Зеленский наградил главу МИД ФРГ Вадефуля орденом низкого статуса

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает издание Welt, Йоханн Вадефуль, занимающий пост министра иностранных дел Германии, получил из рук Владимира Зеленского орден «За заслуги» второй степени.

По информации издания, эта награда предназначена не для министров, а для заместителей глав правительств, парламентов, центральных ведомств и послов.

В статуте ордена отмечается, что «министры суверенных государств» обычно удостаиваются первой степени ордена. В пример приводится министр обороны Германии Борис Писториус, который в 2024 году получил орден первой степени от Зеленского.

Причины, по которым Вадефуль был награжден только второй степенью, не уточняются.

Издание отмечает, что Вадефуль был отмечен за «последовательную поддержку Украины и за акцент на необходимости надежных гарантий безопасности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» І степени спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Зеленский утвердил закон о лишении государственных наград за поддержку России.

Президент Украины подписал указ о лишении государственных наград 24 россиян и украинцев, включая патриарха Кирилла, Валентину Матвиенко и Бориса Грызлова.

В этот список вошли Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, Игорь Крутой, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков. Также наград лишились Ани Лорак и Таисия Повалий.