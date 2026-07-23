ВС России поразили в порту Южный используемые для обеспечения ВСУ объекты

Эксперт: США не прекратят военную помощь Украине

Американист Дудаков: США не перестанут передавать Киеву разведданные

Tекст: Олег Исайченко

«Прямые транши со стороны США не поступают Украине с весны прошлого года. Если говорить о продаже вооружений, то европейцы закупают военную продукцию у американских подрядчиков и направляют ВСУ. То есть процесс происходит, по сути, в обход Пентагона и администрации Дональда Трампа в целом», – напомнил американист Малек Дудаков.

По его словам, Белый дом тем самым показывает, что это их не касается. Но при этом Штаты ничему не препятствуют, в том числе потому, что так они зарабатывают деньги. «Вместе с тем, Америка продолжает передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. Я думаю, что такое положение дел сохранится, причем вне зависимости от того, как пройдет предстоящий визит Владимира Зеленского в США», – считает собеседник.

Как полагает эксперт, если какие-либо изменения и произойдут, то будут носить, скорее, сугубо внутриполитический характер. «Речь, возможно, пойдет об оказании давления на Зеленского по поводу выборов на Украине, поддержке альтернативных кандидатов. В остальных аспектах серьезных трансформация я не ожидаю», – заключил Дудаков.

В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина. Рубио сообщил, что позиция Штатов по вопросу поставок вооружений Украине не изменилась: Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы закупок американских вооружений за европейские средства PURL.

Накануне анонсируя переговоры с главой Госдепа, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.