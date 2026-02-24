Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.15 комментариев
МВД рассказало о новых схемах мошенников против семей бойцов СВО
Мошенники используют звонки, чаты и вредоносные приложения для выманивания денег у семей бойцов СВО, применяя реальные персональные данные.
Мошенники активно используют различные схемы, чтобы обманывать родственников участников спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России и портал «Объясняем.рф». В ведомстве рассказали, что злоумышленники звонят или пишут родным бойцов, представляясь командирами, сослуживцами или волонтёрами, и часто владеют реальными данными о военнослужащих. Они придумывают истории о ранениях, наградах и выплатах, чтобы войти в доверие.
«Когда близкий человек на передовой, любая новость о нём – на вес золота. Этим и пользуются мошенники. Они придумывают истории о ранениях, наградах и выплатах, чтобы войти в доверие и украсть у людей деньги», – говорится в сообщении МВД.
Мошенники нередко просят родственников назвать СМС-код, перейти по ссылке, установить приложение или перевести деньги. Иногда они угрожают уголовными делами или «утечкой данных», выдавая себя за сотрудников спецслужб или военкомата, чтобы запугать жертву и получить доступ к её финансам.
В мессенджерах создаются фейковые группы и чаты для родственников, потерявших связь с бойцами. Через них распространяют вредоносные приложения под видом списка пленных или фотоальбомов. В МВД подчёркивают, что такие программы практически всегда содержат вирусы и устанавливать их нельзя.
Кроме того, мошенники ищут людей, готовых за деньги или под давлением сфотографировать надгробия погибших, чтобы получить личные данные и использовать их для обмана других родственников. В ведомстве призвали никому не отправлять фото захоронений и не участвовать в подобных схемах, даже если обещают анонимность и отсутствие ответственности.
Ранее МВД предупреждало, что мошенники разработали программу для сбора персональных данных граждан, имитирующую официальный ресурс ФНС.
Также злоумышленники начали создавать фальшивые домовые чаты для обмана граждан.