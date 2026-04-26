Целью стрелка на гала-ужине в Вашингтоне назвали руководство США
Вооруженный мужчина, пытавшийся проникнуть в вашингтонский отель во время выступления президента США, вероятнее всего, планировал покушение на высокопоставленных чиновников американской администрации, пишут СМИ.
Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что подозреваемый действовал в одиночку, передает Bloomberg. Злоумышленник прибыл на поезде из Калифорнии и остановился в отелe Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин корреспондентов Белого дома.
«Мы полагаем, что целью подозреваемого были чиновники администрации», – отметил Бланш, ссылаясь на записи задержанного и беседы с его знакомыми. При этом он отказался уточнить, был ли главной мишенью сам президент США, подчеркнув лишь, что тот является частью администрации.
Подозреваемый, 31-летний Коул Томас Аллен из калифорнийского Торранса, будет обвинен в нападении на федерального офицера и применении огнестрельного оружия. По словам Бланша, мотивы стрелка пока до конца не ясны, однако связи с какими-либо политическими решениями властей не прослеживается. За последние три года мужчина приобрел дробовик и полуавтоматический пистолет.
Во время инцидента пуля попала в бронежилет агента Секретной службы, его жизни ничего не угрожает. Стрельба нарушила первое появление Трампа в качестве президента на традиционном ужине. Охрана экстренно эвакуировала главу государства, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и членов кабинета министров. Сам Трамп позже назвал случившееся напоминанием о необходимости строительства нового, абсолютно безопасного банкетного зала в Белом доме.
Сам президент назвал регулярные покушения доказательством своей исторической значимости.