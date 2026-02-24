ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, шесть снарядов РСЗО и 380 беспилотников.

Всего с начала спец операции уничтожен 670 самолетов, 283 вертолета, 117 184 беспилотника, 650 ЗРК, 27 851 танк и другие бронемашины, 1 673 боевые машины РСЗО, 33 460 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 166 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.