Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

Российское ядерное топливо будут создавать в центре Европы В Германии, которая еще несколько лет назад полностью избавилась от атомных электростанций и российского газа, произошло удивительное событие. Власти ФРГ, не скрывая своего недовольства и выставляя особые условия, разрешили местному заводу производить ядерное топливо по российской технологии. Почему больше всех этому будет радоваться Франция? И зачем России, мировому лидеру атомной отрасли, участвовать в этом? Подробности Перейти в раздел

Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности Перейти в раздел

Этническая преступность потеряет прописку в России Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности Перейти в раздел

Россия приблизила морскую блокаду Одессы «Это очень важный сигнал». Такими словами эксперты оценивают действительно беспрецедентное событие – впервые за все время конфликта России и Украины крупнейший в мире оператор контейнерных морских перевозок отказывается работать с украинским портом. Аналитики объяснили, что теперь принципиально изменится для Украины. Подробности Перейти в раздел

Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности Перейти в раздел

Новый главком ВСУ оценил русскую нацию Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

Глава ФБР летит в Россию. Зачем? Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

Украина против Сырского Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили. Перейти в раздел