, как следствие, рост собственных рейтингов.

Трамп продолжил эскалацию с Ираном, использовав венесуэльский кейс как доказательство своей решимости идти до конца. И просчитался. Вместо того чтобы вовремя остановиться, Трамп нарвался на реакцию загнанной в угол страны, которая неожиданно – возможно, для самой себя – показала ограниченные возможности гегемона, силящегося пугать остальной мир одним своим появлением.

Тем самым Трамп сыграл на руку своим противникам. Демократы, даже не предлагая внятной альтернативы, просто за счет негативной реакции на действия оппонента догоняют республиканцев. И, судя по всему, Трамп продолжит закапывать и самого себя, и созданное им движение MAGA.

Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции. Американцы начинают осознавать, что их лидер смотрит куда угодно – на Каракас, на Тегеран, на ядерную программу, – но только не на них.