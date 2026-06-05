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Беспилотники атаковали промпредприятие в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотники в течение ночи атаковали регион, повреждено помещение промышленного предприятия.
В результате ночной атаки беспилотников в Воронежской области повреждено помещение промышленного предприятия, сообщил Гусев в Max. По данным властей региона, обошлось без пострадавших.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено три беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет», – заявил Гусев.
Глава региона добавил, что в одном из районов было повреждено остекление и техническое помещение промпредприятия. Работа участка производства на объекте временно приостановлена до завершения обследования территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне дежурные средства ПВО нейтрализовали над Воронежской областью 20 украинских беспилотников.
В конце мая военные сбили в небе над регионом 21 вражеский дрон.
В апреле технологическое сооружение одного из местных предприятий получило повреждения при аналогичной атаке.