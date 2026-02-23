23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.2 комментария
Зеленский признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на данный момент Украина не способна вернуть границы 1991 года.
«Сегодня это (попытка вернуть границы 1991 года) означало бы очень большие потери – миллионы человек. <…> И у нас также недостаточно оружия. Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Поэтому на данный момент это невозможно», – сказал он в интервью Би-би-си, передает ТАСС.
После распада СССР в 1991 году Украина обрела границы по линии бывшей Украинской ССР. В 2014 году в Крыму и Севастополе прошли референдумы, по результатам которых большинство жителей поддержали воссоединение с Россией, однако Киев официально отказался признавать итоги голосования.
Ранее опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев.
Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что позиция Киева о возвращении к границам Украины 1991 года является нереалистичной.
В МИД России заявляли, что Москва не допустит возвращения Украины к границам 1991 года.