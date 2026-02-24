МВД рассказало о новых схемах мошенников против семей бойцов СВО

Tекст: Ольга Иванова

Мошенники активно используют различные схемы, чтобы обманывать родственников участников спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России и портал «Объясняем.рф». В ведомстве рассказали, что злоумышленники звонят или пишут родным бойцов, представляясь командирами, сослуживцами или волонтёрами, и часто владеют реальными данными о военнослужащих. Они придумывают истории о ранениях, наградах и выплатах, чтобы войти в доверие.

«Когда близкий человек на передовой, любая новость о нём – на вес золота. Этим и пользуются мошенники. Они придумывают истории о ранениях, наградах и выплатах, чтобы войти в доверие и украсть у людей деньги», – говорится в сообщении МВД.

Мошенники нередко просят родственников назвать СМС-код, перейти по ссылке, установить приложение или перевести деньги. Иногда они угрожают уголовными делами или «утечкой данных», выдавая себя за сотрудников спецслужб или военкомата, чтобы запугать жертву и получить доступ к её финансам.

В мессенджерах создаются фейковые группы и чаты для родственников, потерявших связь с бойцами. Через них распространяют вредоносные приложения под видом списка пленных или фотоальбомов. В МВД подчёркивают, что такие программы практически всегда содержат вирусы и устанавливать их нельзя.

Кроме того, мошенники ищут людей, готовых за деньги или под давлением сфотографировать надгробия погибших, чтобы получить личные данные и использовать их для обмана других родственников. В ведомстве призвали никому не отправлять фото захоронений и не участвовать в подобных схемах, даже если обещают анонимность и отсутствие ответственности.

Ранее МВД предупреждало, что мошенники разработали программу для сбора персональных данных граждан, имитирующую официальный ресурс ФНС.

Также злоумышленники начали создавать фальшивые домовые чаты для обмана граждан.