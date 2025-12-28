ВС России освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны отмечено: «В результате решительных действий освобождены основные населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное». Также российские войска нанесли значительный урон живой силе и технике противника в ряде других районов ДНР и Днепропетровской области.

В ведомстве уточнили, что поражения понесли два механизированных, пехотная, две десантно-штурмовые, аэромобильная бригады, три штурмовых полка ВСУ, две бригады морской пехоты, бригада спецназначения «Азов» (признана в России запрещенной террористической организацией), а также часть подразделений теробороны и национальной гвардии в районах населенных пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое и других.

На северном направлении подразделения группировки «Север» улучшили свои позиции и нанесли урон штурмовому полку ВСУ у Кондратовки в Сумской области. На Харьковском направлении подразделения ВСУ потеряли до 140 бойцов и 12 автомобилей в районах Веселого, Избицкого, Старицы и Стогнии, уточнили в ведомстве.

В сообщении говорится, что в зоне ответственности группировки «Запад» потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 американского производства, три бронированные машины и 10 пикапов. Были уничтожены пять складов боеприпасов в Харьковской области.

Отмечается, что на Купянском направлении за сутки отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка, уничтожены до 15 боевиков и танк Т-64, сообщает Минобороны. Южная группировка заняла более выгодные позиции, причинив потери семи механизированным и аэромобильным бригадам ВСУ.

Общие потери противника на этом участке за сутки превысили 500 военнослужащих, также уничтожены три бронированные машины, автомобили, склады боеприпасов и станция радиоэлектронной разведки. Группировка «Восток» завершила освобождение Гуляйполя в Запорожской области и продолжает наступление вглубь обороны противника, отметили в Минобороны.

Под Степногорском, освобожденном войсками группировки «Днепр», ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, бронированную машину и семь автомобилей. Российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по энергетическим объектам, заводам, местам дислокации войск и наемников в 148 районах, заявили в пресс-службе.

Средства ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу и 370 беспилотников. В целом с начала проведения спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, более 105 тыс. беспилотников, более 26 тыс. танков и боевых машин, более 32 тыс. артиллерийских систем и свыше 50 тыс. единиц специальной военной техники, добавили в ведомстве.

Накануне командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщил президенту России Владимиру Путину, что силы группировки «Центр» провели успешную операцию в Димитрове, завершив разгром формирований противника и приступив к стабилизации ситуации. Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

В пятницу российские войска освободили Косовцево в Запорожской области. А до этого ВС РФ освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.