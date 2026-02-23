Словакия остановила поставки электричества на Украину

Словакия прекратила аварийные поставки электричества на Украину

Tекст: Мария Иванова

Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Фицо.

Братислава не получает сырье по трубопроводу «Дружба» с начала февраля. Поставки электричества обеспечивала государственная компания-оператор SEPS.

«С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», – заявил Фицо. Он лично отдал распоряжение руководству SEPS о прекращении аварийных поставок.

Из-за нехватки нефти словацкое правительство еще 18 февраля объявило в стране кризисную ситуацию. Теперь власти решили прибегнуть к ответным мерам в энергетической сфере.

Фицо также не исключил и другие шаги в отношении Киева. Он предупредил, что если Украина продолжит вредить интересам Словакии, правительство может переосмыслить свой подход к планам вступления страны в Евросоюз.

Премьер добавил, что перед принятием решения пытался связаться с Владимиром Зеленским, чтобы выяснить, когда возобновятся поставки нефти. Однако ему сообщили, что украинский президент сможет провести переговоры только после 25 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия поставила Украине энергетический ультиматум.

Венгрия пригрозила прекратить экспорт электроэнергии на Украину вслед за Словакией.

В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».