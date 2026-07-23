Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

Тимофей Бордачёв
Мошенники научились «разводить» целые государства
Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.
Антон Крылов
Как туризм влияет на патриотизм
С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.
Глеб Простаков
Последний баррель нефти сожгут не в двигателе
Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.