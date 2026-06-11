Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

Tекст: Борис Джерелиевский

Пока все внимание приковано к событиям в Константиновке – на последнем рубеже ВСУ перед Славянско-Краматорско-Дружковской агломерацией начинает сыпаться украинская оборона – не менее значимые события происходят в Харьковской и Сумской областях. Здесь также не останавливается наступление наших войск.

Каждый день освобождаются населенные пункты и расширяется зона безопасности, призванная оградить приграничье Белгородской и Курской областей от террористических ударов и вылазок ВСУ. И важнейшей частью этой работы является уничтожение системы обороны противника, включая базы снабжения, склады, центры управления, пункты временной дислокации резервов.

В частности, недавним достижением наших войск стало уничтожение значительного числа боевиков 39-й бригады морской пехоты в их пункте временной дислокации в городе Чугуеве. Боевики были размещены в одной из местных гостиниц, и этот объект был, как сообщили источники в ВС РФ, поражен комплексным огневым ударом.

Судя по масштабному разрушению, речь идет, скорее всего, о сочетании прилета корректируемой планирующей бомбы (ФАБ с УМПК) и залпа РСЗО. Точное число ликвидированных боевиков пока не известно, но, согласно данным, поступающим из различных источников (радиоперехват, сообщения местных жителей, агентурные сведения), они значительны (десятки, а может быть и сотни человек). В Чугуеве объявлен траур, хотя украинские власти гибель боевиков официально не подтвердили.

Переброшенные в экстренном порядке в Харьковскую область подразделения 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ должны были удерживать линию обороны Моначиновка – Нечволодовка. Между данными населенными пунктами расстояние около 10 км, и, что немаловажно, данный рубеж обороны находится на господствующих высотах.

Но с появлением украинских морпехов ситуация не улучшилась – оборона противника продолжает зиять дырами, через которые просачиваются малые группы российских штурмовиков, а украинские боевики несут потери от ударов ВКС и БПЛА. Утрата данного рубежа сделает невозможными контратаки противника на Купянском направлении.

Заведение, по которому был нанесен удар, включало не только гостиницу, но и ночной клуб, ресторан, «массажный салон» (читай – бордель) и даже казино. Хотя в последнее время все это, в связи с близостью фронта, не функционировало, но заведение имело репутацию одного из излюбленных мест отдыха харьковских толстосумов (до «первой столицы» УССР здесь около 40 км). Решение заселить в столь пафосную гостиницу личный состав одной из частей ВСУ выглядело неожиданным. Тем более что развлекательный центр находился практически в самом центре города.

Еще в первых числах месяца стали поступать сообщения о низком боевом духе в данных бригадах и многочисленных случаях дезертирства. Вероятно, именно в этом и кроется причина того, что боевиков разместили столь компактно.

Весь опыт боевых действий во время спецоперации говорит о том, что подобная скученность способна привести к большим жертвам. Возможно, другого способа избежать массового дезертирства, кроме как держать личный состав под постоянным контролем в одном месте, командование украинской бригады не нашло. Кроме того, не исключено, что именно статус данной гостиницы был одним из способов повысить боевой дух в данной бригаде.

Если верить украинским источникам, в гостинице жили боевики, находящиеся в резерве и те, кто отдыхал после ротации с передовых позиций. Маскировка соблюдалась тщательно – но российская разведка все равно вскрыла их расположение.

Не помогают и другие способы, которые применяет ВСУ для маскировки размещения личного состава в тылу. Например, приходили сообщения, что украинские волонтеры, обслуживающие 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ (которую, кстати, и сменили на Купянском направлении морпехи), собирают для ее боевиков гражданскую одежду.

Бригаду вывели на восстановление, отдых и переформирование в Черниговскую область, и, переодев личный состав в гражданскую одежду, пытаются выдать за мирных жителей и таким образом спрятать от ударов наших войск.

В настоящий момент Чугуев является ключевым укрепленным районом ВСУ на Харьковском направлении, куда противник активно перебрасывает свои силы.

Между прочим, не так давно свыше 50 украинских пограничников 1-го погранотряда были объявлены пропавшими без вести в районе сёл Землянки и Бударки Чугуевского района Харьковской области. Была зафиксирована и массовая пропажа боевиков ВСУ из состава из состава 47-й и 156-й мотострелковых бригад в районе населенного пункта Храповщина в Сумской области. Поскольку о массовой сдаче в плен боевиков информации не было, можно предположить, что и эти группы были ликвидированы российскими дальнобойными ударными средствами.

Дальнобойные удары также наносились российскими войсками по узловым железнодорожным узлам и депо в Мерефе, Богодухове, Дергачах, Леваде, Основе и Балашовке Харьковской области. Аналогичные цели поражались в Сумской области. В целом логистические маршруты, связующие Сумскую и Харьковскую области, находятся под огневым контролем российских Войск беспилотных систем. Во всяком случае прямая трасса через Богодухов практически закрыта для противника, и он вынужден осуществлять маневр силами и перебрасывать ресурсы только через Полтавскую область, что приводит к потере времени и повышенному расходу топлива.

Ситуация для неприятеля усугубляется целенаправленной работой наших военных по складам горючего и заправкам. Ранним утром 10 июня наши БПЛА нанесли удары по тыловым объектам ВСУ в Харькове и области. Из 26 взрывов, которые насчитали жители, многие пришлись на склады ГСМ. Кроме того, «Герани» уничтожили АЗС в Печенегах, Коробочкино и Малиновке Харьковской области. Ни для кого не секрет, что «гражданские» автозаправки обслуживают и ВСУ, а в прифронтовой зоне полностью переключаются на обеспечение нужд украинских вооруженных формирований.

Эти действия группировки «Север» на разных направлениях Сумской и Харьковской областей помогают в том числе и успеху нашего наступления на Казачью Лопань, важный логистический хаб ВСУ и фактический форпост Харькова.

Значительная часть этого поселка городского типа, находящегося в 38 км от Харькова, составляет капитальная многоэтажная застройка, которая используется украинскими боевиками как укрепрайон. Долгое время поселок и его окрестности, изобилующие лесами и балками, где легко укрыться, использовался в качестве огневых позиций для ударов по Белгороду (до него 53 км).

Иными словами, значение населенного пункта велико, и противник яростно сопротивляется наступлению российских войск. В частности, на оборону Казачьей Лопани были брошены элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ. После того, как они, понеся большие потери, были отброшены, наши штурмовые группы на их плечах освободили населенные пункты Шевченко и Граны, являющиеся предместьями Казачьей Лопани, и сейчас бои идут уже на ее северных окраинах.

Помимо штурмовых действий в поселке, наши войска наносят удары по логистическим линиям, связующим украинский гарнизон поселка с Харьковом. Освобождение Казачьей Лопани не только откроет самый короткий путь на Харьков, но и позволит начать наступление на Золочев, Слатино, Великие Проходы, Липцы, фактически повторяя сценарий «Очертинского цветка» в ДНР. Таким образом, освобождение Казачьей Лопани может стать прелюдией к операции по освобождению Харькова.